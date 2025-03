Modele Toyoty zwyciężyły w rankingu

Amerykański rynek może kojarzyć się z paliwożernymi silnikami V8 i potężnymi jednostkami benzynowymi śmiało przepalającymi galony paliwa. Prawda jest jednak taka, że obecnie nawet za oceanem kierowcom zależy na oszczędnej jeździe. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń - jak donosi organizacja Consumer Reports zajmująca się niezależnym testowaniem i ocenianiem produktów, już 96 proc. amerykańskich kierowców twierdzi, że średnie zużycie paliwa jest istotnym czynnikiem, który wpływa na wybór nowego samochodu. 76% respondentów oczekuje z kolei, że nowe generacje aut będą jeszcze bardziej ekonomiczne. Okazuje się, że w kwestii oszczędnej jazdy i wydatków przy dystrybutorze, gusta nie są wcale tak różne od europejskich...

Reklama

Rosnące wymagania kierowców przekładają się na coraz większą popularność samochodów hybrydowych. Preferencje klientów mówią same za siebie - sprzedaż hybryd szybuje i również w Stanach Zjednoczonych zaczynają one dominować w salonach. Ich popularność nie ogranicza się bynajmniej do Kalifornii czy "niebieskich" stanów. Jak podkreślają autorzy badania, kierowcy chcą wydawać na paliwo mniej - niezależnie od politycznych preferencji. Konsumencka organizacja sprawdziła, jakie samochody są najoszczędniejsze w swoich segmentach.

Toyota Prius najbardziej oszczędna. Oto zużycie paliwa

Reklama

Wyniki? Aż w pięciu segmentach zwyciężyły modele Toyoty. W kategorii małych samochodów (jak i w całym zestawieniu) triumfował Prius dostępny w USA zarówno jako klasyczna hybryda oraz jako znana z polskiego rynku hybryda plug-in o mocy 223 KM. Prius Plug-in Hybrid zużywa średnio od 0,5 l/100 km, a w trybie elektrycznym może przejechać nawet 86 km. Jak dowodzą drogowe próby, średnie zużycie paliwa nie rośnie nawet wtedy, gdy akumulator systemu PHEV jest rozładowany.

W naszych próbach bez trudu uzyskaliśmy średnie zużycie paliwa na poziomie 3,0 l/100 km. Możliwości uzyskania jeszcze lepszych rezultatów dowiedli francuscy właściciele Priusów, którzy niedawno wzięli udział w wyzwaniu polegającym na przejechaniu jak największej liczby kilometrów wyłącznie na napędzie elektrycznym. W trwającym 31 dni konkursie uczestniczyło 475 kierowców, którzy średnio pokonali 760 km bez użycia silnika spalinowego. Aż 81 proc. czasu jazdy odbywało się w trybie elektrycznym, co pozwoliło pokonać w ten sposób 67 proc. całkowitego dystansu. Po rozładowaniu akumulatora średnie zużycie paliwa wyniosło jedynie 2,75 l/100 km, a łączny dystans przejechany zarówno w trybie elektrycznym, jak i hybrydowym osiągnął średnio 1130 km.

Camry, Corolla Cross i RAV4 - te modele triumfują

W pozostałych segmentach modele Toyoty również poradziły sobie znakomicie. W klasie średniej (Midsized cars) zwyciężyła Toyota Camry, która w Polsce oferowana jest z piątą generacją hybrydy o mocy 230 KM. Komfortowa limuzyna (w europie zaliczna do grona dużych sedanów segmentu E) dzięki hybrydowemu układowi osiąga średnie zużycie paliwa od 4,8 l/100 km i może pochwalić się przy tym naprawdę dobrymi osiągami. Camry rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,2 s. Takie wyniki w aucie tej klasy to bardzo przyzwoita kombinacja.

Klasa subkompaktowych SUV-ów (odpowiednik europejskiego segmentu C-SUV) musiała uznać wyższość Toyoty Corolli Cross. Według Consumer Reports, to jeden z najtańszych w utrzymaniu crossoverów na rynku. W Polsce samochód oferowany jest w dwóch hybrydowych wariantach, które zużywają od 5,0 l paliwa na 100 km. Układ 1.8 Hybrid o mocy 140 KM połączony jest z napędem na przednią oś, natomiast wariant 2.0 Hybrid (197 KM) jest dostępny z napędem na przód lub z napędem na cztery koła AWD-i. Jest on realizowany poprzez umieszczenie drugiego, mniejszego silnika elektrycznego na tylnej osi.

Hybrydowa Toyota RAV4 to zdaniem Consumer Reports najlepszy i najbardziej ekonomiczny wybór dla osób poszukujących kompaktowego SUV-a. Średnie zużycie paliwa w tym modelu wynosi od 5,6 l/100 km. To zasługa układu hybrydowego 2.5 Hybrid Dynamic Force. Moc? Solidne 218 KM w wersji z napędem na przód lub 222 KM z napędem AWD-i. Pod maską RAV4 pracuje jeszcze hybryda czwartej generacji. Kiedy następca z nową hybrydą ujrzy światło dzienne? Nieoficjalnie mówi się o tym, że nową odsłonę bestsellera zobaczymy jeszcze w 2025 roku. Zgodnie z wszelkimi prawidłami (i opisanymi wyżej oczekiwaniami klientów) powinna być nie tylko mocniejsza, bardziej przestronna i nowocześniejsza, ale i jeszcze bardziej oszczędna...

W kategorii SUV-ów średniej wielkości zwyciężyła Toyota Highlander w hybrydowej wersji. 5-metrowy SUV z trzema rzędami siedzeń w standardzie może holować 2-tonową przyczepę, a napęd 2.5 Hybrid ma moc 248 KM. Wszystko to nie wyklucza niskiego zużycia paliwa, które wynosi w tej wersji od 6,6 l/100 km.

Raport Consumer Reports. Te auta palą najmniej

Toyota zdominowała ranking opracowany na podstawie badania amerykańskiej organizacji, ale wśród laureatów znalazły się też inne marki. Na podstawie wyników wyraźnie widać, którzy producenci śmiało poczynają sobie na dużym, amerykańskim rynku. W gronie liderów na próżno szukać przedstawicieli europejskiej motoryzacji. W czołówce zestawienia nie znajdziemy również marek amerykańskich. Dominują Japończycy i Koreańczycy. Na liście topowych modeli znalazły się bowiem m.in. Kia Niro Plug-In Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid, Hyundai Elantra Hybrid, Honda Accord Hybrid oraz Lexus ES.

Wnioski płynące z raportu są więc proste - bez elektryfikacji nie ma szans na niskie zużycie paliwa. Na Starym Kontynencie sytuacja jest nieco inna, bo w grze wciąż pozostają jeszcze silniki Diesla, zwłaszcza te łączone z układami miękkiej hybrydy. W nowych modelach Audi, BMW, Mercedesa czy Mazdy, jednostki wysokoprężne trzymają się mocno i pozwalają jeździć kierowcom za grosze. Wydawałoby się, że rozwój "tradycyjnych" silników został już zakończony, ale trwający właśnie okres przejściowy i stopniowa przesiadka na napęd elektryczny, właśnie przynoszą nam najoszczędniejsze pokolenie samochodów spalinowych w historii...