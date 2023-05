Renault Megane E-Tech electricz zasięgiem 450 km jest głównym wygranym w przetargu na dostawę 89 samochodów elektrycznych dla gminy Kraków. Auta francuskiej marki stanowią ponad połowę stawki, w tym jest 27 sztuk Megane E-Tech w wersji wyposażenia equlibre w kolorze biel alpejska oraz 19 egzemplarzy w szarym lakierze. To największy kontrakt flotowy na dostawę elektrycznych Megane w Polsce.

Reklama

Postępowanie przeprowadził Krakowski Holding Komunalny (KHK), który obejmuje 38 jednostek miejskich i spółek. Nowiutkie Renault Megane E-Tech electric mają też trafić do ośrodków kultury czy muzeów miejskich. Czego mogą spodziewać się ich użytkownicy?

Renault Megane E-Tech flagowym autem w gminie Kraków

Reklama

Renault Megane E-Tech zbudowano na zupełnie nowej platformie CMF-EV, zaprojektowanej wspólnie w ramach aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. W ofercie występuje jeden wariant nadwozia oraz jeden napęd. W porównaniu do wcześniejszego Megane jest krótsze (4200 mm vs 4359 mm) i węższe (1768 mm vs 1814 mm), ale wyższe (1505 mm vs 1447 mm) z większym rozstawem osi (2685 mm vs 2765 mm). Bagażnik zapewnia od 440 do 1332 litrów pojemności.

Renault Megane E-Tech, wymiary, pojemność bagażnika, przyspieszenie i zasięg

Krakowscy urzędnicy dostaną do jazdy Megane E-Tech EV60, czyli z największym akumulatorem o pojemności 60 kWh i silnikiem o mocy 220 KM (300 Nm trafi na przednie koła). Auto przyspiesza do setki w 7,4 s, a jego prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h. Rozkład masy pomiędzy osiami ma proporcje 53 proc. (przód) do 47 proc. (tył), tym samym Megane E-Tech blisko do samochodów sportowych. W takiej konfiguracji Renault obiecuje 450 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Renault Megane E-Tech wyposażenie

Renault Megane E-Tech electric w wersji equlibre jest wyposażone m.in. w 7 poduszek powietrznych, zespół zegarów i wskaźników z 12,3-calowycm kolorowym wyświetlaczem, system kontroli zmęczenia kierowcy, system rozpoznawania znaków drogowych, system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, system kontroli bezpiecznej odległości, światła przednie full LED oraz multimedia openR link z 9-calowym ekranem, system Arkamys Sound z 4 głośnikami. Auta dodatkowo zostały wyposażone w pakiet comfort i winter comfort oraz pakiet city − system wspomagania parkowania tyłem, przodem, bokiem.

Kraków wyda 18,5 mln zł na nowe samochody elektryczne

Poza Megane E-Tech Kraków dostanie także takie auta jak m.in. Volkswagen ID.4 oraz Opel Corsa-e, Opel Combo-e oraz Opel Vivaro-e. Wszystkie samochody będą wynajmowane przez 36 miesięcy - Arval podpisze z KHK 33 umowy na 82 pojazdy, zaś Expres 7 umów na 7 samochodów. Cena najmu obejmuje całkowite ubezpieczenie w okresie najmu, serwis, opony zimowe z wymianą i przechowaniem, a także samochód zastępczy na okres awarii lub szkody komunikacyjnej. Ostateczny koszt wynajmu wszystkich 89 pojazdów to 18,5 mln zł.

Takie samochody nie wjadą do Krakowa

Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, które stworzy Strefę Czystego Transportu. Ma ona zacząć obowiązywać, od 1 lipca 2024 roku, na początek ograniczając wjazd do miasta samochodom najbardziej zatruwającym środowisko. Od tego momentu do centrum Krakowa wjadą tylko samochody spełniające normy Euro 1 dla aut benzynowych i Euro 2 dla silników Diesla oraz auta elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Od 1 lipca 2026 kryteria dla samochodów spalinowych zostaną podniesione i wymagane będzie spełnienie norm Euro 3 dla silników benzynowych oraz Euro 5 dla diesli.