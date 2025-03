Autostrada A2 znowu drożeje. Ile kosztuje w 2025 roku?

Od wtorku 11 marca przejazd autostradą A2 będzie jeszcze droższy. Od ostatniej, wrześniowej podwyżki minęło pół roku miesięcy, ale spółka Autostrada Wielkopolska SA tłumaczy kolejny wzrost cen inwestycjami i rosnącymi kosztami utrzymania płatnych odcinków. Autostradowa podróż np. z Warszawy do Poznania będzie kosztować krocie. O ile wzrosły ceny?

Spółka informuje, że na każdym z 50-kilometrowych odcinków przejazd samochodu osobowego będzie kosztować 36 zł. To o 2 zł więcej niż do tej pory, ale dla innych kierowców podwyżki będą większe.

Drożeją koszty przejazdu m.in. dla samochodów i zestawów ciężarowych. Można powiedzieć, że za te podwyżki zapłacą więc nie tylko kierowcy, bowiem wzrost kosztów przejazdu kluczową autostradą winduje także m.in. koszty transportu.

Ile kosztuje przejazd A2 po podwyżkach?

Jak podaje AWSA, zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 została wprowadzona 11 marca 2025 roku. Od godziny 6:00 obowiązują już nowe stawki za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem. Oto nowe kwoty:

18 PLN – Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

36 PLN – Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

60 PLN – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

92 PLN – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

138 PLN – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

360 PLN – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Rosnące nakłady na inwestycje, obsługa zobowiązań finansowych oraz wzrost kosztów bieżącego utrzymania wpływają na wzrost kosztów operacyjnych Spółki. Dodatkowym obciążeniem jest utrzymujący się wzrost inflacji, wysokie stopy procentowe i wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które bezpośrednio przekładają się na koszty finansowania projektów i utrzymania autostrady. - tłumaczy spółka pobierająca opłaty na odcinkach A2.

Kierowcy zapłacą więcej. Autostrada A2 znowu drożeje

O jakich inwestycjach mowa? Spółka podaje przykład rozbudowy 10-kilometrowego odcinka A2 między węzłami Poznań Krzesiny - Poznań Wschód o trzeci pas ruchu w obu kierunkach. Łączne koszty rozbudowy i modernizacji 26 kilometrowego odcinka autostrady między węzłami Poznań Zachód – Poznań Wschód mają przekroczyć 350 milionów złotych. W styczniu 2025 roku między Poznaniem a Koninem uruchomiono videotolling, dzięki któremu możliwa jest płatność za przejazdy za pomocą aplikacji. Rozwiązanie "czyta" tablice rejestracyjne pojazdów i skraca czas transakcji. Docelowo videotollingiem ma być objęty cały odcinek A2 Świecko – Konin.

Inwestycje, bieżące naprawy i remonty nie zmieniają faktu, że kluczowa droga jest wyjątkowo droga. Kalkulator opłat na stronie Autostrady Wielkopolskiej SA pomaga wyliczyć, z jakimi kosztami muszą liczyć się kierowcy. Przejazd całym płatnym odcinkiem zarządzanym przez AWSA (Konin Modła - Świecko) to koszt 126 zł w jedną stronę. Podróż tam i z powrotem to wydatek 252 zł! To oczywiście cena, która dotyczy samochodów osobowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty dla pojazdów o więcej niż trzech osiach i pojazdach samochodowych o trzech osiach z przyczepami, cena takiego przejazdu to 454 zł w jedną stronę 908 zł za podróż tam i z powrotem.

Autostrada A2 - opłaty w górę. Ile płacą kierowcy w Polsce?

System płatnych dróg w Polsce zarządzany przez różne podmioty sprawia, że poruszanie się po wybranych odcinkach jest drogie, a dokonywanie płatności utrudnione. Różni się to od stosowanego w wielu krajach systemu np. winiet. Ile kosztują płatne drogi np. u naszych sąsiadów? Ile płacą kierowcy na zachodzie?

Roczna winieta w Czechach to wydatek 2440 koron, czyli równowartość 410 zł (czyli mniej niż koszt dwóch podróży płatną A2 tam i z powrotem) To stawka dotycząca samochodów osobowych napędzanych konwencjonalnie - auta elektryczne są zwolnione z opłat, a dla hybryd plug-in cena rocznej e-winiety wynosi 102 zł.

Ważna przez rok winieta elektroniczna w Austrii to wydatek 103,80 euro, a więc około 435 zł. Za nieliczne odcinki (m.in. przełęcze) płaci się osobno, na bramkach wjazdowych. Dla większości austriackich kierowców, koszty rocznego podróżowania po autostradach są jednak zbliżone do tych, które w Polsce płaci się za jednorazowe przejechanie autostradą A2 tam i z powrotem.