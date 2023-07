Reklama

Renault Arkana to owoc strategicznego programu Renaulution, którego jednym z założeń było wzmocnienie pozycji francuskiego koncernu w segmencie C. Europejski wariant tego modelu trafił na rynek jesienią 2020 roku i od tamtej pory jest w tej klasie jednym z głównych rozgrywających Renault w tej klasie obok Megane E-Tech i Australa. Od debiutu sprzedano już ponad 163 tys. sztuk Arkany i firma liczy, że zmiany wprowadzone w ramach face liftingu przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania tym SUV-em Coupe.

Modyfikacje nie są rewolucyjne, ale wnoszą do gamy Arkany sporą dawkę świeżości, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępne wyposażenie. Co zatem zmieniło się w tym modelu?

Nowy Renault Arkana – kosmetyka nadwozia i wnętrza

W odświeżonej stylistyce nadwozia największe modyfikacje widać w pasie przednim, gdzie pojawiło się najnowsze logo koncernu – Nouvel’R – wkomponowane w kratę grilla, nad którym zamontowano czarną, błyszczącą listwę łączącą reflektory. Sam grill zyskał nową strukturę z umieszczonym nieregularnie wzorem przypominającym diamenty. W zależności od wykończenia (Evolution, Techno lub Esprit Alpine) będą one czarne, lub chromowe w odcieniu ciemnym lub satynowym. Podobną kolorystykę mają teraz takie elementy nadwozia jak listwy progowe i okienne, wstawki z w zderzakach i alufelgach, a także napis "ARKANA" na klapie bagażnika.

We wnętrzu skupiono się głównie na wyposażeniu auta. Liczba dostępnych pakietów wyposażeniowych zostanie ograniczona do wspomnianych trzech: Evolution, Techno i Esprit Alpine. Już w tej pierwszej standard ma obejmować multimedialny system Renault EASY LINK, który łączy się również bezprzewodowo z Android Auto i Apple CarPlay oraz ma wbudowaną nawigację. Dotykowy ekran na desce rozdzielczej nadal ma przekątną 7 cali, ale "wyświetla informacje na większym obszarze".

W Techno uwagę zwróci aerodynamicznie ukształtowany zderzak z charakterystyczną dolną częścią à la splitter oraz aluminiowe koła, które wcześniej stosowano w wersji R.S. Line.

Nowy Renault Arkana – czym wyróżnia się Esprit Alpine

To topowy wariant modelu, który już na pierwszy rzut oka będzie można rozpoznać po sportowych akcentach w kolorze satynowego chromu w nadwoziu, dodatkowym spoilerze na klapie bagażnika i bogatym wyposażeniu. Arkana Esprit Alpine poruszać się będzie na 19-calowych kołach.

We wnętrzu uwagę przyciągają fotele obszyte tapicerką z mieszanki Eco Tep (10 proc. materiałów pochodzenia biologicznego) i imitacji zamszu, z charakterystycznymi przeszyciami niebieską nicią oraz naszytym na oparciach logo Alpine. Niebieskie paski znajdziemy też na pasach bezpieczeństwa. Na kierownicy oraz panelach drzwiowych zastosowano kombinację czerwonych, białych i niebieskich szwów, natomiast ciemnoszary panel wykończeniowy na desce rozdzielczej przed pasażerem przypominający strukturą łupek wg Renault zapewnia stonowany efekt i dodaje elegancji.

Niezależnie od wybranego układu napędowego, Esprit Alpine jest wyposażony w elektroniczną dźwignię zmiany biegów.

Nowy Renault Arkana – jakie silniki

W gamie dostępnych wersji silnikowych nie zdecydowano się na istotne modyfikacje, a na szczycie palety nadal znajdować się będzie pełna hybryda E-Tech z silnikiem benzynowym 1,6 l o mocy 94 KM, który współpracuje z dwoma elektrycznymi – głównym o mocy 49 KM i rozruszniko-generatorem dostarczającym 24 KM oraz akumulatorem o pojemności 1,2 kWh. Łączna moc systemowa tej hybrydy to 145 KM. Skrzynia biegów zarządza tu czterema przełożeniami dla silnika benzynowego oraz dwoma dla głównego elektrycznego, w efekcie do dyspozycji jest nawet 14 kombinacji współpracy między tym jednostkami, zapewniających optymalną efektywność i wydajność. Samochód zawsze uruchamia się w trybie elektrycznym i może pracować na samym silniku elektrycznym do 80 proc. czasu jazdy w miastach, co wg Renault zmniejsza zużycie paliwa nawet o 40 proc. w porównaniu ze standardowym silnikiem benzynowym.

Ofertę uzupełnią miękkie hybrydy 1.3 o mocy 140 i 158 KM.

Nowy Renault Arkana – kiedy w salonach

Na rynkach zachodnioeuropejskich sprzedaż odświeżonej gamy Arkany powinna rozpocząć się po wakacjach. U naszych dilerów, zgodnie z informacjami, jakie dostaliśmy w Renault Polska, samochody te pojawią się w styczniu 2024 roku.