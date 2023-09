Reklama

Renault Scenic nowej generacji wjeżdża do Polski

Renault Scenic z wysokiego vana zmienia się w crossovera o awangardowym nadwoziu i przejmuje pałeczkę od krótszego o 30 cm Megane. Nowicjusz staje się flagowym przedstawicielem nowej generacji samochodów elektrycznych francuskiej marki. Kurtyna opadła podczas tajnego pokazu w Paryżu. Embargo przestało obowiązywać. Oto pierwsze wrażenia…

Reklama

Nowy Scenic w kolorze szary schiste satin wita się animacją świateł LED Adaptive Vision i serwuje nam niespotykane dotąd w Renault proporcje. Z długością niemal 4,5 m plasuje się w środku segmentu aut kompaktowych – jest w sam raz, ani za mały, ani za duży. Sylwetka z ostro pochyloną kabiną, długą maską i niską linią szyb bardziej przypomina duże, przyczajone coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Samochód stoi na szeroko rozstawionych 20-calowych (!) kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt.

Reklama

Renault Scenic nowej generacji nie jest już mnivanem, a elektrycznym crossoverm

Renault Scenic E-Tech electric to pierwszy samochód elektryczny w całości zaprojektowany zgodnie z nowym językiem stylistycznym. Styliści i inżynierowie mnóstwo pracy włożyli nie tylko w design, lecz także w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli na prąd ma duży wpływ na poprawę zasięgu. Żarty się skończyły! Francuski producent wdraża w życie rozwiązania, które zadebiutowały w widowiskowym Scenic Vision pokazanym w maju 2022 roku. Można powiedzieć, że niedaleko spadło jabłko od jabłoni…

Nowy Scenic to najbardziej ekologiczny samochód w historii Renault

Nowy Scenic także pod względem poszanowania środowiska podąża śladem prototypu - dziś to najbardziej ekologicznie wyprodukowany samochód w historii Renault. Średnio 37 proc. materiałów w częściach metalowych pochodzi z recyklingu (konstrukcja nadwozia, zawieszenie, podwozie i elementy podwozia itp.). W przypadku aluminium, wykorzystanego choćby w drzwiach i masce, wskaźnik ten sięga 80 proc.! Przy czym aluminium stosowane jest na zasadzie obiegu zamkniętego. Podczas tłoczenia elementów konstrukcji ścinki są sortowane i wysyłane do ponownego przetworzenia. Do fabryki samochodów w Douai wracają w arkuszach. Po wycofaniu z eksploatacji 90 proc. masy Scenica – w tym akumulator – może zostać poddane ponownemu przetworzeniu. Docelowo Grupa Renault chce, aby do 2030 roku 33 proc. materiałów stosowanych w jej autach pochodziło z odzysku. Kolejne auta mają być równie zielone i spektakularne…

Renault Scenic nowej generacji - wnętrze i rewelacyjne fotele

Nowy Scenic show zaczyna od wysuwanych automatycznie klamek. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem 90 stopni zapraszając do podróży w nowe czasy. Pierwsze zaskoczenie – wsiadasz i nawet nie szukasz regulacji kąta oparcia fotela, jakby stworzono go na miarę faceta o wzroście 186 cm.

Długość siedziska w sam raz, dobrze podpiera uda. Przyjemne w dotyku ekologiczne obicie daje komfort i sprężystość, ale nie rozleniwia. Pozycja do jazdy pochodzi z niskiego hatchbacka czy klasycznego sedna, za to dobrą widoczność zaczerpnięto ze świata SUV-ów. Scenic w kabinie ma też zapewniać wyskoki komfort akustyczny - zadba o to m.in. solidne wygłuszenie drzwi, oczywiście materiałami pochodzącymi z recyklingu.

Renault Scenic jako pierwsze w wersji esprit Alpine i brzmi jak chciał Jean-Michel Jarre

Wnętrze od progu wita stylistyką znajomą z Megane czy Rafale. Cyfrowy kokpit jest wyposażony w podwójny ekran OpenR składający się z dwóch części w układzie litery "L": poziomego ekranu TFT o przekątnej 12,3 cala i powierzchni 321 cm² na zespole zegarów (1920 x 720 pikseli) oraz pionowego ekranu dotykowego o przekątnej 12 cali i powierzchni 453 cm² pośrodku konsoli (1250 x 1562 piksele). Do tego jest jeszcze wyświetlacz head-up 9,3 cala. Przy projektowaniu wszystkich funkcji związanych z dźwiękiem z Renault współpracował Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor, pionier i legenda muzyki elektronicznej.

Lipowa okleina, pokrywająca deskę rozdzielczą i panele drzwiowe w wyższej wersji Iconic, nadaje kabinie ciepły klimat. Nowy Scenic E-Tech electric będzie pierwszym modelem elektrycznym w gamie Renault dostępnym w sportowej wersji esprit Alpine. Naprawdę ładnie nas urządzili…

Nowe Renault Scenic lubi porządek, mnóstwo schowków we wnętrzu

Na pokładzie jak okiem sięgnąć jest mnóstwo schowków – w sumie oferują niemal 39 l całkowitej pojemności, to największej w tej kategorii pojazdów. Oprócz schowka w desce rozdzielczej (4 l) i kieszeni w drzwiach (13,6 l), w przedniej części konsoli środkowej znajdziemy duży otwarty schowek (6,6 l) z dwoma dużymi uchwytami na kubki (2 l). Natomiast w 3,4-litrowym schowku pod podłokietnikiem możemy trzymać klucze lub inne drobiazgi. Z tyłu siedzeń znajdują kieszenie, każda o pojemności 2,4 litra, w których można np. schować telefon.

Renault Scenic nowej generacji - jaka pojemność bagażnika?

Kolejna niespodzianka – z tyłu miejsca mnóstwo niczym w limuzynie o klasę wyżej, z rozstawem osi na poziomie niemal 2,8 m Scenic przebija o 10 cm Megane E-Tech electric, jest też lepszy od pokazanego niedawno SUV-a Rafale (2,74 m) i zbliża się do Mercedesa klasy E (2,9 m). Najbardziej dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie tylnej kanapy – na wysokości kolan mają niemal 28 cm przestrzeni. Oprócz tego, w wersjach wyposażonych w przyciemniany dach Solarbay (o tym niżej), jest aż 884 mm przestrzeni od siedziska do dachu. W praktyce oznacza to, że osoba o wzroście 186 cm ma nad głową mnóstwo luzu.

Bagażnik o pojemności 545 litrów należy do największych w klasie. Po złożeniu siedzeń możliwości transportowe rosną do 1670 litrów.

Nowe Renault Scenic i szklany dach o regulowanej przezroczystości

Niesamowite wrażenie robi dach Solarbay ze szkła o regulowanej przezroczystości (1470 x 1117 mm) zaprojektowany przez firmę Saint-Gobain. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dyspersji ciekłych kryształów PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) zaczerpniętej ze świata budownictwa.

Dzięki technologii AmpliSky nie wymaga montażu żaluzji przeciwsłonecznej - wyeliminowanie prowadnic, tkanin i silnika elektrycznego pozwoliło zmniejszyć masę dachu o 6 do 8 kg, co przyczynia się do ograniczenia zużycia energii. Zastosowane rozwiązanie polega na zmianie ułożenia zawiesiny cząsteczek, zamkniętej w szkle, pod wpływem napięcia elektrycznego, w efekcie szkło staje się nieprzezroczyste w wybranej przez kierowcę części dachu. Rozwiązaniem można sterować głosowo za pomocą Asystenta Google lub przyciskiem przy lampce sufitowej. Dziewięć segmentów kaskadowo trafi przezroczystość. Efekt "WOW!" jak w banku…

Nowe Renault Scenic E-Tech electric - do wyboru silnik o mocy 170 KM lub 220 KM

Wreszcie napęd i koniec silników spalinowych. Renault Scenic E-Tech electric wykorzystuje lekki, kompaktowy silnik synchroniczny z wirnikiem uzwojonym z 8 biegunami magnetycznymi. Francuzi dumnie podkreślają, że ich jednostka nie zawiera żadnego z pierwiastków ziem rzadkich i zapewnia wyższą sprawność energetyczną w porównaniu z silnikami z magnesami stałymi. Do wyboru są dwie wersje mocy: 170 KM (280 Nm) i 220 KM (300 Nm).

Jakie przyspieszneie i zasięg nowego Nowe Renault Scenic? Jest szybkie ładowanie

Akumulatory także są dwa – bazowy o pojemności 60 kWh obejmuje 12 modułów po 24 ogniwa i w połączeniu z silnikiem 170 KM ma zapewnić ok. 420 km zasięgu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h powinno zająć 9,3 sekundy.

Większy akumulator 87 kWh (12 modułów po 16 ogniw każdy) jest łączony z 230-konnym silnikiem, co na jednym ładowaniu powinno dać ponad 620 km zasięgu! Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy zbyt często sprzwadzać, czy taki Scenic faktycznie przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy.

Co ważne, moduły akumulatora mogą być łatwo wymieniane i oddzielnie naprawiane. Renault popisuje się także szybkością ładowania - w przypadku akumulatora 87 kWh w 30 minut pod ładowarką o mocy 150 kW można uzyskać zasięg pozwalający na jazdę do dwóch godzin po autostradzie, czyli około 50 kWh.

Renault Scenic nowej generacji, czyli kiedy cena w Polsce?

Renault Scenic nowej generacji w Polsce zadebiutuje w 2024 roku. Bliżej premiery poznamy ceny i wyposażenie.

Nowe Renault Scenic E-Tech electric, dane techniczne, wymiary, silnik, zasięg