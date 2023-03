Reklama

Toyota Land Cruiser rusza do patrolowania wschodnich granic Polski. Straż Graniczna dziś odbierze partię 56 sztuk nowych samochodów terenowych.

Toyota Land Cruiser w Straży Granicznej, jaki silnik i modyfikacje?

Auta napędza 4-cylindrowy, 16-zaworowy silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM. Jednostka napędowa współpracuje z 6-biegową przekładnią automatyczną, zdolną do przenoszenia momentu obrotowego wynoszącego 500 Nm przy zaledwie 1600 obr./min. Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s. Średnie zużycie paliwa to ok. 9,9 l/100 km.

Auta oklejone specjalną matowo-zieloną folią zostały doposażone m.in. w radiotelefon czy lampy sygnalizacji uprzywilejowania (panel do obsługi pojawił na tunelu środkowym przy podłokietniku). Terenówki przeszły też modyfikacje. Silnik od spodu ochrania specjalna płyta. W przednim zderzaku zamontowano wyciągarkę z zestawem zbloczy do samodzielnego wydobywania się z trudnego terenu.

Toyota Land Cruiser trafi na wschodnią granicę Polski, Podlaski oddział Straży Granicznej dostanie najwięcej aut

Nowe samochody terenowe Toyota Land Criuser zostaną rozdysponowane pomiędzy cztery oddziały Straży Granicznej.

Podlaski oddział SG otrzyma 19 aut,

Nadbużański – 18,

Warmińsko-Mazurski – 10,

Bieszczadzki – 10.

Reszta trafi do innych oddziałów. Do tego kolejne 6 aut według planów ma trafić do SG do końca marca. - Auta dostaną wszystkie placówki wschodniej granicy - wyjaśniła por. Anna Michalska ze Straży Granicznej. - Nowe samochody mają najnowocześniejszą konstrukcję i wyposażenie. Toyota Land Cruiser doskonale realizuje zadania zarówno w terenie na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, jak i na utwardzonych szlakach komunikacyjnych - dodała.

Toyota Land Cruiser i jaka dzielność w terenie?

Minimalny prześwit podwozia wynosi 215 mm. Podbrzusze chronią płyty. A kąt natarcia 31 stopni, kąt zejścia 25 stopni i kąt rampowy wynoszący 22 stopnie gwarantują, że auto swobodnie poradzi sobie w trudnym terenie.

- Samochody zostały wyposażone w system wspomagający zjazd ze wzniesienia poprzez uruchamianie odpowiednich hamulców, utrzymując prędkość na poziomie 5 km/h. Po jego aktywacji kierowca nie musi kontrolować pedału gazu czy hamulca. Auto, aby mogło spełniać wymagania codziennej służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, ma reflektory i wloty powietrza usytuowane tak, aby zapewnić zarówno maksymalną ochronę, jak i możliwie największą głębokość brodzenia - tłumaczyła.

Toyota Land Cruiser w Straży Granicznej, ile kosztowało 56 samochodów?

- Toyoty z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025 kupione zostały przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i kosztowały ponad 21 mln złotych - wyliczyła Michalska.

Land Cruiser najdłużej obecna w ofercie Toyoty

Przypominamy, że Land Cruiser to samochód, który jest najdłużej obecny w ofercie Toyoty. Zadebiutował 1 sierpnia 1951 roku pod nazwą Toyota BJ. A jego produkcja trwa nieprzerwanie od 72 lat. W tym czasie na drogi wyjechało ponad 10 mln egzemplarzy tej legendarnej terenówki. Niebawem japońska marka wypuści w świat zupełnie nowego Land Cruisera...

Land Cruiser na początku był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 egzemplarzy Land Cruisera rocznie. W 1965 roku, 10 lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, ta liczba wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Obecnie Land Cruiser jest sprzedawany w około 170 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów.

Co ciekawe, Land Cruiser serii 40 (produkcja 1960-1984; a od 1968 do 2001 roku w Brazylii) jest w wielu miejscach na świecie nadal wykorzystywany do pracy – niektóre egzemplarze mają ponad 50 lat. W Afryce te terenowe Toyoty służą m.in. do udzielania pomocy humanitarnej. W Burundi tymi samochodami dzieci chore na malarię są dowożone do szpitali. W Ugandzie dzięki Land Cruiserom mieszkańcy obozów dla uchodźców mogą dotrzeć do klinik, by otrzymać pomoc medyczną.

W Australii model ten jest chętnie wykorzystywany w kopalniach cynku i miedzi na głębokości 1600 m pod ziemią. To także ulubiony samochód farmerów, służący do doglądania stad bydła na ogromnych pastwiskach o powierzchni rzędu 8 tys. km kwadratowych. W Kostaryce w Ameryce Środkowej Land Cruisery służą do zborów marchwi na wysokości 3500 m n.p.m., na zboczach tak stromych, że ludziom trudno na nich stać.