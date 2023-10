Renault coraz popularniejsze w Polsce, Francuzi już świętują sukces

Renault dostało w Polsce przyspieszenia. Francuski producent po ośmiu miesiącach zwiększył sprzedaż samochodów osobowych o 26 proc., a na rynku aut dostawczych jest numerem jeden. Dlatego z liczbą 19,8 tys. rejestracji marka znad Sekwany wjechała na piątą lokatę.

Koniem pociągowym biznesu jest Renault Captur – od stycznia do sierpnia na drogi wyjechało ponad 2500 sztuk tego modelu. Co ciekawe, ponad połowę aut Polacy kupili na potrzeby indywidulanych gospodarstw; reszta sprzedała się na firmę. Najczęściej wybierana wersja to techno TCe 100 LPG (z instalacją gazową). Równie dobrze poradziło sobie Clio, które z wynikiem 2361 zarejestrowanych egzemplarzy zalicza się do Top4 w segmencie B. Z kolei Megane E-Tech jest na podium hatchbacków z napędem elektrycznym (251 rejestracji). Teraz na fali sukcesu Francuzi na polski rynek wprowadzają Renault Espace szóstej generacji. Samochód zaskakuje na każdym kroku, ale po kolei…

Renault Espace nowej generacji wjeżdża do Polski - to SUV i nie tylko styl zaskakuje

Espace jest z nami od 1983 roku. Zadebiutował jako van z przestronnym wnętrzem podatnym na niemal dowolną aranżację i ogromnym bagażnikiem. Wtedy to był hit! Po Francuzach każdy producent chciał mieć podobne auto – wychodziło im z lepszym lub gorszym skutkiem. Cztery kolejne generacje trzymały jednobryłową formę nadwozia. Piąta w pogoni za modą została crossoverem. Dziś do gry wchodzi zupełnie nowy Espace – to elegancki SUV klasy średniej. Czym chce przekonać do siebie?

Nowy Espace autem dla dużej rodziny - jest krótszy, ale bardziej przestronny

Na pewno rozmachem sylwetki i sprytnie rozplanowaną kabiną. W końcu przez 40 lat Espace stał się synonimem auta dla dużej rodziny. Nowa generacja nie może splamić honoru przodków. Samochód powstał na wydłużonej platformie CMF-CD. Przy 4,72 m nadwozia jest o 14 cm krótszy od poprzednika, jednak długość przedziału pasażerskiego do trzeciego rzędu siedzeń wzrosła do 2,48 m – to najwięcej spośród wszystkich generacji. Na przestronność wpływa także specjalna konstrukcja siedzeń, które są cieńsze i lżejsze. Zrezygnowano z trzech osobnych foteli w drugim rzędzie na rzecz dzielonej w stosunku 60:40 kanapy, którą da się teraz przesuwać wzdłużnie o 22 cm. Liczby swoje, a w rzeczywistości nowy Espace jest przepastny. Szczególnie z tyłu można poczuć się jak w kinie. Lepsza przestronność mimo krótszej karoserii to zasługa wydłużenia środkowej i tylnej sekcji platformy. Oparcia kanapy i dwóch rozkładanych foteli w trzecim rzędzie mają regulowany kąt oparcia. Rozpusty dopełniają ergonomiczne poduszki wykonane z tego samego materiału co tapicerka, które można zamontować na zagłówkach w drugim rzędzie.

Renault Espace nowej generacji - jaka pojemność bagażnika?

Pojemność bagażnika Renault Espace w zależności od konfiguracji to nawet 777 l w wersji 5-osobowej z kanapą przesuniętą do przodu lub nawet 1818 l po rozłożeniu oparć. Odmiana 7-miejscowa (fotele w 3. rzędzie bez dopłaty) oferuje o około 100 l mniej na bagaże, a gdy wszystkie miejsca są zajęte, do dyspozycji pozostaje 159 l.

Renault Espace - pojemność bagażnika w litrach Wersja 5-miejscowa Wersja 7-miejscowa Pojemność bagażnika zgodnie z normą VDA z przesuniętą do przodu/maksymalnie cofniętą tylną kanapą 581/777 477/677 Maksymalna pojemność (do dachu) – po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń 1818 1714 Z zamontowanym trzecim rzędem siedzeń - 159

Nowe Renault Espace tylko jako hybryda z silnikiem 1.2 turbo

Napęd jest tylko jeden, ale za to jaki! Renault Espace napędza hybryda, którą stanowi turbodoładowany, trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2/130 KM oraz jednostka elektryczna generującą 70 KM. Do tego dochodzi 25-konny rozruszniko-generator. Moc systemowa układu to 200 KM, które trafiają na koła przednie za pośrednictwem kłowej skrzyni biegów. Przekładnia ma dwa przełożenia dla silnika elektrycznego oraz cztery dla benzyniaka, a w sumie zapewnia nawet 15 kombinacji ich wspólnego działania. Przy czym Espace zawsze rusza na silniku elektrycznym, poza tym kierowca może wybierać spośród kilku trybów pracy napędu:

w pełni elektryczny, w którym tylko silnik elektryczny napędza koła;

dynamiczny hybrydowy, w którym koła napędzają obie jednostki;

e-drive - silnik elektryczny napędza koła, a benzynowy ładuje akumulator trakcyjny o pojemności 2 kWh;

spalinowy - silnik benzynowy napędza koła i/lub ładuje akumulator;

rekuperacja, w którym to koła napędzają silnik elektryczny, a ten ładuje akumulator.

Renault Espace nowej generacji - jakie spalenie i zasięg?

Producent utrzymuje, że nowy Espace zapewnia 80 proc. jazdy w trybie elektrycznym po mieście i do 1100 km zasięgu na jednym zbiorniku paliwa. Na zakończenie jazd testowych trasą naszpikowaną wzniesieniami i zakrętami komputer wyświetlił średnie zużycie benzyny na poziomie 5,4 l/100 km. Przy takich gabarytach auta to rewelacyjny wynik…

Nowe Renault Espace - ceny i wyposażenie w Polsce

Co i za ile ? Nowy Espace w Polsce debiutuje w trzech wersjach wyposażeniowych. Już bazowa odmiana techno standardzie zapewnia 24-calowy kokpit Open R, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, indukcyjną ładowarkę telefonu, 19-calowe alufelgi, mocowania ISOFIX na bocznych fotelach w drugim rzędzie i komplet systemów bezpieczeństwa z układem ostrzegania o pojazdach w martwym polu. Taki Renault Espace kosztuje od 192 900 zł.

Renault Espace esprit Alpine w kabinie wita sportową atmosferą. Alcantara z niebieskimi przeszyciami pokrywa deskę rozdzielczą. Z kolei fotele to tapicerka ze skóry syntetycznej i tkaniny Latis Bright. Na liście są też 20-calowe felgi aluminiowe daytona czy kierunkowskazy sekwencyjne przednie i tylne. Tak urządzony francuski SUV kosztuje od 206 900 zł.

Topowy Renault Espace iconic ma m.in. kokpit z detalami z prawdziwego drewna jesionowego i skórzaną, pikowaną tapicerkę. Przednie fotele są regulowane elektrycznie (regulacja wzdłużna, na wysokość i nachylenie oparcia) i podgrzewane (wraz z kierownicą). Fotel kierowcy dodatkowo posiada funkcję masażu odcinka lędźwiowego. Ten samochód to wydatek od 216 900 zł.

Renault Espace nowej generacji z systemem 4Control Advanced w standardzie

W wersjach esprit Alpine i iconic standardem jest system czterech kół skrętnych 4Control Advanced, który poprawia zwinność Espace. Jak to działa? Podczas jazdy z prędkością ponad 50 km/h następuje skręt tylnych kół (o maksymalnie 1 stopień) w tym samym kierunku co koła przednie - to poprawia stabilność przy zmianie pasa, podczas wyprzedzania czy na zakręcie. Przy manewrowaniu na parkingu tylne koła skręcają w przeciwną stronę, i to nawet o 5 stopni, co zapewnia zwrotność - średnica zawracania 10,4 m wobec11,6 m bez tego układu.

Nowe Renault Espace - cennik 2023

Renault Espace nowej generacji techno esprit Alpine iconic E-Tech full hybrid 200 192 900 zł 206 900 zł 216 900 zł

Renault Espace nowej generacji - dane techniczne i wymiary

Nowe Renault Espace Wersja E-TECH Full Hybrid 200 Auto SILNIK Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa – E10 + napęd elektryczny Norma czystości spalin Euro 6D Full Protokół homologacji WLTP Układ oczyszczania spalin Katalizator czterodrożny + filtr cząstek stałych Typ silnika 3-cylindrowy 12-zaworowy Pojemność skokowa (cm3) 1199 Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 75,5 x 89,3 Typ wtrysku bezpośredni + turbosprężarka Maksymalna moc w kW (KM) przy obr./min ICE = 96 (130) przy 4 500 + E-MOTOR = 50 + HSG = 25 Maksymalny moment obrotowy w Nm (przy obr./min) ICE =205 przy 1 750 + E-MOTOR = 205 + HSG = 50 Układ rozrządu Łańcuch rozrządu AKUMULATOR Typ Litowo-jonowy Napięcie (V) 400 Pojemność energetyczna (kWh) 2 SKRZYNIA BIEGÓW Typ Skrzynia automatyczna wielotrybowa OPONY Opony montowane w standardzie 205 55 R19 (19”) – 235 45 R20 (20”) Zestaw do naprawy kół / koło zapasowe Tak / w opcji w wersji 7-miejscowej UKŁAD HAMULCOWY Przód: tarcze wentylowane Ø w mm w wersji z napędem na 2 koła / z systemem 4Control 320 / 350 Tył: tarcze wentylowane Ø w mm w wersji z napędem na 2 koła / z systemem 4Ccontrol 292 / 330 OSIĄGI Prędkość maksymalna (km/h) 175 0–100 km/h (s) 8,8 1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 31,2 Przyspieszenie 80–120 km/h na 4. i 5. biegu 6 ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 CO2 WLTP (g/km) 104–111 W cyklu mieszanym WLTP (l/100 km) 4,7 Pojemność zbiornika paliwa 55 UKŁAD KIEROWNICZY Typ Zmienne wspomaganie elektryczne Minimalna średnica zawracania kół (m) z / bez systemu 4Control Advanced 11,6 / 10,4 Całkowita liczba obrotów kierownicy z / bez systemu 4Control Advanced 2,55 / 2,33 Przednie zawieszenie Typu Mac Pherson Tylne zawieszenie z/bez systemu 4Control Advanced Oś sprężysta / Zawieszenie wielowahaczowe MASY techno esprit Alpine & iconic Masa własna samochodu gotowego do jazdy (kg) min./maks. wersja 5- /7-miejscowa 1587 / 1622 1663 / 1698 Dopuszczalna masa całkowita (DMC) (kg) 2055 / 2255 2155 / 2360 Dopuszczalna masa całkowita zestawu (kg) 3655 / 3755 3755 / 3860 Masa maksymalna przyczepy hamowanej (kg) 1600 / 1500 1600 / 1500 Masa maksymalna przyczepy niehamowanej (kg) 750