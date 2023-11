Od 1 stycznia 2024 roku kierowców czeka duża zmiana. Polskie stacje paliw będą mogły sprzedawać nowe paliwo – benzynę E10. Co to jest i czy można bez obaw zatankować nią samochód? Rząd chce wprowadzić specjalną aplikację, która pomoże kierowcom w rozterce przy dystrybutorze. Jednak my już mamy listę aut, w których można stosować benzynę E10.