Reklama

Volvo EX30 powstało na platformie SEA (Sustainable Experience Architecture) zaliczanej do najbardziej zawansowanych na rynku. Konstrukcja jest wspólnym dziełem inżynierów Volvo pracujących w centrach Geely w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Chinach. Obecnie na SEA bazuje należąca do chińskiego koncernu marka Zeekr oraz SUV Smart #1 (w przyszłości także polska Izera).

EX30 to kolejny obok 5-metrowego EX90 element strategii zakładającej, że auta na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Po nim pojawi się m.in. elektryczny następca S90 i V90, a później wejdzie nowa generacja XC60 jako EX60, czyli elektryczny SUV klasy średniej. Jednak to EX30 ma być rynkowym przebojem. Czym najnowsze dziecko skandynawskiej marki chce do siebie przekonać?

Reklama

Volvo EX30 i wyposażenie z większych samochodów

Volvo EX30 zaskoczy siłą rozwiązań, które mają zapewnić ochronę kierowcy, pasażerom i innych uczestnikom ruchu. Tym razem potomkowie wynalazcy trzypunktowych pasów bezpieczeństwa postarali się o najbardziej zawansowane systemy, jakie można sobie wyobrazić w miejskim samochodzie.

Pierwsza nowość to układ zabezpieczający przed otwarciem drzwi, blisko auta przejeżdża rowerzysta. Okazuje się, że incydenty tego typu to już jedna piąta kolizji rowerzystów z autami. Tylko w Wielkiej Brytanii aż 60 rowerzystów rocznie ginie lub odnosi poważne obrażenia w wyniku uderzenia w drzwi samochodu. Dlatego w EX30 specjalny alarm ma ostrzegać przed otwarciem drzwi, jeśli nadjeżdża rowerzysta lub inny pojazd.

Volvo EX30 podgląda kierowcę i chroni przed wypadkiem z rowerzystą

Kolejne jest system, który wykrywa zmęczenie kierowcy lub jego brak koncentracji. Elektronika ok. 13 razy na sekundę skanuje twarz i ruch gałek ocznych prowadzącego auto. Specjalne algorytmy są w stanie wykryć zawczasu zmęczenie, senność, rozproszenie. A jeśli człowiek nie zareaguje w porę na sytuację drogową, elektroniczny pomocnik uruchomi automatyczne hamowanie. Ta funkcja działa m.in. na skrzyżowaniach by zapobiegać zderzeniom z innymi pojazdami.

Z kolei dzięki czujnikom pojemnościowym wbudowanym w wieniec kierownicy EX30 sprawdzi, czy człowiek stracił panowanie nad pojazdem przez zasłabnięcie. W takiej sytuacji samochód sam zjedzie na pobocze, włączy światła awaryjne i wezwie pomoc.

Volvo EX30 z poduszką po wewnętrznej stronie fotela kierowcy

EX30 wyposażono także w poduszkę powietrzną znajdującą się po wewnętrznej stronie fotela kierowcy, która chroni głowę i klatkę piersiową przed obrażeniami w przypadku zderzenia bocznego.

Struktura karoserii i podwozia EX30 wykorzystuje różne rodzaje stali o zróżnicowanych własnościach, a ich połączenie przypomina zintegrowaną z nadwoziem klatkę bezpieczeństwa. Wzmocnione są wszystkie słupki – czyli A, B i C oraz dach. Także akumulator trakcyjny jest solidnie chroniony.

Volvo EX30 krótsze od XC40 o 20 cm, jaka pojemność bagażnika?

Volvo EX30 z długością ok. 4,2 m będzie krótsze od XC40 o jakieś 20 cm. To celowy zabieg, by auta nie zjadały się wzajemnie na rynku. Nie znaczy to jednak, że nowy model będzie ciasny – rozstaw osi przekraczającym 2,7 m (ok. 3 cm większym niż XC40) zapewni równie przestronne wnętrze co starszy brat, jeśli nawet nie lepsze. Platforma SEA pozwoliła wygospodarować dwa bagażniki – tylny to przynajmniej 400 l pojemności, przedni tzw. frunk przyda się do przechowywania kabli.

Volvo EX30 z napędem na tył lub 4x4, jaki silnik i osiągi? (dane techniczne)

Wreszcie napęd Volvo EX30. Specyfikacja techniczna platformy SEA przewiduje napęd na tylną oś i układ 4x4. Szwedzi niedawno w XC40 Recharge wdrożyli własny bardziej wydajny silnik elektryczny z magnesami trwałymi (stałymi). Stąd drogą analogii w przypadku bazowego EX30 z napędem na tył można spodziewać się mocy przekraczającej 270 KM (ponad 340 Nm).

Prawdziwą bombą będzie jednak topowe EX30 AWD, czyli z dwoma silnikami i elektrycznym napędem 4x4. W tym modelu (jak w XC40) na tylnej osi także pracuje silnik z magnesami trwałymi, przód to silnik asynchroniczny. Osiągi? Świetne! Moc? Nawet 400 KM z górką. Przyspieszenie? Jak w motocyklu, od 0 do 100 km/h w mniej niż 4 sekundy. Podobne parametry gwarantuje usportowiony Smart Smart #1 Brabus (428 KM i 543 Nm, 3,9 s do setki).

Nowe Volvo EX30, jaki zasięg i czas ładowania?

Zasięg EX30? Można spodziewać się, że Volvo wzorem XC40 zaoferuje do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 69 kWh i większy 82 kWh. Pierwszy potrafi zapewnić ok. 460 km zasięgu, a topowy nawet 530 km jazdy na jednym ładowaniu (wariant tylnonapędowy z największą baterią). Architektura SEA przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii od 10 proc. do 80 proc. ma trwać mniej niż 30 min.

Volvo EX30 i kiedy cena w Polsce?

Volvo EX30 oficjalnie zadebiutuje na początku czerwca 2023 roku. W dniu premiery na wielu rynkach ruszy przedsprzedaż i proces zamawiania. Wtedy też poznamy ceny, które mają być przynajmniej na poziomie podobnie wyposażonych aut spalinowych.

Volvo wprowadza nowe i tańsze akumulatory, co to jest LFP?

Jednym ze sposobów Volvo na obniżenie kosztów produkcji mają być nowe akumulatory litowo-żelazowo-fosfaranowe (LFP). Ten typ baterii wykorzystuje mniej drogich surowców, a co za tym idzie, jest tańszy i z oczywistych względów może wpłynąć na obniżenie cen aut, w których będą stosowane. Niezaprzeczalną zaletą LFP jest to, że cechują się większą trwałością i łatwiej tolerują częste ładowanie również z wykorzystaniem tzw. szybkich ładowarek o dużej mocy, a sam proces uzupełniania w nich energii trwa szybciej. Nowa technologia jednak wejdzie do produkcji później niż zadebiutuje Volvo EX30.