Toyota Corolla, Corolla Cross i C-HR dla japońskiej marki są jak powietrze, bez nich firma nie mogłaby rywalizować w najważniejszym segmencie rynku. Dość powiedzieć, że samochody kompaktowe (segment C i C-SUV) to najpopularniejsza klasa aut osobowych w Polsce. Liczby najlepiej oddają sytuację.

Tylko w ciągu dwóch miesięcy 2023 roku zarejestrowano w wydziałach komunikacji niemal 22 tys. kompaktów. Z tego aż 30 proc. (niemal 6,5 tys. rejestracji!) stanowiły trzy modele Toyoty – Corolla, Corolla Cross i C-HR. Skąd taka popularność?

Toyota Corolla, Corolla Cross i C-HR, czyli najpopularniejsze kompakty w Polsce

Dowolność wyboru to podstawa. Toyota Corolla, Corolla Cross i C-HR powstały na platformie TNGA-C. Jednak rozmiarami, koncepcją nadwozia, prowadzeniem i napędami spełniają różne potrzeby. Klasyczna Corolla jako zwinny hatchback, elegancki sedan i TS kombi to trio, które celuje w gust tradycjonalistów, jednocześnie każde z trzech nadwozi to indywidualny styl. Z kolei Corolla Cross jako SUV świetnie sprawdzi się w roli rodzinnego auta, kiedy kombi nie odpowiada. C-HR wybiera się emocjonalnie niczym gadżet. Pięć typów karoserii i pięć odmiennych charakterów w jednej klasie! Czym kuszą te auta?

Toyota Corolla 2023 już w Polsce, najważniejsze zmiany

Toyota Corolla 2023 właśnie wjeżdża na polski rynek. Najpopularniejszy samochód na świecie przeszedł niedawno kurację odmładzająca i wzmacniającą. Teraz jako sedan, hatchback i TS kombi w nowej odsłonie wyróżnia się drapieżnym spojrzeniem przeprojektowanych reflektorów bi-LED.

We wnętrzu Corolli 2023 debiutuje 10,5-calowy ekran nowej stacji multimedialnej z szybszym procesorem (prosto z Corolli Cross). Na tle poprzedniego rozwiązania to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Wcześniej stosowany 8-calowy monitor był wyposażony w pokrętło regulacji głośności. Nowszy to trzy przyciski, duże ikony funkcji oraz kilka widoków ekranu.

Corolla 2023 to nawigacja w chmurze i Toyota Smart Connect

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet (w zależności od wersji wyposażenia 4-letni bezpłatny dostęp do łączności internetowej i systemów Toyota Smart Connect lub Toyota Smart Connect Pro). Corollą da się sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Corolla 2023 mocniejsza niż Corolla 2021, oto różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Corolla 2023 poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom absolutną nowość. To aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8, która w 2022 roku stanowiła aż 84 proc. sprzedaży Corolli, zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s. Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Hybrydowa Toyota Corolla 2023 ma nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Jak jeździ Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8 i ile zużywa benzyny

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Corolla 2023 z nową hybrydą ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Do porówania stanęłe Corolla 2023 z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę wytyczoną ulicami Poznania. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota Corolla 2023 i wyposażenie nowego modelu

Toyota Corolla 2023 nie skąpi bezpieczeństwa. Układ Toyota T-MATE należy do standardowego wyposażenia i obejmuje m.in. najnowszą generację systemu Toyota Safety Sense oraz inne systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia został rozbudowany o system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach - reaguje na gwałtowne wciśnięcie pedału gazu podczas wolnej jazdy. Doszedł też asystent skrętu na skrzyżowaniach. Na liście nowości jest jeszcze wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, które teraz zapobiega kolizjom z nadjeżdżającymi samochodami, układ przeciwdziała kolizjom bocznym oraz system redukcji prędkości w zakrętach. Asystent bezpiecznego wysiadania ostrzeże o nadjeżdżającym rowerzyście lub aucie jeśli kierowca lub pasażer spróbują otworzyć drzwi.

Kolejna nowość to przypominanie kierowcy, by sprawdził, czy nie zostawił czegoś na tylnych siedzeniach, zanim zamknie samochód. Nowa Corolla pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jej systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku.

Toyota Corolla GR Sport 2023 to nowy wygląd i wnętrze

Z kolei odświeżona Toyota Corolla GR Sport, czyli najbardziej drapieżna wersja tego modelu, ma nowe 18-calowe alufelgi oraz zmieniony wygląd tylnego zderzaka i osłony podwozia. Fotele w odmianach hatchback i kombi otrzymały nową tapicerkę z logo GR wytłoczonym na zagłówku i nowym wzorem małych sześciokątów na srebrnych taśmach wzdłuż krawędzi zagłówka i poduszki. Logo GR pojawiło się również na przycisku Start.

Nowa Toyota Corolla w Polsce i jaka cena? Hybryda 2.0 droższa od 1.8 o 10 tys. zł

Toyota Corolla 2023 jest już dostępna w Polsce. Najtańszy model sedan w wersji Active z benzynowym silnikiem 1.5/125 KM to wydatek od 102 900 zł (z przekładnią Multidrive S od 116 900 zł jako odmiana Comfort). Bazowa hybryda 5. generacji 1.8/140 KM kosztuje od 117 900 zł - pod względem dynamiki jazdy czy kosztów użytkowania to zdecydowanie lepszy wybór od bazowej odmiany.

Pięciodrzwiowy hatchback startuje od ceny 120 900 zł (140-konna hybryda), mocniejszy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to wydatek od 133 900 zł. Toyota Corolla TS kombi 2023 została wyceniona na 124 900 zł (hybryda 1.8/140 KM) i od 137 900 zł za 2-litrową hybrydę 5. generacji.

Toyota Corolla 2023, cennik i wersje wyposażenia

Toyota Corolla 2023 sedan 1.5 VVT-i 125 KM 6 M/T sedan 1.5 VVT-i 125 KM Multidrive S sedan 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT kombi 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT kombi 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT Active 102 900 zł - 117 900 120 900 - 124 900 - Comfort 109 900 zł 116 900 120 900 123 900 133 900 127 900 137 900 Style 120 900 zł 127 900 131 900 134 900 144 900 140 900 150 900 GR Sport - - 139 900 142 900 152 900 148 900 158 900 Executive - - 143 900 150 900 160 900 157 900 167 900

Toyota Corolla 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Silnik benzynowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Typ 1,8 l4-cylindrowyrzędowy 2,0 l4-cylindrowyrzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 16 zaworów, przekładnia łańcuchowa,Układ dolotowy i wylotowy VVT-i Pojemność skokowa 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62 Stopień sprężania (:1) 13,048 14,0 Moc KM (kW) / obr/min 98 (72) / 5 200 152 (112) / 6 600 Maksymalny moment obrotowy Nm / obr/min 142 / 3600 190 / 5 200 Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Bateria Litowo-jonowa Typ silnika elektrycznego Synchroniczny z magnesem stałym Moc KM (kW) 95 (70) 113 (83) Maksymalny moment obrotowy Nm 185 206 Łączna moc układu hybrydowego KM (kW) 140 (103) 196 (144) Przekładnia eCVT eCVT Stopień przełożenia 2,834 3,193 Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Prędkość maksymalna km/h 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,1 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Średnio WLTP l/100 km 4,4 4,4 Pojemność baku l 43

Hamulce 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Przód Wentylowane tarcze z pływającymi zaciskami jednotłoczkowymi Tył Pełne tarcze z pływającymi zaciskami jednotłoczkowymi Zawieszenie 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Przednie Kolumny MacPhersona Tylne Zawieszenie wielowahaczowe Wymiary zewnętrzne Hatchback TS Kombi Sedan Długość mm 4370 4650 4630 Szerokość mm 1790 1780 Wysokość mm 1460 1435 Rozstaw kół przednich mm 1530 Rozstaw kół tylnych mm 1530 Rozstaw osi mm 2640 2700 Przedni zwis mm 935 Tylny zwis mm 795 1015 995 Prześwit mm 130 Pojemność bagażnika (bez schowka pod podłogą) l 361 (1.8)313 (2.0) 596 (1.8)581 (2.0) 471

Toyota Corolla Cross czy C-HR, na żywo nie tylko wymiary robią różnicę

Toyota Corolla Cross pod względem stylistycznym jest na tyle charakterystyczna, że mogłaby stanowić w gamie Toyoty zupełnie osobny model. Jednak mało kto wie, że nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy 56 lat temu celowo wybrali to "imię" dla swojego pierwszego kompaktu, ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Dziś Corolla SUV odcina kupony wypracowane przez dwanaście generacji tego najpopularniejszego auta w historii (pierwsza przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk). Powstała na bazie najnowszej odmiany platformy GA-C, co miało wpływ na proporcje, wnętrze, zastosowane technologie, a także właściwości jezdne.

Corolla Cross ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Z wcześniejszej odsłony tej architektury korzysta mniejszy model C-HR. Różnice w wymiarach widać gołym okiem, ale po skorzystaniu z miarki można wyliczyć, że Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 7 cm, szersza o 3 cm i wyższa o 6,5 cm. Co ważne, mimo identycznego rozstawu osi uSUViona Corolla zapewnia znacznie więcej swobody w kabinie.

Toyota Corolla Cross czy C-HR, pojemność bagażnika mniejsza niż Corolli kombi

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 433 litrów. Na wakacyjny wyjazd z dwójką dzieci wystarczy, choć Corolla kombi daje o 148 l więcej. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. Po złożeniu kanapy możliwości transportowe rosną do 1337 litrów. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą.

Toyota Corolla Cross, oto wnętrze i wyposażenie

We wnętrzu to najprzestronniejszy kompakt Toyoty. Zegary są seryjnie wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Obok mistrzem pierwszego wrażenia jest zamontowany idealnie w polu widzenia 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej Toyota Smart Connect z szybszym procesorem (standard). Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Toyota zauważalnie poprawiła jakość kamer, a widok 360 stopni ułatwia manewrowanie. Oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się sterować zdalnie – z poziomu nowej aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Corolla Cross dostała również nową generację systemów bezpieczeństwa zgrupowanych w standardowy zestaw T-MATE. Pod tą nazwą kryją się układy Toyota Safety Sense (TSS) nowej, 3. generacji oraz szereg innych rozwiązań wspierających kierowcę podczas jazdy czy parkowania. Jak działają wynalazki japońskich inżynierów? Kamera zamontowana na szczycie przedniej szyby i radar nad grillem to główne komponenty odpowiedzialne za pracę Toyota Safety Sense 3. Nowa kamera ma dwukrotnie większy zasięg i szerszy kąt widzenia, a jej skuteczność wspiera technologia Motion 3D, która pozwala rozpoznawać obiekty trójwymiarowe. Stąd jej większe możliwości monitorowania otoczenia, lepiej też rozpoznaje linie na jezdni i jej krawędzie oraz przeszkody na drodze. Nowy radar fal milimetrowych mierzący odległość i prędkość względną ma zwiększone możliwości wykrywania obiektów znajdujących się bliżej pojazdu niż radar stosowany w poprzednich odsłonach TSS.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid już w Polsce, jakie różnice do 2-litrowej hybrydy?

Toyota Corolla Cross w chwili debiutu dostała 2-litrowy układ hybrydowy 5. generacji o mocy 197 KM w konfiguracji z napędem na przednią oś oraz na wszystkie koła AWD-i. Niedawno rodzinę powiększyła druga hybryda oparta na silniku benzynowym 1.8 o łącznej mocy 140 KM. To tożsame rozwiązanie 5. generacji dostępne już w tradycyjnej Corolli.

Nowa Corolla Cross Hybrid 1.8 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Odmiana 2-litrowa jest nastawiona na osiągi, stąd sprint do setki zajmuje 7,5 sekundy.

Corolla Cross z napędem hybrydowym 1.8 jest oparta na tej samej platformie GA-C, co model napędzany układem Hybrid Dynamic Force 2.0. Główną różnicą w konstrukcji auta względem mocniejszej wersji jest tylne zawieszenie z belką skrętną o dużej sztywności zamiast zawieszenia wielowahaczowego. Stąd też auto zyskało większy bagażnik, który mieści 473 litry, o 37 lepiej niż 2-litrowa wersja. Bez zmian zostało przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona.

Toyota Corolla Cross 2023, hybryda 1.8 i 2.0, cennik, wersje wyposażeniowe

Toyota Corolla Cross 2023 Comfort Style Eecutive 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT 143 900 zł 156 900 - 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT 152 900 165 900 183 900 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i e-CVT 162 900 175 900 193 900

Toyota Corolla Cross 2023 i dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary

Toyota Corolla Cross 2023 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Dynamic Force 2.0 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 140 KM e-CVT¹ 197 KM e-CVT 197 KM AWD-i e-CVT Średnio [litry/100 km] 5,0 5,0–5,2 5,3–5,4 Emisja CO2 Średnio [g/km] 113–114 114–116 120–122 Norma emisji spalin EURO AP EURO AP EURO AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 98 (72)/5200 152 (112)/6000 152 (112)/6000 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 142/3600 188–190/4400–5200 188–190/4400–5200 Silnik elektryczny Maksymalna moc silnika elektrycznego trakcyjnego b.d. 112 (83) 112 (83) [KM (kW)] Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego b.d. 206 206 trakcyjnego [Nm] Maksymalna moc silnika elektrycznego tylnego [KM (kW)] – – 41 (30) Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego – – 84 tylnego [Nm] Rodzaj baterii trakcyjnej litowo-jonowa litowo-jonowa litowo-jonowa Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 140 (103) 197 (145) 197 (145) Osiągi 0–100 km/h [s] 9,9–10,0 7,6 7,5 Promień zawracania nadwozia [m] 5,6 5,6 5,6 Promień zawracania kół [m] 5,2 5,2 5,2 Masy Masa własna [kg] 1435–1545 1435–1545 1435–1545 Masa holowanej przyczepy z hamulcami [kg] 750 750 750 Wymiary Prześwit [mm] 160 160 160 Pojemność bagażnika [litry] 473 436 390

Toyota C-HR i dwie hybrydy do wyboru, to napęd starszej generacji niż Corolla i Corolla Cross

Toyota C-HR została okrzyknięta pierwszym tak odważnie zaprojektowanym autem japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało C-HR w ciemno, bez jazdy próbnej.

Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Poza ciągle modną stylistyką o popularności decydują dwa napędy hybrydowe do wyboru (1.8/122 KM i 2.0/184 KM - oba 4. generacji, czyli starszej niż obecnie montowane w układy w Corolli i Corolli Cross) oraz świetne - jak na przednionapędowy samochód - właściwości jezdne. Wielowahaczowe tylne zawieszenie zapewnia lepsze prowadzenie kół i wyższy komfort tłumienia.

Toyota C-HR GR Sport jeździ jak gokart i jest oszczędna

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą 4. generacji potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Przy tym 184-konny napęd nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h.

Toyota C-HR 2023, silnik, skrzynia biegów, wyposażenie i ceny

Toyota C-HR 2023 Comfort Style Executive GR Sport 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT 128 900 zł 141 900 147 900 153 900 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT - 150 900 156 900 162 900

Toyota C-HR 2023 i dane techniczne

Toyota C-HR 2023 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Dynamic Force Zużycie paliwa 122 KM e-CVT 184 KM e-CVT Średnio [litry/100 km] 4,8–5,3 5,3–5,7 Emisja CO₂ Średnio [g/km] 109–120 120–128 Norma emisji spalin EURO 6AM EURO 6AP Silnik spalinowy Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 98 (72)/5200 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 142/3600 190/4400–5200 Układ hybrydowy Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 122 (90) Przyspieszenie 0–100 km/h [s] 11,0 Masa holowanej przyczepy Przyczepa z hamulcami [kg] 725 Przyczepa bez hamulców [kg] 725

Nowa Toyota C-HR i hybryda 5. generacji, kiedy w Polsce?

Toyota C-HR drugiej generacji zadebiutuje w 2023 roku. Nowy model będzie dostępny jako klasyczna hybryda z napędem 5. generacji (1.8/140 KM i 2.0 Dynamic Force/196 KM). Jednak największa sensacja to zupełnie nowy układ Dual DNA Plug-in Hybrid.