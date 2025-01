Pierwsze czołgi Abrams M1A2 SEP v3 już w Polsce. 250 sztuk dla Wojska Polskiego

Pierwsza partia 28 czołgów Abrams M1A2 SEP v3 w polskich łatach kamuflujących już parkuje równymi rzędami w Gdyni. To pojazdy w najnowszej wersji produkowane przez amerykańską firmę General Dynamics Land Systems. Łącznie MON zakupiło 250 takich wozów na potrzeby polskiej armii za ok. 4,75 mld dolarów (ok. 20 mld zł) z dostawą do końca 2026 roku.

Wcześniej do żołnierzy trafiło 116 Abramsów w starszym wariancie. Docelowo Wojsko Polskie dostanie 366 czołgów z made in USA. Czego pancerniacy mogą spodziewać się po pierwszych Abramsach w nowej specyfikacji?

Polskie Abramsy dostały specjalny pancerz najnowszej generacji

- Patrząc po oznaczeniach na wieżach - dostaliśmy pancerz specjalny najnowszej generacji - literki MP na wieży gdzie "M" oznacza pancerz najnowszej generacji NGAP/NEA zaś litera "P" prawdopodobnie "Poland" tak jak swego czasu swoją wersję miała Australia - zauważa Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości. - Jednym słowem mamy pojazdy na topowym standardzie pancerza. Warto też wspomnieć, że dostaliśmy z USA zgodę na zakup M829A3 i M829A4 czyli najlepszej na świecie amunicji przeciwpancernej podkalibrowej. Nie ma lepszej. Mamy też zakupione w komplecie z nimi zagłuszarki Duke - wyliczył.

Razem z Abramsami M1A2 SEP v3 (SEP = System Enhancement Package, pakiet modernizacyjny) amerykański producent na mocy umowy podpisanej z MON wiosną 2022 roku dostarczy sprzęt towarzyszący. Lista obejmuje 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules i 17 mostów czołgowych M1074 Joint Assault Bridge System (pojazdy oparte na podwoziu M1A1 Abrams). Do tego jest również pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz zapas amunicji.

Ile paliwa zużywa czołg Abrams? Spala dwa razy więcej niż Leopard

Czołg Abrams M1A2 SEP v3, w odróżnieniu do koreańskich K2 Black Panther wyposażonych w diesla o mocy 1500 KM, jest napędzany silnikiem turbowałowym. Tego typu jednostki stosuje się przede wszystkim w śmigłowcach i małych samolotach. Można spotkać się z wyliczeniami, że Abrams pali dwa razy więcej od napędzanego silnikiem Diesla V12 Leoparda 2 (ok. 220 l/100 km) przy masie większej o około 10 proc.

Niektóre źródła mówią o zużyciu na poziomie ponad 420 litrów na 100 km. Serce amerykańskiej bestii może być zasilane olejem napędowym, kerozyną (naftą), paliwem rakietowym, niskooktanową benzyną, a nawet wysokoprocentowym roztworem alkoholu.

Taką armatą najnowszy Abrams zniszczy wroga

Główne uzbrojenie nowszego Abramsa M1A2 SEP v3 stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Amunicja jest magazynowana za pancerną przegrodą w tylnej części wieży. Dzięki temu jeśli dojdzie do eksplozji np. w wyniku trafienia przez wroga, energia wybuchu powinna zostać skierowana na zewnątrz i umożliwić przeżycie załogi. Czołg można doposażyć w aktywny system ochrony pojazdu TROPHY.

1500 KM "pod maską". Ile waży czołg Abrams?

Za napęd Abramsa odpowiada silnik turbowałowy Honeywell AGT1500 TIGER o mocy 1500 KM. Najnowsza wersja M1A2 SEP v3 została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę do zasilania systemów pokładowych, gdy wóz nie jest w ruchu. Masa bojowa czołgu wynosi (w zależności od zastosowanych rozwiązań) ok. 65-70 ton.

Abrams jest amerykańskim czołgiem podstawowym trzeciej generacji. W najnowszej wersji SEP v3 zadebiutował w 2015 roku. Pierwszy kontrakt podpisano w 2020 roku. Dostawy dla US Army ruszyły w styczniu 2023 roku. Wojsko Polskie jest trzecim odbiorcą najnowszej wersji Abramsa. Wcześniej, w listopadzie 2024 r. takie czołgi trafiły do Australii.

Tam do służby trafią nowe Abramsy

MON w zapowiadał w 2022 roku, że czołgi Abrams w najnowszej wersji SEPv3 trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO. Głównie do 18. Dywizji Zmechanizowanej (Siedlce), w tym również do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.