Toyota Corolla TS Kombi. Dwa napędy hybrydowe 5. generacji i pięć wersji wyposażenia

Toyota Corolla jest z nami od niemal 60 lat. Pojawiła się w 1966 roku, by trafić w potrzeby rozwijającej się wówczas w Japonii klasy średniej. W Polsce szczytem marzeń była wtedy Syrena, a o Fiacie 126p jeszcze nikt nie słyszał. Licznik japońskiej marki ruszył. Pierwszy kompaktowy model Toyoty na początek zmotoryzował rodzimy rynek, następnie podbił amerykański i wreszcie stał się autem globalnym. Nazwa Corolla oznacza koronę płatków kwiatu, czyli jego najpiękniejszą część. Japończycy celowo wybrali to "imię", ponieważ miało kojarzyć się ze stylem i wysoką jakością. Jednak za sloganami stały też rozwiązania techniczne…

Reklama

Corolla pierwszej generacji była autem zaawansowanym, a świadczy o tym choćby przednie zawieszenie oparte na kolumnach MacPhersona – w tamtych czasach stosowane jedynie w kilku autach na świecie. Także fabryka Takaoka wybudowana w 1968 roku specjalnie dla Corolli błyszczała nowoczesnością – jako pierwsza była sterowana komputerem. Od tamtej pory japoński koncern wprowadził na drogi aż dwanaście generacji tego modelu. Corolla jako pierwsza w dziejach motoryzacji przekroczyła rekordową liczbę 50 mln sztuk.

Reklama

Toyota Corolla w Polsce znika na pniu, nowe kombi dostępne od ręki

Reklama

Dziś nowy egzemplarz tego auta sprzedaje się na świecie co 30 sekund, a w Polsce co 30 minut. Nad Wisłą Corolla od dwóch lat nie oddaje konkurencji miejsca na najwyższym stopniu podium – tylko od stycznia do września 2023 roku zarejestrowano już 18 405 sztuk tego auta. Teraz rodzinna Toyota Corolla TS Kombi jest dostępna we wszystkich wersjach wyposażenia i to właściwie od ręki. Na co mogą liczyć kierowcy? Którą hybrydę nowej 5. generacji wybrać? Z silnikiem 1.8 czy 2.0? Zanim jednak zakręcą się koła, warto przyjrzeć się jej z bliska…

Toyota Corolla 2023 to nowy styl i modne lakiery

Corolla przeszła niedawno kurację odmładzająca i wzmacniającą. Teraz jako sedan, hatchback i TS kombi w nowej odsłonie wyróżnia się drapieżnym spojrzeniem przeprojektowanych reflektorów bi-LED. Każde z trzech nadwozi to indywidualny styl. Zmieniona kratka grilla czy nowe wzory felg to tylko część wprowadzonych poprawek. W tym roku najmodniejsze są trzy nowe kolory karoserii. Juniper Blue o lśniącym odcieniu jest zarezerwowany dla hatchbacka i kombi. W sedanie pojawił się zielony Midnight Teal. Lakier Metallic Grey można mieć z każdym nadwoziem.

Toyota Corolla 2023, jakie zmiany we wnętrzu?

Wnętrze Corolli stało się bardziej cyfrowe. Zegary są wyświetlane na 12,3-calowym ekranie. Wirtualne wskaźniki pozwalają żonglować informacjami prezentowanymi w środku obu tarcz, ale zmiana stylu grafiki możliwa wyłącznie na postoju. Mistrzem pierwszego wrażenia jest zamontowany idealnie w polu widzenia 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle dotychczasowych rozwiązań to rewolucja – polecania wykonuje błyskawicznie, interfejs stał się nowocześniejszy, a grafika bardziej przejrzysta i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Pokazuje też widok z kamery cofania montowanej seryjnie (lepsza jakoś obrazu). Z poziomu wyświetlacza można sterować także klimatyzacją, szczęśliwie dla wielu Toyota pozostawiła niżej osobny, tradycyjny panel do regulacji temperatury i nawiewu.

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się zarządzać zdalnie – z poziomu nowej aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Toyota Corolla TS Kombi, czyli pojemność bagażnika większa niż w RAV4

Toyota Corolla TS kombi oferuje bagażnik o pojemności pojemności 596 l w wersji z napędem 1.8 Hybrid, a w wariancie 2.0 Hybrid jego kufer zapewnia 581 l. To więcej niż RAV4 (580 l). Po złożeniu kanapy możliwości transportowe kombi rosną do 1600 litrów. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to schowa swój skarb pod podwójną podłogą. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa.

Nowa Corolla TS Kombi to więcej mocy. Toyota postarała się różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Corolla TS Kombi poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom absolutną nowość. To aż dwie nowe hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s. To na papierze, a o odczuciach zza kierownicy za chwilę…

Hybrydowa Toyota Corolla 2023 ma nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Jak jeździ Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8 i ile zużywa benzyny?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność.

Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym Corolla sedan przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV). Super! Jednak dopiero próby porównawcze na torze pokazały kolosalne różnice między trzema różnymi generacjami hybrydowego napędu 1.8.

Toyota Corolla 2023 kontra Auris 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji (wyniki prób w tabeli)

Podczas symulowanych prób w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens – sprawdziliśmy procentowy udział czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. W szranki stanęła Corolla 2023, Auris II 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji. Każdy z trzech samochodów pokonał identyczny odcinek.

Na pierwszy ogień trafiła najnowsza Corolla 2023 wyposażona w 5. generację hybrydy 1.8/140 KM. Tu współczynnik używania trybu elektrycznego wyniósł aż 73 proc. wobec 66 proc. za kierownicą Corolli z hybrydą 4. generacji (1.8/122 KM). Co ciekawe, wynik nowego napędu okazał się najbardziej zbliżony do deklaracji producenta (75 proc.).

Trzeci i najstarszy w tym zestawieniu Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji uzyskał wynik na poziomie 47 proc. Jednak najsłabszy współczynnik jazdy w trybie EV nie czyni go przegranym. Auris ze 136-konną hybrydą uzyskał lepszy czas przyspieszenia od 0 do 80 km/h niż Corolla z nowszym ale słabszym układem 4. generacji. Do tego okazał się też równie elastyczny w przedziale 40-80 km/h.

Model i generacja napędu hybrydowego Hybryda 3. generacji (Toyota Auris II 1.8 Hybrid 2012-2018) Hybryda 4. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2018-2022) Hybryda 5. generacji (Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid) Napięcie silnika elektrycznego 650 V 600 V 600 V Moc silnika elektrycznego 60 kW/82 KM 53 kW/72 KM 70 kW/95 KM Napięcie baterii 202 V 207 V 207 V Typ baterii niklowo-metalowo-wodorkowa niklowo-metalowo-wodorkowa w 1.8 i litowo-jonowa w 2.0 litowo-jonowa Procentowy czas jazdy w trybie EV (dane producenta/pomiar Dziennik.pl) 64 proc./47 proc. 72 proc./66 proc. 75 proc./73 proc. Prędkość maksymalna w trybie EV 70 km/h 120-130 km/h 120-130 km/h Moc systemowa hybrydy 136 KM 122 KM 140 KM Przyspieszenie 0-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 7,8 s 7,9 s 7,2 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 40-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 5,0 s 5,0 s 4,5 s

Corolla 2023 z nową hybrydą ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Tu do prób na ulicach Poznania także stanęła Corolla 2023 z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid i przekładnia e-CVT, mniej spala, lepiej jeździ (opinia)

Hybrydę 5. generacji z silnikiem 1.8 doszlifowano również pod względem akustycznym – benzynowiec pracował zauważalnie ciszej, ton podnosił jedynie przy zdecydowanym wdepnięciu gazu. Redukcja obrotów jednostki spalinowej podczas przyspieszania i częstsze użycie energii elektrycznej z baterii trakcyjnej przełożyło się na lepsze odczucia z jazdy i redukcję hałasu o 2,5 dB.

Bezstopniowa przekładnia e-CVT ogłady nabrała już wcześniej, stąd nie ma mowy o przeciągłym wyciu przy przyspieszaniu. Nowe oprogramowanie układu hybrydowego plus lepsze wygłuszenie komory silnika także zrobiło swoje. Corolla w nowym wcieleniu pod względem wrażeń zza kierownicy i reakcji na polecenia to samochód, który awansował przynajmniej o dwie klasy. Unowocześniona hybryda 1.8 bez dwóch zdań będzie hitem wśród kierowców – po mistrzowsku łączy dynamikę i oszczędne zużycie paliwa.

Toyota Corolla TS Kombi - ceny i wyposażenie

Toyota Corolla TS Kombi z silnikiem 1.8 Hybrid w bazowej wersji wyposażenia Active kosztuje od 126 900 zł. Standard to:16-calowe felgi, materiałowa tapicerka, automatyczna klimatyzacja i kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi. Do tego system bezpieczeństwa T-MATE z układem wczesnego reagowania w czasie ryzyka zdarzenia, asystentem utrzymania pasa ruchu, układem rozpoznawania znaków drogowych oraz z możliwością awaryjnego zatrzymania pojazdu.

Toyota Corolla TS Kombi Comfort do wyboru z hybrydą 1.8 lub 2.0

Corolla TS Kombi Comfort z 1.8-litrową hybrydą (140 KM) kosztuje od 129 900 zł. Samochód został wzbogacony m.in.: o światła przeciwmgielne w technologii LED i nawiewy w drugim rzędzie siedzeń. Łatwiejsze jest także składanie drugiego rzędu siedzeń dzięki Toyota Easy Flat. Od tej wersji standardem jest Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 10,5-calowym ekranem dotykowym. Istnieje możliwość poszerzenia wyposażenia o pakiet Tech. Mocniejsza Toyota Corolla TS Kombi 2.0 Hybrid/198 KM w wersji Comfort kosztuje od 139 900 zł.

Corolla TS Kombi w wersji Style cena z poziomu 142 900 zł, jakie wyposażenie?

Cena Corolli z wyposażeniem Style zaczyna się od 142 900 zł. W tej wersji auto zyskuje 17-calowe alufelgi, tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej oraz przyciemniane tylne szyby. Samochód ma też w inteligentny kluczyk, stację bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, spryskiwacz przednich świateł oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Ten wariant japońskiego kombi z 2-litrową hybrydą kosztuje od 152 900 zł.

Ile kosztuje Toyota Corolla TS Kombi w wersji GR Sport?

Corolla TS Kombi w wersji GR Sport kosztuje od 150 900 zł (hybryda 1.8). Samochód z 2-litrowym napędem jest o 10 tys. zł droższy. Samochód zyskuje 17-calowe alufelgi, lakierowe lusterka, nakładki progowe i trójramienną kierownicą obszytą skórą z perforacją GR Sport. Do tej wersji dokupić można pakiet Dynamic.

Toyota Corolla TS Kombi w wersji Executive. Hybryda 1.8 droższa o 10 tys. zł od silnika 2.0

Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid w najwyższej wersji wyposażenia Executive kosztuje od 159 900 zł. Samochód z hybrydą 2.0 jest droższy o 10 tys. zł. Auto wyróżniają 18-calowe felgi, skórzana tapicerka, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach. Standardem w tej wersji jest też projekcyjny wyświetlacz na przedniej szybie (HUD) oraz światła matrycowe w technologii LED.