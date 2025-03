Tyle kosztuje Leapmotor T03

Leapmotor rusza z biznesem w Polsce, a jednym z modeli oferowanych na początek sprzedaży jest T03. Mały, 5-drzwiowy hatchback to elektryk segmentu A. Jest 4-miejscowy, ale zdecydowanie bardziej komfortowo podróżuje się nim w 2 osoby. Montowany w tyskim zakładzie Stellantisu Leapmotor T03 walczy przede wszystkim ceną. Trzeba przyznać, że oferta wynajmu długoterminowego imponuje niską ratą. Samochodem ze zdjęć można bowiem jeździć za 99 zł miesięcznie. W czym tkwi haczyk?

Reklama

Pierwsze samochody są już u dealerów, a pełny cennik na stronie chińskiej marki dystrybuowanej w ramach sieci Stellantisu zdradza dokładnie, ile kosztuje Leapmotor T03 i kto skorzysta z najniższej raty. Nie każdy będzie mógł jeździć nim za 99 zł miesięcznie, ale ceny i tak są bardzo korzystne.

Leapmotor T03 - silnik, zasięg

Pięciodrzwiowy hatchback dla ludu ma akumulator o pojemności 36,5 kWh. Zmagazynowana w nim energia napędza silnik elektryczny umieszczony na przedniej osi. Leapmotor T03 ma 95 KM mocy, a to zapewnia całkiem przyzwoite, wystarczające do miejskiej jazdy osiągi. Prędkość 50 km/h rozwija w 5 sekund, a setka pojawia się na cyfrowym liczniku po 12,7 s. To osiągi zbliżone do tych z Renault Zoe poprzedniej generacji.

Reklama

Trudno mieć też zastrzeżenia do zasięgu, który w cyklu mieszanym przekracza 250 km, a w mieście powinien wynosić około 390 km. W przeciwieństwie do Dacii Spring, gniazdo ładowania CCS należy do standardowego wyposażenia. Moc uzupełniania energii na poziomie 45 kW nie jest zbyt wysoka, ale biorąc pod uwagę niewielką pojemność akumulatora, wystarczająca, by w 36 minut doładować akumulator do 80%.

Co oferuje Leapmotor T03?

Samochód o długości 3,62 m jest odrobinę ciaśniejszy od Dacii Spring i ma mniejszy bagażnik, ale w jedynej wersji wyposażenia proponuje znacznie większy zestaw udogodnień i nowych technologii. Klienci mogą liczyć m.in. na elektryczne szyby z przodu i z tyłu, system bezkluczykowy czy szklany dach z elektryczną roletą, 10-calowy ekran systemu multimedialnego i 8-calowy wyświetlacz cyfrowych zegarów, 15-calowe felgi aluminiowe, a także automatyczną klimatyzację sterowaną z ekranu. Dopłaty nie wymaga nawet adaptacyjny tempomat czy elektryczny hamulec ręczny. Drobnym brakiem jest nieobecność Apple CarPlay i Android Auto. System Leap OS nie jest kompatybilny z popularnymi interfejsami.

Wnętrze nie jest tak designersko dopieszczone jak to w Dacii, ale trudno mieć zastrzeżenia do jakości czy montażu. Kierowca i pasażer do dyspozycji mają uchwyt na kubek i dwa gniazda USB-A. Przed kierowcą umieszczono ekran, na którym wyświetlana jest prędkość, kontrolki i dane dotyczące zasięgu. W centralnym punkcie kokpitu znalazł się z kolei większy wyświetlacz z systemem multimedialnym. Cieszy też fakt, że pod fotelami przednimi bez trudu mieszczą się stopy pasażerów podróżujących z tyłu. Dzięki temu w niewielkiej kabinie łatwo usadowić się w miarę wygodnie. Pojemność bagażnika to 210 l, a po złożeniu siedzeń - 508 litrów. Licząc do dachu, przestrzeń załadunkowa ma maksymalnie 880 l.

Leapmotor T03 - cena

Cennik Leapmotor T03 jest dość rozbudowany. Nie chodzi jednak o liczne wersje wyposażenia czy silnikowe - w tej kwestii wyboru nie ma bowiem wcale. Miejski, elektryczny hatchback wykorzystuje bowiem prawne uwarunkowania i dotacje do zakupu, by uatrakcyjnić ofertę. Jak wygląda bazowa cena i ile wynosi po odliczeniach? No i przede wszystkim - kto może wyjechać nowym elektrykiem z salonu za 99 zł miesięcznie?

Chiński hatchback kosztuje 84 900 zł w regularnej ofercie. Tajemnicą poliszynela jest jednak, że klientów decydujących się na zakup w ramach takiej oferty można będzie policzyć na palcach jednej ręki. I tak - cennik, który uwzględnia dopłatę 18 750 zł dla osób fizycznych w ramach rządowego programu dopłat NaszEauto, zakłada już cenę zakupu na poziomie 66 150 zł. Przy dopłacie 30 000 zł (dla jednoosobowych działalności gospodarczych i osób fizycznych z kartą dużej rodziny), cena Leapmotor T03 wynosi już 54 900 zł. W praktyce, kwotę tę da się pomniejszyć o kolejne 10 000 zł jeśli klient zezłomuje samochód spalinowy.

A co z miesięczną ratą? Leapmotor T03 za 99 zł netto miesięcznie to oferta "z gwiazdką". Tak niski abonament za korzystanie z T03 dotyczy leasingu na 24 miesiące i po wpłacie własnej 44 proc. ceny 84 900 zł. Roczny przebieg 10 000 km. Na poczet większości wpłaty przypada oczywiście 30-tysięczna dotacja w ramach programu NaszEauto. Klient indywidualny, czyli Kowalski przy taki samych warunkach za użytkowanie Leapmotor T03 ma płacić 189 zł brutto miesięcznie.

Leapmotor T03 - gwarancja i wyposażenie

Chińska marka to najnowszy dodatek do portfolio Stellantisu. Jesienią 2023 roku, koncern kupił za około 1,5 mld euro ponad 20 proc. udziałów w firmie. W wyniku tej transakcji powstała spółka joint venture Leapmotor International, a amerykańsko-włosko-francuski gigant zyskał wyłączne prawa do eksportu oraz produkcji samochodów nowej marki. Jaka korzyść dla kierowców wynika z takiego układu sił? Zaletą ma być m.in. lepsza dostępność części i rozwinięta sieć obsługi serwisowej.

Leapmotor T03 chroni 3-letnia gwarancja fabryczna. Z kolei akumulator objęty jest 8-letnią gwarancją z limitem przebiegu do 160 000 km. Na liście wyposażenia standardowego znajdziemy: