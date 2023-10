Toyota Corolla 2024 wjeżdża do Polski

Toyota Corolla sprzedaje się na świecie co 30 sekund, a w Polsce co 30 minut. Nad Wisłą od dwóch lat nie oddaje konkurencji miejsca na najwyższym stopniu podium – tylko od stycznia do września 2023 roku zarejestrowano już przeszło 18,4 tys. sztuk tego auta.

Japończycy są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie stąd aplikują pakiet innowacji. Czym różni się Corolla 2024 od starszego modelu?

Toyota Corolla 2024 jako hatchback 5d, sedan i TS Kombi

Corolla 2024 po raz pierwszy będzie dostępna z cyfrowym kluczykiem. Żeby skorzystać z funkcji otwierania i zamykania samochodu, nie trzeba uruchamiać specjalnej aplikacji - wystarczy mieć przy sobie smartfon z aktywnym profilem Smart Digital Key (z systemem Apple i Android).

Roczny abonament Smart Digital Key jest darmowy. Nowa technologia jest standardem w wersji Style, a w Corolli z nadwoziami hatchback i TS Kombi będzie dostępna jako opcja dodatkowa w wersji Comfort.

Nowa klimatyzacja nanoe X niszczy bakterie, cyfrowy kluczyk przez rok za darmo

W Corolli debiutuje także zupełnie nowy układ klimatyzacji z technologią nanoe X. To rozwiązanie znane z droższych modeli Toyoty i Lexusa.

System opracowany przez firmę Panasonic wprowadza tryliony cząsteczek wody o nanometrycznych rozmiarach do przepływu powietrza, zapewniając czystsze i zdrowsze środowisko wewnątrz auta. Wyniki badań laboratoryjnych mają potwierdzać zdolność rodników hydroksylowych do korzystnego oddziaływania na powietrze w zamkniętych przestrzeniach. Twórcy nanoe X podkreślają, że ich technologia skutecznie tłumi aktywność szkodliwych bakterii i wirusów, neutralizuje pyłki, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Co więcej, pomaga w zwalczaniu pleśni i dba o optymalny poziom wilgotności w kabinie samochodu. Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza nanoe X jest dostępna w Corolli standardzie od wersji Style.

Toyota Corolla 2024 i nowe lakiery

W tym Corolli z roku modelowego 2024 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Metalizowany Super Green w połączeniu z czarnym dachem jest zarezerwowany dla hatchbacka i kombi. W sedanie pojawił się elegancki lakier Precious Silver.

W Corolli Hatchback i TS Kombi w wersji GR Sport z pakietem Dynamic lusterka, dolne partie przedniego spojlera oraz listwy boczne pomalowane będą lakierem Liquid Black.

Toyota Corolla 2024 i różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Corolla 2024 to dwie nowe hybrydy 5. generacji do wyboru. Pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach już wcześniej wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2024 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Toyota Corolla - ceny i wyposażenie

Toyota Corolla 2024 jeszcze nie została wyceniona, jednak wyższe kwoty nie powinny być zaskoczeniem. Obecnie hatchback z silnikiem 1.8 Hybrid w bazowej wersji wyposażenia Active kosztuje od 122 900 zł. Standard to: 16-calowe felgi, materiałowa tapicerka, automatyczna klimatyzacja i kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi. Do tego system bezpieczeństwa T-MATE z układem wczesnego reagowania w czasie ryzyka zdarzenia, asystentem utrzymania pasa ruchu, układem rozpoznawania znaków drogowych oraz z możliwością awaryjnego zatrzymania pojazdu.

Toyota Corolla Comfort do wyboru z hybrydą 1.8 lub 2.0

Corolla Comfort z 1.8-litrową hybrydą (140 KM) kosztuje dziś od 125 900 zł. Samochód został wzbogacony m.in.: o światła przeciwmgielne w technologii LED i nawiewy w drugim rzędzie siedzeń. Łatwiejsze jest także składanie drugiego rzędu siedzeń dzięki Toyota Easy Flat. Od tej wersji standardem jest Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym, 10,5-calowym ekranem dotykowym. Istnieje możliwość poszerzenia wyposażenia o pakiet Tech. Mocniejsza Toyota Corolla 2.0 Hybrid/198 KM w wersji Comfort kosztuje od 135 900 zł.

Corolla w wersji Style - jakie wyposażenie?

Cena Corolli 5d z wyposażeniem Style aktualnie staruje z poziomu 136 900 zł. W tej wersji auto zyskuje 17-calowe alufelgi, tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej oraz przyciemniane tylne szyby. Samochód ma też w inteligentny kluczyk, stację bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, spryskiwacz przednich świateł oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Ten wariant z 2-litrową hybrydą kosztuje od 146 900 zł.

le kosztuje Toyota Corolla w wersji GR Sport?

Corolla w wersji GR Sport kosztuje aktualnie od 144 900 zł (hybryda 1.8). Model z 2-litrowym napędem jest o 10 tys. zł droższy. Samochód zyskuje 17-calowe alufelgi, lakierowe lusterka, nakładki progowe i trójramienną kierownicą obszytą skórą z perforacją GR Sport. Do tej wersji dokupić można pakiet Dynamic.

Toyota Corolla w wersji Executive. Hybryda 1.8 droższa o 10 tys. zł od silnika 2.0

Toyota Corolla 1.8 Hybrid w najwyższej wersji wyposażenia Executive kosztuje dziś od 152 900 zł. Samochód z hybrydą 2.0 jest droższy o 10 tys. zł. Auto wyróżniają 18-calowe felgi, skórzana tapicerka, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach. Standardem w tej wersji jest też projekcyjny wyświetlacz na przedniej szybie (HUD) oraz światła matrycowe w technologii LED.