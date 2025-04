Skoda Elroq - test

Nowość Skody jest przestronna jak Octavia, a cena spędza sen z powiek chińskim rywalom. Skoda Elroq zadebiutowała pod koniec 2024 roku, a już cieszy się statusem bestsellera. Wystarczył nieco ponad miesiąc, by do dealerów czeskiej marki wpłynęło aż 20 000 zamówień na kompaktowego SUV-a. Oprócz oczywistych zalet takich jak przestronne i praktyczne wnętrze, Skoda kusi również ceną. W Polsce jest ona szczególnie atrakcyjna...

Czeski crossover jest dostępny z dopłatą w ramach programu NaszEauto, co oznacza, że od cennikowej kwoty można odjąć nawet 40 000 zł. Czy warto kupić Skodę Elroq z dofinansowaniem? Jakimi zaletami kusi najmniejszy elektryczny SUV z Czech? Sprawdziliśmy najtańszą odmianę, która po skorzystaniu z dofinansowania kosztuje 109 900 zł.

Skoda Elroq 50 - oto najtańszy elektryczny SUV z Czech

Przednia część Skody Elroq wygląda znajomo? Nic dziwnego - mały SUV czerpie garściami ze Skody Enyaq. Wspólne elementy znajdziemy z przodu oraz w środku. Od słupka B jest to jednak inny samochód. Mniejsze wymiary zewnętrzne sprawiają, że Elroq znakomicie spisze się w mieście, a mimo skromnej długości 4488 mm, Skoda nadal mieści komplet pasażerów i sporo bagażu.

Inżynierowie pracujący dla czeskiej marki ponownie pokazali, że znają się na rzeczy, bo na skromnej powierzchni wygospodarowali niezwykle przestronną kabinę. Schowków również nie brakuje, choć uchwyty na kubki między przednimi siedzeniami nie pomieszczą większych butelek. Producent przewidział też miejsce na odłożenie smartfona - schowek może być opcjonalnie wyposażony w bezprzewodową ładowarkę. Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń są standardem, a za dopłatą możemy również cieszyć się trzecią strefą klimatyzacji.

Skoda Elroq - bagażnik i wnętrze

Bagażnik? Większy niż w Golfie, bo mieszczący od 470 l do 1580 l bagażu. Przestrzeń o regularnych kształtach uzupełniona została o sprytne schowki o łącznej pojemności 48 litrów. Po złożeniu siedzeń tylnej kanapy nie uzyskujemy co prawda płaskiej podłogi (to możliwe jest z pakietem Transport lub Advanced, dzięki któremu zyskujemy podwójną podłogę bagażnika), ale właściwości praktyczne nie pozostawiają wiele do życzenia. Niezbyt wygodny uchwyt do zamykania bagażnika sprawia, że wybranie pakietu z elektrycznie otwieraną i zamykaną klapą staje się niezwykle kuszące.

Kokpit został niemal jeden do jednego przeniesiony ze Skody Enyaq, ale różni się tworzywami użytymi do wykończenia. W testowanym aucie mamy do czynienia z wnętrzem Loft, a więc dekorami przeszytymi zieloną nitką, fotelami z dodatkowym podparciem bocznym, oświetleniem ambientowym w drzwiach, parasolką ukrytą w boczku drzwi kierowcy, regulacją podparcia lędźwiowego, a także oświetleniem przestrzeni na nogi. Stonowane barwy sprawiają, że we wnętrzu nie bardzo jest na czym zawiesić oko, ale dobra ergonomia, obecność kilku fizycznych przycisków oraz szybko działający system multimedialny sprawiają, że kokpitowi w obiektywnych kategoriach trudno cokolwiek zarzucić. Nowe multimedia Skody wreszcie szybko reagują na dotyk, a do tego oferują konfigurowalny pasek pięciu skrótów najczęściej używanych funkcji oraz przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi.

Skoda Elroq 50 - osiągi i ładowanie

Czy warto wybrać Skodę Elroq w bazowej wersji silnikowej? Samochód podstawowej w wersji 50 ma na tylnej osi elektryczną jednostkę o mocy 170 KM. Pod podłogą umieszczono z kolei baterię o pojemności 52 kWh netto. Zasięg? Według WLTP nawet 375 km, a średnie zużycie energii wynosi 15,7-17,3 kWh/100 km. Wyniki podane przez producenta bez trudu uzyskamy w realnych drogowych warunkach. Spokojna jazda w ciepły dzień pozwoli osiągnąć rezultaty niższe od tych, o których mówią dane fabryczne.

Dynamika jazdy będzie wystarczająca dla większości kierowców. Nie ma tu mowy o wciskaniu w fotel, bowiem przyspieszenie do setki trwa równe 9 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Jak na bazową odmianę, dynamika jest jednak nienaganna. Problematyczne może stać się jedynie wyprzedzanie w trasie i jazda z kompletem pasażerów. Dobra wiadomość jest jednak taka, że dla bardziej wymagających kierowców przewidziano wiele mocniejszych odmian. Układ napędowy występuje tu w wariantach 50, 60, 85 i 85x.

Podstawowy wariant oznacza nieco mniejszą maksymalną moc ładowania. W przypadku wersji 50 oznacza to nadal przyzwoite 145 kWh. Postój na szybkiej ładowarce i doładowanie do 80 proc. potrwa tylko 25 minut - w tej klasie to przyzwoity wynik. Standardem jest też pokładowa ładowarka prądem AC o mocy 11 kW, co przy akumulatorze tej pojemności czyni ładowanie prądem przemiennym całkiem sensowną i tańszą alternatywą dla stacji DC.

Tak jeździ najtańsza Skoda Elroq

Jak elektryczny SUV Skody radzi sobie na drodze? Auto całkiem chętnie skręca i szybko reaguje na komendy kierowcy. Nie ma tu zbyt wiele sportowego klimatu, ale jest przyzwoity komfort. Odgłosy dobiegające z układu jezdnego są dość wyraźnie słyszalne w kabinie, ale to "zasługa" bazowej wersji 50. Już nieco droższa sześćdziesiątka ma większą dawkę materiałów wygłuszających. Zawieszenie zestrojono kompromisowo - większe dziury czy progi zwalniające dadzą się we znaki, a za sprawą nieco wyższej masy własnej, Elroq będzie nieco mniej komfortowy niż spalinowa Octavia.

Elroq ma jeszcze jedną, niezwykle istotną zaletę. Jest niewiarygodnie zwrotny, bo średnica zawracania wynosi zaledwie 9,3 m! Wrażenie jest takie, jakby miejski crossover zawracał w miejscu - nie trzeba chyba dodawać, że stanowi to nieocenioną zaletę zwłaszcza w miejskich warunkach. Parkowanie Skody jest dzięki temu bajecznie proste.

Ile kosztuje Skoda Elroq 50? Cena od 109 900

Skoda Elroq 50 kosztuje minimum 149 900 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto możemy uzyskać 40-tysięczną dotację i obniżyć efektywną kwotę zakupu do 109 000 zł. Jak cena czeskiego auta prezentuje się na tle konkurencji? Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł (akumulator 58,3 kWh i silnik 204 KM). Volvo EX30 z baterią 49 kWh netto wymaga od 176 990 zł. Volkswagen ID.3 w wersji Pure i z baterią 52 kWh - 159 590 zł. Jest więc bardzo dobrze, nawet na tle rywali z Chin. Najgroźniejszym rywalem wydaje się być obecnie BYD ATTO 2, który w wersji Active kosztuje od 129 900 zł. Chiński konkurent ma jednak nieco mniejsze wnętrze i bagażnik. Silnik rozwija 177 KM, a bateria zapewnia 312 km zasięgu.

Skoda Elroq 50 - czy warto kupić?

Nowy Elroq to całkiem uniwersalna propozycja. Samochód oferuje przestrzeń wystarczającą dla rodziny, a jego cena pozwala śmiało rozważać go tym, którzy rozglądali się do tej pory za nowymi, kompaktowymi autami spalinowymi.

Wyposażenie najtańszej odmiany to m.in.:

Wystrój wnętrza Design Selection Studio

Skórzana kierownica wielofunkcyjna

Przednie fotele z manualną regulacją na wysokość i manualną regulacją odcinka lędźwiowego

Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone, bez podłokietnika

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne, automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy, podświetlenie wejścia

Czujnik zmierzchu i deszczu

Regulacja zasięgu reflektorów

Światła do jazdy dziennej, funkcja Coming Home and Leaving Home

Reflektory główne LED

Tylne światła LED

Wycieraczka tylnej szyby "Aero"

Listwy wzdłuż okien w kolorze czarnym

Relingi dachowe - czarne, matowe

Stalowe obręcze kół 8J x 19 cali

Systemy: eCall , Side Assist, Lane Assist, Turn Assist - asystent skrętu, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Crew Protect Assist - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu

Driver Alert - system wykrywający zmęczenie kierowcy

Alarm i czujniki parkowania tył

Klimatyzacja Climatronic, 1-strefowa

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane

Kamera cofania

Podłokietnik z przodu

Poduszki powietrzne z przodu z dezaktywacją poduszki pasażera z przodu

Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne oraz centralna poduszka powietrzna z przodu

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

ISA - Inteligentny asystent prędkości

TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

Infotainment z ekranem 13 cali

Przygotowanie do systemu nawigacji

Bluetooth

Funkcja SmartLink

8 głośników

Obsługa głosowa

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej

2xUSB-C z przodu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Skoda Elroq - warianty napędowe, dane techniczne