Koniec z tymczasowym ograniczeniem. Zmiany na S7

Oddany do użytkowania w zeszłym roku odcinek S7 to zbawienie dla kierowców, którzy chcieli wydostać się z Warszawy w kierunku Krakowa. Dwie dwupasmowe jezdnie, równa nawierzchnia i… jeden, mały zgrzyt w postaci ograniczenia do 80 km/h. Koniec z irytującym, tymczasowym limitem prędkości, który obowiązywał na podwarszawskim fragmencie trasy S7. Odcinek między węzłami Lesznowola - Tarczyn Północ zyskał już status drogi ekspresowej.

Zwiększenie dopuszczalnej prędkości do 120 km/h wymagało uzyskania pozwolenia na użytkowanie niedawno wybudowanego fragmentu ekspresówki. Na wylocie z Warszawy w kierunku Krakowa dla aut osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych obowiązuje już docelowy, typowy dla dróg ekspresowych limit 120 km/h.

Reklama

Budowa drogi S7. To nie koniec prac na podwarszawskim odcinku

Reklama

Kierowcy musieli poczekać na możliwość jazdy z docelową prędkością. Omawiany odcinek drogi został bowiem oddany do użytkowania przed majówką zeszłego roku. Udostępniony kierowcom na zasadzie przejezdności, fragment dwupasmowej drogi ma 17 km. Formalne uzyskanie statusu drogi ekspresowej nie oznacza jednak końca prac.

Do końca marca wykonawca ma jeszcze zakończyć prace na terenach Miejsc Obsługi Podróżnych Mieszkowo, zlokalizowanych po obu stronach S7, pomiędzy węzłami Antoninów i Złotokłos. Nie ma się co jednak nastawiać na tankowanie i hot doga w drodze na Wielkanoc - MOP-y na razie będą składać się z miejsc parkingowych, przestrzeni wypoczynkowej i sanitariatów. Budową stacji paliw oraz zaplecza gastronomicznego zajmą się podmioty, wyłonione w kolejnym przetargu. Miejsca obsługi podróżnych zostaną udostępnione zaraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Budowa trasy S7 - ostatni podwarszawski odcinek w przygotowaniu

W kwietniu rozpocznie się ostatni etap prac związanych z realizacją kontraktu, a dokładniej remont 17 km dotychczasowego przebiegu DK7 od Sękocina Starego do Rembertowa. Potrwają one do końca III kwartału 2024 roku.

W tym roku S7 wydłuży się również o kolejne kilometry na południe. GDDKiA zapowiada, udostępnienie odcinka Miechów – Szczepanowice, a także połączenie z już funkcjonującym fragmentem Szczepanowice – Widoma. W listopadzie, kierowcy pojadą nowym odcinkiem do węzła Mistrzejowice i tymczasowym połączeniem z Północną Obwodnicą Krakowa S52.

Budowa drogi S7 dofinansowana ze środków Unijnych

Droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa – Grójec powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków o łącznej długości 29,3 km wynosi ok. 542 mln zł, a łączny koszt realizacji to ponad 2,1 mld zł.