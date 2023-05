Reklama

Wyprzedzające się ciężarówki to zmora dróg dwupasmowych w Polsce. Taki manewr może trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami. Jednak wygląda na to, że koszmar z blokowaniem ruchu przez "słonie" ma szansę zniknąć. Rząd właśnie przyjął projekt ustawy, która zmienia zasady poruszania się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu.

- Celem jest to, aby zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach szybkiego ruchu - powiedział Andrzej Adamczyk w Programie 1 Polskiego Radia. Jak dodał, chodzi o to, aby upłynnić ruch na drogach szybkiego ruchu i zmniejszyć zagrożenie wynikające z wyprzedzania się wzajemnego ciężarówek.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek, rząd zmienia przepisy. Jaki mandat dla kierowcy?

Z nowego taryfikatora wynika, że naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym może zakończyć się słoną karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek, gdzie dziś obowiązuje?

Oto lista odcinków autostrad, na których obowiązuje zakaz wyprzedzania się ciężarówek:

Autostrada A1 - Województwo łódzkie: na obu jezdniach na wysokości Miejsc Obsługi Podróżnych Głowno i Wiśniowa Góra

na wszystkich budowanych odcinkach autostrady z organizacją ruchu 2+2, czyli Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica woj. Łódzkiego i śląskiego

Autostrada A2 - województwo łódzkie i mazowieckie:

na obu jezdniach na odcinku Łódź - Warszawa

Autostrada A4:

Województwo opolskie - pomiędzy węzłami Brzeg i Strzelce Opolskie w obu kierunkach

Województwo dolnośląskie:

pomiędzy Pietrzykowicami a Wądrożem Wielkim (z przerwami)

na wzniesieniach przy węźle Legnickie Pole i Lubiatów

pomiędzy węzłami Kostomłoty i Gościsław na obu jezdniach

na jezdni północnej pomiędzy węzłami Udanin i Budziszów

Województwo śląskie - pomiędzy węzłami Gliwice Sośnica i Gliwice Ostropa w obu kierunkach

Województwo małopolskie -od węzła Balice do węzła Brzesko

Autostrada A6 - województwo zachodniopomorskie - pomiędzy węzłami Klucz i Podjuchy w obu kierunkach

Autostrada A8 - Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Województwo dolnośląskie: pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Psie Pole w obu kierunkach.

Samochody rajdowe będą mogły jeździć po drogach publicznych

Adamczyk poinformował, że rząd przyjął również przepisy, zgodnie z którymi samochody rajdowe będą mogły poruszać się między odcinkami rajdu po drogach publicznych. Będą wyposażone w specjalne tablice rejestracyjne i prowadzone przez licencjonowanego pilota.

Darmowe autostrady w Polsce

Minister odniósł się również do przyjętych w środę przez rząd rozwiązań ws. bezpłatnych państwowych autostrad. Jak mówił, projekt przyjętej ustawy w tej sprawie, przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli po autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rząd chce, by od 1 lipca br. za przejazd po autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica był bezpłatny dla pojazdów o masie do 3,5 tony. Dotyczyć to ma także przyszłych odcinków autostrad.

Adamczyk był pytany także autostrady zarządzane przez prywatne podmioty. - Koncesjonowane odcinki, czyli te, które są dzisiaj zarządzane przez podmioty prywatne, będą objęte zmianą ustawy, wówczas, kiedy zakończą się negocjacje z koncesjonariuszami - zapowiedział.

Jak mówił, "negocjacje będą szły w kierunku zniesienia opłat za przejazd autostradami". Przypomniał, że A2 zarządzana przez podmiot prywatny, "dzisiaj jest jedną z najdroższych autostrad w Europie w przeliczeniu na kilometr; podobnie, jak A4 miedzy Krakowem, a Katowicami".

Darmowe autostrady w Polsce, tam zostaną zniesione opłaty?

Obecnie kierowcy mają w Polsce do dyspozycji 1800 km autostrad w Polsce. Opłaty są pobierane na odcinakach A2 Stryków – Konin i A4 Wrocław – Sośnica zarządzanych przez GDDKiA o łącznej długości 261 km.

Odcinki płatnych autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy: A1 Gdańsk – Toruń, A2 Konin – Nowy Tomyśl – Świecko oraz A4 Katowice – Kraków mają łącznie 469 km długości.