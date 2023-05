Reklama

Wyprzedzające się ciężarówki to zmora dróg dwupasmowych w Polsce. Taki manewr może trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami. Teraz rząd ogłosił, że koszmar z blokowaniem ruchu przez "słonie" ma zniknąć za sprawą ustawy, która zmienia zasady poruszania się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu.

– Celem jest to, aby zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach szybkiego ruchu – ogłosił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Jak dodał, chodzi o to, aby upłynnić ruch na drogach szybkiego ruchu i zmniejszyć zagrożenie wynikające z wyprzedzania się wzajemnego ciężarówek.

Reklama

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek w Polsce gorszy niż w Niemczech

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek z pewnością ucieszył kierowców aut osobowych. Jednak branża transportowa i logistyczna nie wydaje się być w euforii. Dlaczego?

Reklama

– Proponowane zmiany zbliżone są do rozwiązań niemieckich, ale niestety są mniej elastyczne – powiedział dziennik.pl Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska". – W Niemczech zakaz wyprzedzania na autostradowych jezdniach posiadających jedynie dwa pasy ruchu wprowadzany jest za pomocą znaków drogowych. Tam, gdzie wprowadzenie takiego zakazu spowodowałoby więcej szkód niż korzyści, po prostu rezygnuje się z odpowiedniego oznakowania. W Polsce nie będzie to możliwe, gdyż resort planuje zmiany w prawie o ruchu drogowym. Tym samym nie będzie można dostosowywać organizacji ruchu do faktycznych potrzeb – ocenił ekspert.

Nasz rozmówca zauważa jednocześnie, że na głównych niemieckich szlakach komunikacyjnych wykorzystywanych intensywnie do przewozów towarowych jezdnie autostradowe mają po trzy pasy ruchu. W Polsce takich odcinków autostrad, nie mówiąc już o drogach ekspresowych, praktycznie nie ma. I to może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego…

Zakaz wyprzedzania? Jeden pojazd z prędkością 60 km/h i zator gotowy

– Mam obawy, że jeden wolniejszy pojazd, poruszający się prawym pasem z prędkością np. 60 km/h stworzyć może gigantyczny zator drogowy sięgający nawet kilkanaście kilometrów, jeżeli nie więcej – wskazał Wroński. Jego daniem oznacza to również poważne konsekwencje dla zawodowych kierowców, którzy na czas nie będą mogli dojechać do miejsca, w którym planowali odbiór przerwy lub dobowego odpoczynku.

Nowe przepisy w sprawie ciężarówek to sidła na kierowców, posypią się kary

– I posypią się kary, za sytuację której nie są oni winni – ocenił nasz rozmówca. – Nie chcę komentować szerzej skutków gospodarczych, wynikających z m.in. opóźnienia dostaw wykonywanych w trybie "just in time" do tych polskich zakładów, które w wyniku optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów nie posiadają magazynów. Ten brak szerszego komentarza na ten temat, wynika z faktu, że w okresie wyborczym takie argumenty niestety nie trafiają do uszu polityków. A szkoda, gdyż później trzeba będzie to odkręcać, tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku zbyt restrykcyjnego systemu punktowego – zauważył Wroński.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek to gra o względy wyborców?

Czyli złoty środek nie istnieje? To w jaki sposób rozwiązać problem wyścigów słoni i blokowania ruchu przez wyprzedzające się ciężarówki?

– Wierzę, że można w naszym kraju rozwiązywać wiele realnych problemów bez miotania się od ściany do ściany. Już dziś, gdyby na autostradach obecne były policyjne patrole, można korzystać z przepisów o utrudnianiu ruchu, nakładając mandaty na kierowców tzw. "TIR-ów", którzy blokują lewy pas ruchu, podejmując manewr wyprzedzania przy niewielkiej różnicy prędkości z wyprzedzanym pojazdem lub też wykonują ten manewr podjeżdżając nawet do lekkiego wzniesienia – stwierdził Wroński.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek. Jaki mandat dla kierowcy? Ile punktów karnych?

Z nowego taryfikatora wynika, że naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym może zakończyć się słoną karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych.

W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek, gdzie dziś obowiązuje?

Na niektórych odcinkach dróg wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe jest zabronione znakiem drogowym "B-26".Oto lista odcinków autostrad, na których obowiązuje zakaz wyprzedzania się ciężarówek:

Autostrada A1 - Województwo łódzkie: na obu jezdniach na wysokości Miejsc Obsługi Podróżnych Głowno i Wiśniowa Góra

na wszystkich budowanych odcinkach autostrady z organizacją ruchu 2+2, czyli Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica woj. Łódzkiego i śląskiego

Autostrada A2 - województwo łódzkie i mazowieckie:

na obu jezdniach na odcinku Łódź - Warszawa

Autostrada A4:

Województwo opolskie - pomiędzy węzłami Brzeg i Strzelce Opolskie w obu kierunkach

Województwo dolnośląskie:

pomiędzy Pietrzykowicami a Wądrożem Wielkim (z przerwami)

na wzniesieniach przy węźle Legnickie Pole i Lubiatów

pomiędzy węzłami Kostomłoty i Gościsław na obu jezdniach

na jezdni północnej pomiędzy węzłami Udanin i Budziszów

Województwo śląskie - pomiędzy węzłami Gliwice Sośnica i Gliwice Ostropa w obu kierunkach

Województwo małopolskie - od węzła Balice do węzła Brzesko

Autostrada A6 - województwo zachodniopomorskie - pomiędzy węzłami Klucz i Podjuchy w obu kierunkach

Autostrada A8 - Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Województwo dolnośląskie: pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Psie Pole w obu kierunkach.