Reklama

Subaru Solterra zostanie flagowym SUV-em elektrycznym polskich parków narodowych. Auta japońskiej marki wygrały przetarg ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z warunków przetargowych wynika, że parki mogły składać zamówienia na trzy rodzaje samochodów z napędem elektrycznym: auta osobowe, crossovery oraz SUV-y z układem 4x4. I właśnie w tej ostatniej kategorii zwycięzcą okazało się Subaru.

Reklama

Subaru Solterra wygrało przetarg, jaka moc i zasięg napędu

Solterra to pierwszy w historii Subaru samochód elektryczny. Jak przystało na model ze znaczkiem Plejad, ma napęd na obie osie. Układ 4x4 realizują dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Łącznie kierowca ma do dyspozycji 218 KM oraz 337 Nm momentu obrotowego. Samochód z baterii 71,4 kWh powinien zapewnić ponad 460 km zasięgu. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,9 sekundy, to obecnie najszybszy model w polskiej gamie japońskiej firmy.

Subaru Solterra z napędem 4x4, dzielność w terenie i wodzie

Subaru Solterra z elektrycznym napędem 4x4 talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie 21 cm to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Na szutrze pełnym dziur elektryk Subaru prowadzi się niemal tak samo jak na asfalcie. Kierowca może wybrać różne tryby pracy systemu X-MODE, by dopasować je do jazdy po śniegu i błocie, w głębokim śniegu i błocie (do 20 km/h) oraz w bardzo trudnych warunkach (do 10 km/h) z wykorzystaniem funkcji Grip Control.

Ile kosztuje Subaru Solterra?

Jeśli ktoś za kierownicą Subaru zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm, podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt. System dobierze też odpowiednią prędkość podczas zjazdu. Parametry terenowej jazdy to odpowiednio: kąt natarcia 17,7 stopni, zejścia 25,4, a kąt rampowy 18,2. Subaru Solterra kosztuje w Polsce od ok. 225 tys. zł.

Subaru Solterra trafi do 17 instytucji

33 sztuki Subaru Solterra zostanie rozdysponowanych do 17 instytucji. Najwięcej aut, bo aż po 4 dostaną pracownicy Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.

1. Babiogórski Park Narodowy (1 egzemplarz)

2. Biebrzański Park Narodowy (2 egzemplarze)

3. Bieszczadzki Park Narodowy (1 egzemplarz)

4. Park Narodowy Gór Stołowych (4 egzemplarze)

5. Gorczański Park Narodowy (2 egzemplarze)

6. Kampinoski Park Narodowy (4 egzemplarze)

7. Karkonoski Park Narodowy (2 egzemplarze)

8. Magurski Park Narodowy (4 egzemplarze)

9. Pieniński Park Narodowy (1 egzemplarz)

10. Poleski Park Narodowy (1 egzemplarz)

11. Roztoczański Park Narodowy (2 egzemplarze)

12. Słowiński Park Narodowy (2 egzemplarze)

13. Świętokrzyski Park Narodowy (1 egzemplarz)

14. Tatrzański Park Narodowy (2 egzemplarze)

15. Park Narodowy "Ujście Warty" (1 egzemplarz)

16. Wielkopolski Park Narodowy (2 egzemplarze)

17. Wigierski Park Narodowy (1 egzemplarz)

Subaru Solterra, dane techniczne, wymiary,