Toyota Yaris Cross 130 wjeżdża do Polski. To nowa hybryda 5. generacji

Toyota Yaris Cross to dziś najpopularniejszy w Polsce SUV segmentu B - trzyma w garści ponad 23 proc. rynku. Teraz japoński model doczekał się pierwszej modernizacji, ciekawszych kolorów, bogatszego wyposażenia, cyfrowych nowinek i jednocześnie zyskuje zupełnie nową hybrydę 5. generacji. Producent nie rezygnuje jednak ze starszej wersji napędu.

Debiutujący Yaris Cross Hybrid 130 dostał pod maskę nową przekładnię, większy i mocniejszy silnik elektryczny plus lepsze oprogramowanie układu sterowania mocą. Oto szczegóły i różnice…

Nowa Toyota Yaris Cross to mocniejsza hybryda. Jakie różnice?

Nowa hybryda 1.5 zapewni 132 KM wobec 116 KM dotychczas oferowanego napędu – to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co szczególnie ważne przy wyprzedzaniu.

Już na papierze Yaris Cross Hybrid 130 jest wyraźnie bardziej dynamiczny. Od 0 do 100 km/h rozpędza się o pół sekundy szybciej w 10,7 s. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s (0,4 s lepiej). Poza tym, w tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie spalanie – 132-konna Toyota ma zużywać 4,5-5,4 l benzyny na 100 km. Auto będzie też dostępne w elektrycznym układem 4x4 (AWD-i).

Wycieszenie kabiny - grubsze szyby, więcej warstw wygłuszenia, nowe mocowanie silnika

Także specjaliści od wyciszenia solidnie zapracowali na swoje wynagrodzenie. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach luksusowych – szyba czołowa i przednie boczne są teraz grubsze. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. W desce rozdzielczej pojawiło się trójwarstwowe wygłuszenie zamiast jednowarstwowego, dodatkową warstwę filcu dodano też w jej górnej części. W sumie zapowiada się nowa jakość, bo nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie powinno być cicho.

Nowa Toyota Yaris Cross 2024 i nowe multimedia oraz większy ekran

W kabinie powiew świeżych technologii widać na pierwszy rzut oka. Yaris Cross 2024 w wersjach Active, Comfort i Style zyskał 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników, a w wersjach Executive, GR Sport oraz Premiere Edition standardem jest 12,3-calowy wirtualny kokpit. Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9- lub 10,5 cala. Ten większy z systemem Toyota Smart Connect zaskakuje jakością prezentowanej grafiki i szybką reakcją. Tradycjonalistów rozczaruje brak fizycznych przycisków.

Nawigacja pobiera dane w czasie rzeczywistym z chmury. Sterowanie głosowe obsługuje także klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Ponadto samochód łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy interfejsów Apple CarPlay i Android Auto.

Nawigacja w chmurze, cyfrowy kluczyk w telefonie

Cyfrowy kluczyk to kolejna gratka – dodatek w aplikacji MyT daje dostęp do auta aż pięciu osobom. Pozwala otworzyć lub zamknąć drzwi, a także uruchomić samochód bez wyjmowania telefonu z kieszeni lub torebki. W wersji GR Sport i Premiere Edition będzie oferowany w standardzie z roczną subskrypcją w cenie auta.

Yaris Cross 2024 pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jego systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalanie softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe elementy wyposażenia czy zwiększyć wydajność napędu hybrydowego.

Toyota Yaris Cross 2024 wyposażona w nowe systemy bezpieczeństwa

Odmłodzony Yaris Cross jest też na czasie pod względem bezpieczeństwa. Samochód zyskał nową kamerę oraz nowe radary, które "widzą" większą liczbę niebezpiecznych sytuacji. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia może teraz wykryć potencjalne zderzenie czołowe, a także reaguje na pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Yaris Cross reaguje także na gwałtowne wciśnięcie gazu podczas wolnej jazdy, czym zapobiega wjechaniu w kufer auta poprzedzającego.

Układ Proactive Driving Assist pomaga uniknąć kolizji przy niskich prędkościach. Wspomaganie hamowania zapewni łagodne zwalnianie, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu na widok wolniejszego auta przed nim. Z kolei asystent kierowania rozpoznaje zakręty i pomaga płynnie pokonać łuk.

Nowy układ Emergency Driving Stop System pomoże, gdy kierowca zasłabnie. Jeśli system wykryje, że przez określony czas prowadzący nie wykonał żadnego ruchu kierownicą, nie dotykał hamulca i pedału przyspieszenia, włączy ostrzeżenie dźwiękowe. Jeśli nadal nie będzie reakcji, auto zatrzyma się, włączy światła awaryjne i odblokuje drzwi.

Asystent bezpiecznego wysiadania ostrzeże o nadjeżdżającym rowerzyście lub aucie jeśli prowadzący lub pasażer spróbują otworzyć drzwi. Kolejna nowość to przypominanie kierowcy, by sprawdził, czy nie zostawił czegoś na tylnych siedzeniach, zanim zamknie samochód.

Nowa Toyota Yaris Cross z lepszym tempomatem w wyposażeniu

Nowy Yaris Cross zyskał szybszy aktywny tempomat adaptacyjny – ma działać bardziej naturalnie. Stąd np. wytracanie prędkości będzie łagodniejsze, gdy przed naszą maskę wciśnie się inne auto. Kierowca może też ustawić większy dystans od poprzedzającego pojazdu. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu teraz potrafi wykryć, czy prowadzący próbuje ominąć jakąś przeszkodę czy inny pojazd i wyłącza alarm. Asystent utrzymania pasa ruchu został ulepszony, a układ rozpoznawania znaków po jednym kliknięciu dostosuje prędkość auta do limitu określonego na przydrożnych tablicach. Tempomat uniemożliwi również wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Nowa Toyota Yaris Cross Premiere Edition, jakie wyposażenie?

Wraz z premierą odmłodzonego Yarisa Cross na rynku debiutuje wersja specjalna Premiere Edition. Zupełnie nowy lakier Urban Khaki (foto) w połączeniu z czarnym dachem i nowymi 18-calowymi felgami wygląda super! Zielone wstawki pojawią się też we wnętrzu na fotelach, listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczkach drzwi. To zestawienie niebawem może stać się hitem na polskich drogach!

Paleta dwukolorowych nadwozi obejmuje też opcje bi-tone z lakierami Platinum White Pearl oraz Silver Metalic. Auto zyskało też nowe wzory tapicerek, a dolna część deski rozdzielczej ma miękkie obicie w każdej wersji. Do palety lakierów dołączył Juniper Blue.

Nowa Toyota Yaris Cross - kiedy cena w Poslce?

Nowa Toyota Yaris Cross w Polsce zadebiutuje w pierwszym kwartale 2024 roku. Cena? Hybryda 5. generacji i lepsze wyposażenie musi kosztować więcej.

Toyota Yaris Cross 2024 - dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika

Napęd HYBRID 115 HYBRID 130 Typ 3-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i Wtrysk paliwa Bezpośredni, wielopunktowy Pojemność (cm3) 1490 1490 Łączna moc KM/kW 116 / 85 132 / 97 Maks. moment obrotowy Nm 141 185 Moc silnika kW / obr/min 68 / 5500 68 / 5500 Maks. moment obrotowy silnika Nm / obr/min 120 / 3600-4800 120 / 3600-4800

Osiągi HYBRID 115 HYBRID 130 Prędkość maks. km/h 170 170 Przyspieszenie 0-100 km/h s 11,2/11,8 (AWD-i) 10,7/11,3 (AWD-i)

Zużycie paliwa HYBRID 115 HYBRID 130 Średnio wg WLTP l/100 km 4,4-5,0 4,5-5,4 Pojemność zbiornika paliwa 36

Podwozie Przednie zawieszenie Kolumny MacPhersona Tylne zawieszenie Podwójne wahacze (AWD-i)/Belka skrętna Układ kierowniczy Rack&Pinion Maksymalny zakres 2,65 obrotu Promień zawracania kół m 5,3 Promień zawracania karoserii m 5,6 Hamulce Przód Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski Tył Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski

Wymiary zewnętrzne Długość mm 4180 Szerokość mm 1765 Wysokość mm 1595 Rozstaw kół przednich mm 1517 – 1527 Rozstaw kół tylnych mm 1504 – 1527 Rozstaw osi mm 2560 Przedni zwis mm 860 Tylny zwis mm 760

Bagażnik Pojemność l 320 (AWD-i)/397