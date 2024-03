Protest taksówkarzy w Warszawie 27 marca

Na środę 27 marca branża taxi zapowiada rozpoczęcie serii protestów, których celem ma być m.in przekonanie radnych o konieczności podwyższenia stawek maksymalnych. Taksówkarze przekonują, że koszty stale rosną, a stawka maksymalna jest taka sama i od 22 lat wynosi równe 3 zł/km.

W 2022 r. propozycja podniesienia stawki maksymalnej do 6 zł/km została odrzucona, więc tym roku taksówkarze zaproponowali radnym podwyższenie stawki do 4 zł/km, ale – jak twierdzą – ich postulaty zostały zignorowane. Jak czytamy w komunikacie dostępnym m.in. w mediach społecznościowych, radni nie znaleźli czasu od jesieni zeszłego roku, by się tym tematem zająć.

Reklama

Maksymalna stawka za kilometr nie zmieniła się od lat, taksówkarze protestują

Ostatnio grupa 100 taksówkarzy pojawiła się na sesji rady miasta, ale projekt obywatelski dotyczący podwyższenia stawek został zdjęty z porządku obrad. No i to zapewne przelało czarę goryczy: na 27 marca branża zapowiada protest w samym centrum Warszawy –taksówkarze mają na początek zamiar spacerować w godzinach szczytu po przejściach dla pieszych, by uniemożliwić (przynajmniej na jakiś czas) przejazd innym samochodom.

Protest 27 marca to początek. Następne – po świętach, także na lotnisku Chopina

Reklama

Na środę 27 marca taksówkarze zapowiadają blokadę ul. Emilii Plater w godzinach szczytu, kolejny protest ma odbyć się 4 kwietnia, czyli w dniu sesji rady miasta. W dalszych planach jest blokada lotniska Chopina, która miałaby odbyć się dzień później (5 kwietnia).

O środowym zgromadzeniu wie już też ratusz. W komunikacie przysłanym do redakcji czytamy, że: