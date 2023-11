Nowe Renault Twingo wjeżdża na rynek dzięki spółce Ampere

Renault powiększa swoje imperium o spółkę Ampere odpowiedzialną za samochody elektryczne. Nowy gracz wydzielony ze struktur francuskiego koncernu dysponuje siłą czterech fabryk i zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, z czego 35 proc. stanowią inżynierowie.

Lista premier rozpisana do 2031 roku wygląda imponująco. Francuzi przez najbliższe osiem lat wprowadzą na rynek siedem nowych samochodów elektrycznych w różnych segmentach rynku. Szczegóły poznaliśmy podczas konferencji Capital Market Day…

Nowe Renault Twingo wygląda świetnie

Nowe Renault Twingo wyglądem przypomina Twingo pierwszej generacji. Proporcje, światła i klamki nawiązują do auta sprzed 30 lat. Jest nawet potrójny wlot powietrza na masce, który dziś pokazuje w procentach poziom naładowania akumulatora. Brawo za rozmach i pomysłowość.

Nowe Twingo może być szczególnie ważne z punktu widzenia polskich kierowców. To będzie najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny Renault.

Ile będzie kosztować nowe Renault Twingo? Cena sensacją

Nowe Twingo ma kosztować mniej niż 20 tys. euro, czyli na poziomie 87 tys. zł. To ok. 18 tys. zł taniej niż osobowa Dacia Spring. Z taką ceną miejski EV mocno obniży próg wejścia do świata aut elektrycznych.

W tej sytuacji Francuzi wyprowadzają bolesny cios w chińskich producentów. Renault twierdzi również, że nowe Twingo zaoferuje najlepszą w swojej klasie wydajność przy zużyciu energii na poziomie ledwie 10 kWh na 100 km. To o 50 proc. lepiej niż obecne małe auta elektryczne.

Szef Renault: 2,5-tonowe samochody w mieście są bez sensu

Luca de Meo, szef Grupy Renault, porównał Twingo nowej generacji do małych japońskich samochodów Kei car, które stanowią ponad jedną trzecią tamtejszego rynku.

– Twingo to europejski samochód typu kei – powiedział. – To bardzo inteligentna koncepcja. Nie ma sensu używać 2,5-tonowego auta do przemieszczania jednej osoby po mieście. Musimy wrócić do mniejszych modeli, stąd nowe Renault Twingo – dodał de Meo.

Nowe Renault Twingo na rynku zadebiutuje w 2026 roku i będzie powstawać w Europie. Jego produkcją zajmie się fabryka w Słowenii.

Samochód elektryczny w cenie spalinowego. Renault odkryło karty

Renault zapowiada jednocześnie, że zamierza sprzedawać samochody elektryczne segmentu B i C po tej samej cenie, co auta z silnikiem spalinowym, wcześniej niż konkurenci. Przy czym mniejsze modele EV osiągną parytet cenowy w ciągu najbliższych dwóch lat, a większe do 2027–2028 roku.

– Chcemy zdemokratyzować auta elektryczne w Europie. Obniżymy koszty, aby obniżyć ceny, jednocześnie poprawiając nasze marże – zapowiedział Thierry Pieton, dyrektor finansowy Grupy Renault.

Żeby dopiąć celu Francuzi zamierzają zmniejszyć koszty komponentów, a osiągną to m.in. dzięki efektowi skali. Stąd akumulatory mają być tańsze o 50 proc., silniki elektryczne o 25 proc., a platforma i nadwozie odpowiednio o 25 proc. i 15 proc.

Oto nowe Renault 5 i Renault 4

Nowe Renault 5 i Renault 4 powstaną na platformie CMF-B EV stworzonej z myślą o niewielkich i przystępnych cenowo autach elektrycznych. Opracowana przez inżynierów aliansu Renault Nissan Mitsubishi architektura pozwali na zastosowanie akumulatorów zapewniających zasięg do 400 km. Rozwiązanie pomoże też obniżyć koszty o 33 proc., a zużycie energii spadnie o ponad 10 proc. w porównaniu z obecnym Renault ZOE. Co ciekawe, nowe Renault 5 wykorzysta o 25 proc. części mniej w porównaniu do Megane E-Tech.

Nowe Renault 5 i Renault 4 - jaki zasięg?

Nowe Renault 5 swoim 4-metrowym nadwoziem stylistycznie nawiązuje do kultowego Renault 5 wprowadzonego na początku lat 70. XX wieku. Sympatyczny samochodzik w tamtych czasach tak bardzo chwycił, że niedługo po wejściu na rynek, aż 60 proc. sprzedanych aut Renault stanowił właśnie ten model. Po drodze pojawiły się również sportowe odmiany jak R5 Alpine (Gordini). W 1990 roku na drogi wjechał następca – Clio. Produkcja R5 została przeniesiona, ostatecznie wygaszono ją w 1996 roku. Szacunki mówią o powstaniu 5,5 mln Renault 5.

Oto Renault 5 i Alpine A290. Produkcja we Francji. Jaka cena?

Sportowym wcieleniem "5-ki" będzie Alpine A290. Debiut obu aut przewidziano na 2024 rok. Pierwsze sztuki nowego Renault 5 na potrzeby testów drogowych już wyprodukowano w zakładzie w Douai (czarne auta na zdjęciach), wchodzącym w skład kompleksu produkcyjnego ElectriCity utworzonego przez Renault. Również silniki elektryczne powstaną we Francji, w Megafactory w Cleon. Nowe Renault 5 ma kosztować od 25 tys. euro, czyli ok. 109 tys. zł.

Renault 4 wraca jako nowy i tani SUV. Francuzi zaszaleli

Renault 4 to kultowy samochód, który narodził się w latach 60. XX wieku i był produkowany do początku lat 90. Jako pięciodrzwiowy hatchback z napędem na przednie koła i dużym prześwitem na wiejskie drogi podbił serca niskimi kosztami utrzymania auta i solidną konstrukcją. Z liczbą ponad 8 mln sprzedanych egzemplarzy Renault 4 został trzecim najpopularniejszym autem w historii motoryzacji. To też najlepiej sprzedający się na świecie francuski samochód - był dostępny w ponad 100 krajach. Teraz czas na reinkarnację…

Nowe Renault 4 to SUV mniejszy niż Captur

Nowe Renault 4 przybrało kształt modnego SUV-a z napędem elektrycznym, dużym prześwitem i kołami rozstawionymi na brzegach nadwozia. Prototyp 4ever Trophy (foto) pokazany w Paryżu jesienią 2022 roku w 95 proc. oddaje auto, które trafi do produkcji seryjnej. Pod względem stylistycznym mnóstwo w nim cytatów z oryginalnego Renault 4. Samo nadwozie ma długość 4160 mm, szerokość 1950 mm, a wysokość sięga 1900 mm. Rozstaw osi to 2570 mm. To oznacza, że współczesne Renault 4 będzie o 6,3 cm krótsze od modelu Captur (4223 mm).