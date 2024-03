Strefa czystego transportu w Monachium: teraz (jeszcze) można dieslem z Euro 5

Na początek małe przypomnienie: otóż do większości stref w Niemczech dostęp mają diesle spełniające co najmniej normę Euro 4 lub te z normą Euro 3, ale doposażone w filtr cząstek stałych. Z tego schematu wyłamuje się jednak między innymi stolica Bawarii – tu wjazd do Umweltzone mają jedynie diesle spełniające co najmniej normę Euro 5. Ale te zasady, i tak już dość rygorystyczne jak na niemieckie warunki, wkrótce mogą być… jeszcze bardziej rygorystyczne. Co się zmieni?

Jak bowiem donosi m.in. ADAC, pod koniec marca 2024 r. Bawarski Sąd Administracyjny (BayVGH) uwzględnił skargę działaczy Deutsche Umwelthilfe (DUH) i wydał wyrok nakazujący objęcie zakazem wjazdu do strefy również diesle z normą emisji spalin Euro 5/V (!). Teraz piłka jest po stronie rady miasta, która musi podjąć decyzję dotyczącą rozszerzenia zakazów i zdecydować, czy nowe zasady obejmą całą strefę, czy tylko wybrane odcinki dróg o szczególnie wysokim poziomie zanieczyszczenia.

Strefa czystego transportu w Monachium: jaki mandat?

Bo jeżeli w życie wejdzie zakaz obejmujący całą strefę, to do kluczowej arterii, jaką przecież stanowi Mittlerer Ring, dostęp stracą nawet względnie świeże diesle spełniające normę Euro 5. Jak w każdej Uwmeltzone, również i tu będą, co jasne, pewne wyłączenia (m.in. ulgi dla mieszkańców), ale ogólnie możemy przyjąć, że wjeżdżając dieslem do Monachium będziemy musieli się mieć na baczności. Mandat za nieuprawniony wjazd do Umweltzone wynosi, łącznie ze wszystkimi opłatami dodatkowymi, dokładnie 128,50 euro.