Pamiętam czasy, kiedy BMW pokazało nam pierwszą generację X6. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że BMW szokuje, kiedyś za za kontrowersyjne uchodziły tak łagodnie narysowane auta jak seria 5 (E60) i seria 7 (E65/66). No więc krzyku było wówczas co nie miara, ludzie łapali się za głowy i niemal mdleli w salonach: jakie to X6 brzydkie, jakie to dziwne, jakie to nieforemne, no ja tego na pewno nie kupię. Szybko się jednak okazało, że rację (jak zwykle) mieli menadżerowie BMW, bo duży SUV z linią dachu opadającą jak w coupe jednak stał się hitem sprzedaży i jednym z bardziej rozpoznawalnych współczesnych modeli marki. Potem do gamy dołączyło zbudowane według tej samej koncepcji X4 i też wykroiło dla siebie wystarczająco duży kawałek tortu.

Tego szczęścia nie miał natomiast inny model X oznaczony parzystą cyfrą – X2. Dziś w BMW powiedzą pewnie, że to dlatego, że nie odważyli się na bardziej wyrazisty/kontrowersyjny design (niepotrzebne skreślić), więc X2 1. generacji (F39) klientów jakoś wybitnie porwać nie zdołało. Ten model był krótszy i niższy od swojego dawcy narządów i techniki (X1), mimo kilku ciekawych detali nadal wyglądał jak crossover jakich wiele, ale przynajmniej więcej kosztował.

Nowe BMW X2: kiedy w Polsce? Jakie silniki?

Natomiast nowe BMW X2 (U10) to całkowicie inne rozdanie, a jedynym podobieństwem jest fakt, że technika znów pochodzi z X1 (oczywiście, teraz z tego nowego). Wyglądem X2 przypomina pomniejszone X4, jest też w końcu od X1 większe. I będzie dostępne w wersji w pełni elektrycznej (iX2). Wróbelki ćwierkają ponadto, że obecnie produkowane X4 będzie ostatnią generacją tego modelu dostępną w wersji spalinowej, a X2 wygląda jak wygląda, bo ma za zadanie przejąć część dotychczasowych klientów decydujących się na X4. Bo niebawem SUV-coupe bazujący na X3 będzie już wyłącznie elektrykiem (iX4).

Ale wróćmy do naszego bohatera. Otóż premiera rynkowa nowego X2 zaplanowana jest na marzec 2024 r. Na początek do wyboru będą: elektryczne iX2 xDrive30 (313 KM), X2 M35i xDrive (w Europie: 300 KM) oraz jeden słabszy silnik benzynowy (sDrive20i; trzycylindrowy 1.5T MHEV o łącznej mocy 170 KM) i diesel (sDrive18d; 2.0/150 KM). Wszystkie silniki spalinowe dostępne w nowym BMW X2 są oferowane z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią Steptronic. Natomiast latem 2024 r. pojawi się drugi w pełni elektryczny wariant iX2 oraz kolejny model z silnikiem Diesla. Nowe BMW X2 oraz iX2 montowane będą na jednej linii w zakładach BMW w Ratyzbonie (Regensburg). W tej fabryce wytwarzane będą też akumulatory wysokonapięciowe do wariantów w pełni elektrycznych.

Nowe BMW X2: wymiary. Jaki bagażnik?

Długość nowego BMW X2 wzrosła w stosunku do poprzedniego modelu o 194 mm (do 4554 mm), szerokość o 21 mm (do 1845 mm), a wysokość – o 64 mm (do 1590 mm). Większy rozstaw osi i kół to więcej miejsca w kabinie i bardziej pojemny bagażnik: w zależności od wariantu pojemność dostajemy od 560 do 1470 l. W BMW iX2 jest to od 525 do 1400 l.

Z przodu widać podobieństwa do X1, ale X2 dostanie coś ekstra. Coś, za czym jedni przepadają, a inni z politowaniem odwracają wzrok w drugą stronę: to opcjonalny podświetlany grill (BMW Iconic Glow). W wyposażeniu dodatkowym dostępne są też adaptacyjne reflektory diodowe z nieoślepiającymi matrycowymi światłami drogowymi.

Nowe BMW X2: jakie wyposażenie? Jaka cena?

We wnętrzu nowego X2 względem X1 wielu różnic nie będzie: mamy tu więc np. tzw. płaską deskę rozdzielczą z zakrzywionym wyświetlaczem i z podłokietnikiem ze zintegrowanym panelem obsługi. Przednia konsola środkowa ma dwa uchwyty na napoje i oświetloną półkę na smartfon z ładowaniem bezprzewodowym. Fotele są oferowane w opcji z perforowaną skórzaną tapicerką Veganza i Vernasca. Oprócz tego dostępne będą sportowe fotele z elektryczną regulacją i funkcją pamięci oraz podparciem lędźwiowym i funkcją masażu. Nowość to poduszka powietrzna między przednimi fotelami (bez dopłaty).

Wyposażenie standardowe nowego BMW X2 (na razie znamy dane z rynku niemieckiego) obejmuje m.in.: dwustrefową klimatyzację automatyczną, system nawigacji BMW Maps i skórzaną kierownicę sportową, a ponadto elektryczną tylną klapę, cztery porty USB-C i po jednym gnieździe 12 V na konsoli środkowej i w bagażniku. Bez dopłaty dostaniemy też m.in.: system ostrzegania przed kolizją czołową, regulator prędkości z funkcją hamowania, wskazanie ograniczeń prędkości oraz ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z naprowadzaniem na pas. W standardzie znajdzie się również asystent parkowania obejmujący kamerę cofania i asystenta cofania.

Za to opcjonalnie dostępne są m.in: asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu, aktywny regulator prędkości z funkcją stop & go, aktywne prowadzenie do celu, ostrzeganie przy wysiadaniu, wyświetlacz head-up, surround view, zdalny widok 3D, rejestrator jazdy i zdalny rejestrator kradzieży. Zdalne aktualizacje oprogramowania umożliwiają ulepszanie istniejących funkcji i dodawanie nowych. Ceny? Najtańsze nowe X2 dostępne będzie od 195 tys. zł.