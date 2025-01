Ceny benzyny 95, diesla i LPG w górę. Nowe podwyżki

Ceny paliw szybują. Globalna tendencja zwyżkowa przekłada się zmiany na rynku hurtowym w Polsce. Stąd wyraźne podwyżki w detalu. Kierowcy zapłacą drożej za tankowanie benzyny 95, oleju napędowego i gazu LPG.

– W tym tygodniu polscy kierowcy przy dystrybutorach kolejny raz z rzędu mogą poczuć się nieswojo – ceny wszystkich paliw wzrosły. Niestety rachunki za tankowanie w kolejnych dniach będą jeszcze wyższe – zapowiadają analitycy e-petrol.pl. Jakie kwoty powitają nas na stacjach?

Koniec cudów na stacjach paliw?

Czarne scenariusze dotyczące dalszych wzrostów cen paliw na stacjach stały się rzeczywistością. Benzyna 95 zdrożała o 8 groszy do poziomu 6,15 zł/l. Olej napędowy to skok aż o 10 groszy, stąd litr diesla kosztuje 6,29 zł. Podwyżki nie ominęły też LPG - paliwo to podrożało o 4 grosze do poziomu 3,25 zł/l.

Tyle od 20 stycznia zapłacisz za litr benzyny 95 i LPG. Diesel także drożeje

Benzyna 95 od 20 stycznia będzie kosztować w przedziale 6,13-6,25 zł/l, to o 9 groszy więcej niż przed tygodniem. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek na poziomie 6,90-7,02 zł/l.

Diesel znajdzie się "w widełkach" między 6,30 i 6,42 zł/l, czyli nawet 14 groszy drożej. Gaz LPG będzie wciąż drożeć - średnio za litr kierowcy będą płacić 3,25-3,33 zł/l, wobec stawki 3,21-3,28 zł tydzień wcześniej.

Ceny paliw najwyższe od 5 miesięcy

Analitycy BM Refelx zauważają, że 6,25 zł/l oraz 6,43 zł/l to aktualne średnie detaliczne ceny paliw w Polsce i są one najwyższe od sierpnia 2024 roku. Litr benzyny 95 w tydzień zdrożał o 14 groszy. Z kolei diesel poszybował o 18 groszy/l. Cena gazu LPG wzrosła o 6 groszy do poziomu 3,28 zł/l. Zdaniem ekspertów średni poziom cen benzyny 95 i diesla w Polsce może jeszcze wzrosnąć 10-15 groszy/l.