Przetarg, który zostanie wkrótce ogłoszony, obejmie trzy odcinki realizacyjne pomiędzy węzłami:

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe o długości ok. 7,5 km, Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski o długości ok. 13,8 km, Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód o długości ok. 11,2 km.

Docelowo droga ekspresowa S8 zostanie zrealizowana na 87-kilometrowym odcinku od Wrocławia do Kłodzka. Będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy Kobierzycami i Jordanowem Śląskim będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie rozdziału.

Jak będzie przebiegać droga ekspresowa S8?

Przetargi na kolejne odcinki, od Łagiewnik do Barda zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, dla którego jeszcze nie złożono wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla tego odcinka będą kontynuowane prace projektowe po przeanalizowaniu połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku.

33-kilometrowy odcinek Wrocław (Magnice) - Łagiewniki, dla którego DŚU uzyskano 30 sierpnia 2021 r., został podzielony na trzy odcinki realizacyjne:

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe o długości ok. 7,5 km

Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gminy Kobierzyce. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Kobierzyce Północ - połączenie z DK8 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz Kobierzyce Południe - połączenie z drogą wojewódzką nr 346. Pomiędzy węzłami, po obu stronach trasy, zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: estakada pełniąca również funkcję przejścia dla zwierząt, dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej pełniący również funkcję przejść dla zwierząt, cztery przepusty w tym trzy pełniące również funkcję przejść dla zwierząt.

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski, o długości ok. 13,8 km

Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Zaplanowano budowę węzła drogowego Jordanów Śląski - połączenie z obecną DK8 oraz drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym jeden pełniący również funkcję przejść dla zwierząt) oraz trzy przepusty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt.

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód, o długości ok. 11,2 km

Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód - połączenie z drogą wojewódzką nr 384. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt.

Trasa S8: planowany przebieg od Łagiewnik na południe

Trasa Łagiewniki Zachód - Ząbkowice Śląskie Północ o długości ok. 17,3 km, dla której DŚU uzyskano 16 listopada 2021 r., zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Niemcza i Ząbkowice Śląskie. Droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie DK8 i tylko w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać).

Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Niemcza na skrzyżowaniu z obecną DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D. Ponadto wybudowanych zostanie: 17 mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt; osiem wiaduktów nad drogą ekspresową; wiadukt w ciągu drogi ekspresowej (nad koleją); 12 przepustów w tym siedem pełniących również funkcję przejść dla zwierząt.

Trasa S8: planowany przebieg od Ząbkowic Śląskich

Trasa Ząbkowice Śląskie Północ - Bardo o długości ok. 14 km, dla której DŚU uzyskano 12 października 2021 r., zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią.

W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcję przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową, dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, 12 przepustów, w tym 10 pełniących również funkcję przejść dla zwierząt.

Odcinek Bardo - Kłodzko jest w trakcie prac przygotowawczych. Zakończenie całej inwestycji (Wrocław - Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.