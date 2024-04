Test nazywa się "real mpg" i odbywa się… na hamowni

Producenci samochodów osobowych obecnie podają wartości średniego zużycia paliwa zgodnie z normą WLTP. Portal "What Car?" poszedł jednak dalej, bo przeprowadził testy różnych hybryd dostępnych na rynku i ocenił je pod kątem zużycia paliwa, ale w tzw. realnych warunkach (real mpg). Czyli na drodze?– zapytacie. No właśnie nie. Swoje próby "What Car" przeprowadza w na hamowni, ale różnią się one od oficjalnych cykli tym, że nieco lepiej symulują rzeczywistość. Poza tym – w przeciwieństwie do testów drogowych – próby "na rolkach" zapewniają zawsze idealnie identyczne warunki. Dodatkowo, we wszystkich autach ustawiono takie same parametry dla klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa testowa obejmowała zarówno miejskie i podmiejskie drogi, jak i autostrady, aby jak najlepiej odzwierciedlić codzienne użytkowanie pojazdu przez przeciętnego kierowcę.

I owszem, można się zżymać, że to jednak "tylko" testy na rolkach, jednak uwierzcie nam – procedura jest naprawdę przemyślana, sensowna i uczciwa dla wszystkich konkurentów. I tak, znajdą się na pewno tacy, którzy zaraz powiedzą, że "cztery litry to pali mój 20-letni Passat w tedeiku". I bardzo dobrze, niech pali tyle, oby jak najdłużej. Nikt przecież nie mówi, że niskie spalanie gwarantują wyłącznie hybrydy. Poza tym są jeszcze inne aspekty. Np. komfort jazdy, awaryjność i koszty utrzymania.

Myślisz "hybryda", mówisz "Japonia"? No i całkiem słusznie

Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się, a jakże, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid – 4,7 l/100 km. Miejski crossover nie tylko został uznany za najlepsze auto w obecnym rankingu, ale również uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez redakcję. Co więcej, Yaris Cross zaskoczył również średnim zużyciem paliwa w warunkach miejskich – 2,73 l/100 km (!). Drugie miejsce również dla Toyoty: Yaris Hybrid uzyskał 4,72 l/100 km. Top 3 zamyka Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid – 5,04 l/100 km. Czyli cała pula dla Japonii, widać że doświadczenie procentuje.

Oto 10 najbardziej oszczędnych hybryd. Pełne zestawienie

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w top 10 znalazły się też modele już nieprodukowane (np. poprzednia generacja Priusa). W tabeli uwzględniamy średnie spalanie, a także zestawiamy je z deklarowanym (WLTP). Trzeba też na pewno wyróżnić Renault Clio, które zużywa w zasadzie tyle samo, ile deklaruje producent. A także Toyotę RAV4, która… spaliła średnio mniej, niż wynikałoby to ze specyfikacji.

miejsce marka/model deklarowane zużycie (WLTP) realne średnie spalanie 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km 2. Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid 4,1 l/100 km 4,72 l/100 km 3. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid bd. 5,04 l/100 km 4. Renault Clio Hybrid 140 5,3 l/100 km 5,47 l/100 km 5. Toyota Prius IV 1.8 bd. 5,6 l/100 km