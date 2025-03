Zacznij od doboru rozmiaru ogumienia

Pierwszym kryterium jest oczywiście dobór odpowiedniego rozmiaru ogumienia. Jego wybór zależy przede wszystkim od modelu samochodu oraz tego, w jakich warunkach jest on eksploatowany. Warto sięgnąć po książkę techniczną pojazdu i zapoznać się ze wskazaniami jego producenta. Wskazuje on na to, jaki zakres rozmiarowy wskazany jest danym samochodzie. Rozmiar opony znajdziesz na jej boku i podaje się go w następującym formacie: 195/65 R15, gdzie:

195 – szerokość opony podana w milimetrach;

65 – wysokość opony wskazana jako procentowy stosunek wysokości do szerokości;

R15 – średnica felga podana w calach.

Dostosowanie opon do warunków atmosferycznych

W miejscach, gdzie pogoda jest zależna od pory roku, bardzo ważne jest to, aby opony były dobrane do warunków atmosferycznych. Właśnie dlatego w okresie zimowym stosuje się opony zimowe, a w ciepłych miesiącach stawia na opony letnie. Trzecim wariantem są opony całoroczne, które przystosowane są do użytkowania przez cały rok. W przypadku skrajnych warunków atmosferycznych mogą jednak być niewystarczające, dlatego do ich wyboru należy podchodzić bardzo ostrożnie. Wszystko po to, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Nośność i indeks prędkości

Mało kto zwraca na to uwagę, jednak w przypadku ogumienia do auta ważny jest też indeks nośności i prędkości. Przeciwwskazane jest stosowanie opon, których te parametry są niższe niż wskazane w homologacji.. Informacje o nośności i indeksie również podawane są z boku opony w formacie np. 88 V, gdzie:

88 – maksymalne obciążenia dla danej opony to 560 kg;

V – wskazuje na maksymalną prędkość 240 km/h.

Warto zapoznać się z tabelą i wykazem tych parametrów. Bez problemu znajdziesz je w internecie.

Jaką rzeźbę bieżnika wybrać?

Opony dostępne na rynku różnią się też bieżnikiem. Standardem jest model symetryczny, który spotyka się m.in. w ogumieniu na lato. Alternatywą jest bieżnik kierunkowy. Trzecim z popularnych wyborów jest bieżnik asymetryczny i to on obecnie sprzedawany jest najczęściej. Charakteryzuje się dobrym odprowadzeniem wody spod kół oraz tym, że zapewnia lepszą przyczepność pojazdu, co przekłada się na bezpieczeństwo podróży.

Postaw na opony od renomowanych producentów

Wiesz już, co brać pod uwagę w procesie doboru opon do swojego samochodu. Ważne jest też to, żeby wybierać produkty od sprawdzonych producentów. Charakteryzują się one wysoką jakością wykonania oraz zwiększonym bezpieczeństwem użytkowania. To bardzo ważne, ponieważ ogumienie w samochodzie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy chociażby przez skrócenie drogi hamowania oraz na poziom spalania paliwa. Wybierz odpowiedzialnie, dzięki czemu zredukujesz ryzyko wypadku i innych nieoczekiwanych zdarzeń drogowych. Zalecamy zakup opon fabrycznie nowych.

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Każdy pojazd musi mieć wykupione obowiązkowe OC samochodu, z którego zostaną pokryte koszty finansowe szkód wyrządzonych osobie trzeciej np. w razie wypadku. Jazda bez ważnego ubezpieczenie może skutkować poważną karą finansową nałożoną przez UFG. Pamiętaj więc, żeby dbając o opony i przegląd swojego auta, sprawdzić też ważność swojej umowy – do kiedy obowiązuje.

