Nowe Renault Arkana to odmłodzone nadwozie i wnętrze. Do tego tak lubiany przez Polaków francuski SUV coupe zyskał lepsze wyposażenie, którego próżno było szukać wcześniej. Mocy dostarczają hybrydy. Cena? Najtańszy model to 140 KM pod maską i automatyczna skrzynia biegów…