Reklama

Volvo EX30 ujawnione i jednocześnie debiutuje na polskim rynku. Dostało poważną misję. Sprawić, by zelektryfikowane samochody szwedzkiej marki znikały szybciej niż ciepłe bułeczki z cynamonem. Już dziś hybrydy plug-in i auta elektryczne stanowią w Europie 63 proc. sprzedaży.

Nowy najmniejszy SUV to drugi po 5-metrowym EX90 przedstawiciel elektrycznej rodziny EX. I o ile większy model stanowi popis technologicznych możliwości Volvo, to EX30 m.in. swoją przystępną ceną na poziomie aut spalinowych mocno obniża próg wejścia do świata samochodów elektrycznych segmentu premium. Ma być rynkowym przebojem. Czym najnowsze dziecko skandynawskiej marki chce przekonać kierowców?

Reklama

Volvo EX30 już w Polsce, co to za samochód?

Volvo EX30 powstało na platformie SEA (Sustainable Experience Architecture) zaliczanej do najbardziej zawansowanych na rynku. Głowili się nad nią inżynierowie Volvo w centrach Geely w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Chinach. Efekt?

Stylistycznie EX30 jest obłędne. Szereg cech zewnętrznych upodabnia je do większych modeli Volvo, jednak choćby po proporcjach wyraźnie widać, że Szwedzi otwierają nowy rozdział w designie. Światła do jazdy dziennej mają charakterystyczny motyw T przypominający młot Thora, czyli oręż słynnego nordyckiego boga piorunów. Podwójna listwa LED łącząca reflektory to kolejny popis projektantów. Tylne lampy wzorem C40 i EX90 to osobne klosze: jedne na słupkach, drugie poniżej dolnej linii szyby (ten element stanie się charakterystyczny dla wszystkich kolejnych elektrycznych Volvo).

EX30 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc. EX30 z opadającą do tyłu linią dachu i zaokrąglonym na gładko przodem powinien mieć znacznie łatwiej – jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,28 (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20).

Volvo EX30 krótsze od XC40 o 20 cm, jaka pojemność bagażnika?

Volvo EX30 z długością 4,23 m jest krótsze od XC40 o niecałe 20 cm. To celowy zabieg, by auta nie zjadały się wzajemnie na rynku. Nie znaczy to jednak, że nowy model będzie ciasny – rozstaw osi 2,65 m zapewni równie przestronne wnętrze co starszy brat, jeśli nawet nie lepsze. EX30 jest też krótszy o 4 cm od nieprodukowanego już modelu V40. To jednocześnie najkrótszy model w ofercie Volvo od czasu zakończenia produkcji C30.

Platforma SEA pozwoliła wygospodarować w EX30 dwa bagażniki – tylny to 400 l pojemności (podłoga składa się i pozwala zwiększyć jego głębokość), przedni tzw. frunk przyda się do przechowywania kabli.

Volvo EX30 i szalone kolory karoserii

Volvo EX30 ma przekonać do elektomobilności szczególnie młodych kierowców, stąd obok klasycznych kolorów takich jak czerń, biel czy szarość w ofercie znalazły się żywe i odważne barwy nadwozia. Pierwsza z nich to Cloud Blue – jasny, niebieski lakier metalizowany z kontrastującym czarnym dachem. Nietuzinkową propozycją jest także Moss Yellow – to żółty z odcieniami zieleni i również sparowany z czarnym dachem. Szykuje się szał na drogach. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku…

Volvo EX30 zaskakuje wnętrzem, tylko jeden ekran w kabinie

Od progu EX30 zachwyca prostotą i zaskakuje brakiem tradycyjnego zestawu wskaźników przed delikatnie spłaszczoną kierownicą. Prędkość, poziom naładowania baterii i wszelkie inne informacje są prezentowane na 12,3-calowym centralnym wyświetlaczu. To jedyny ekran w kabinie – za jego pośrednictwem można też sterować multimediami oraz innymi funkcjami auta.

Wybór trybów jazdy (do przodu lub do tyłu) odbywa się dźwignią przy kolumnie kierowniczej. Taki trik ma nie tylko ułatwić uruchamianie auta jednym gestem, ale też poprawia funkcjonalność. Brak wybieraka trybów jazdy uwolnił miejsce dla bezprzewodowej ładowarki telefonów, a konsola między fotelami zyskała więcej miejsca na przechowywanie różnych drobiazgów. Mamy też ruchomy podłokietnik, a cały pokład jest pięknie i nastrojowo podświetlany.

Wewnętrzne klamki kierowcy i siedzącego obok pasażera to popis stylistów. Wyglądają jak przedłużenie srebrnej listwy ozdobnej. W przednich drzwiach wygospodarowano też pojemne i podświetlane wnęki. Głośniki systemu audio opracowanego przez firmę Harman Kardon znalazły się przed kierowcą, swoją konstrukcją przypominają soundbar. O przestrzenny dźwięk dba algorytm zarządzający dźwiękiem i jego opóźnieniami.

W EX30 za żadne pieniądze nie dostaniesz skórzanej tapicerki. Można za to poszaleć z tekstylnymi z materiałów bazujących na surowcach z recyklingu. Czarna i jasna tapicerka to standard. Jasno-niebieska tapicerka Breeze wygląda dobrze, podobnie jak ciemnozielona Pine. Jednak to obicie Indigo o barwie i fakturze dżinsu ma potencjał na hit wśród kupujących.

Volvo EX30 i wyposażenie

Zaawansowane rozwiązania oparte o LiDAR pozostaną chlubą flagowego EX90. Mimo to nowe EX30zapewnia bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa. Z przodu umieszczono radar i kamerę o długim zasięgu. Osobna kamera szerokokątna i cztery ultradźwiękowe czujniki ułatwią parkowanie. Dwa radary monitorują przestrzeń wokół auta. W kabinie nad bezpieczeństwem czuwają systemy wykrywające kierowcę i pasażera. Cały ten zestaw nazwany Safe Space tworzy razem 10 czujników ultradźwiękowych, 5 radarów, 5 kamer i dwa czujniki na pokładzie. EX30 ma też system chroniący rowerzystów – w razie wykrycia zbliżającego się pojazdu zablokuje drzwi.

Volvo EX30 z napędem na tył lub 4x4, jaki silnik i osiągi? (dane techniczne)

Volvo EX30 w zależności od wersji przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,7 s, 5,3 s lub 3,6 s. Ta ostatnia wartość robi wrażenie. I dotyczy wersji AWD, której dwa silniki generują 428 KM (523 Nm). Odmiany z napędem na tylną oś to moc 272 KM (343 Nm).

Pojemność baterii 51 kWh lub 69 kWh. Ta mniejsza jest dostępna wyłącznie z napędem na tylną oś. Zasięgi WLTP wynoszą: 344 km (bateria 51 kWh), 480 km (bateria 69 kWh, napęd na tylną oś), 460 km (wersja AWD, 69 kWh). Prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h. Większość elektryków tej klasy jest mniej dynamiczna.

Volvo EX30, czyli trzy poziomy wyposażenia i cena

Volvo EX30 można już zamawiać. Nieoficjalnie mówi się, że będzie kosztować poniżej 40 tys. euro, czyli mniej niż 180 tys. zł!

Producent przewidział trzy poziomy wyposażenia: Core 1 (pompa ciepła, ładowarka AC 11 kW), Plus 2 (audio Harman Kardon, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, Pilot Assist, podświetlanie wnętrza Ambient), Ultra 3 (ładowarka AC 22 kW, Park Pilot Assist, panoramiczny dach, Power Seats, lakierowanie dwubarwne).

Volvo EX30 w pigułce, czyli ciekawostki

Volvo EX30 będzie dostępne również w wersji Cross Country

Moc ładowarki prądem zmiennym jest różna w zależności od wersji wyposażenia: 11 kW lub 22 kW

Moc ładowarki prądem stałym DC to 150 kW dla wszystkich wersji

Mniejszy akumulator 51 kWh jest wykonany w technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforowy). Większy NCM

Duży i mały akumulator mają niemal identyczną wagę, około 420 kg

Ekran centralny wyświetli inne funkcje w zależności od sytuacji drogowej: na postoju podpowie inne funkcje niż np. w trakcie jazdy

EX30 to zaawansowane funkcje autonomicznego parkowania - bez konieczności dotykania "pedału gazu". Docelowo samochód będzie można parkować sterując ze smartfona

Volvo EX30 w liczbach i dane techniczne