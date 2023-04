Reklama

Volvo EX90 Excellence ujawnione. Inżynierowie w ponad 5-metrowym dwubarwnym nadwoziu zmieścili najlepsze rozwiązania, jakie ma w tej chwili do zaoferowania szwedzka marka. W końcu nazwa Excellence (z ang. doskonałość) zobowiązuje…

– Wraz z EX90 Excellence demonstrujemy naszą zdolność do wprowadzania innowacji w najwyższym segmencie premium i spełniania specyficznych wymagań rynku naszymi samochodamiEX90 Excellence został stworzony, aby zaspokoić popyt na wysokiej klasy samochody z szoferem – powiedział Björn Annwall, dyrektor handlowy i zastępca prezesa Volvo Cars.

Volvo EX90 Excellence to 5-metrowy SUV dla 4 osób

Volvo EX90 Excellence od zwykłego 7-miejscowego EX90 różni się istotnymi detalami. Pierwszym z brzegu są 22-calowe kute felgi zaprojektowane tylko do tej odmiany. Mają doskonałe właściwości aerodynamiczne i są wzmocnione. Ale najpoważniejsze zmiany zaszły w kabinie…

W drugim rzędzie zamiast typowej pojedynczej kanapy, są dwa osobne fotele z masażem (pięć różnych poziomów) i ogrzewaniem (trzy stopnie). Przy zagłówkach umieszczono dodatkowe, miękkie poduszki. Pomiędzy siedzeniami przycupnęła lodówka, w której spokojnie zmieści się butelka schłodzonego szampana. W panel z naturalnego drewna wbudowano konsolę do sterowania wybranymi funkcjami. Kryształowy przełącznik Orrefors uruchamia dozownik zapachu - do wyboru są trzy różne aromaty.

Volvo EX90 Excellence, dwa osobne fotele, lodówka i rozpylacz zapachów

Samo wnętrze EX90 Excellence idealnie trafia w najnowsze trendy. Minimalistyczne, luksusowe i bardzo skandynawskie. Jednak za żadne pieniądze nie dostaniesz skórzanej tapicerki. Zamiast tego do wyboru są dwa różne materiały tapicerki: mieszanina wełny lub Nordico. Ten drugi materiał jest wykonany z materiałów bazujących na surowcach z recyklingu, które wcześniej były np. butelkami PET. Na desce rozdzielczej Szwedzi stosują panele z prawdziwego drewna pozyskanego ekologicznie. Ciekawostką jest unikalna technologia, dzięki której drewno nie jest podświetlane od spodu, lecz samo iluminuje łagodnym światłem. Z kolei mieszanka wełny składa się z tkaniny certyfikowanej zgodnie ze ścisłymi normami zrównoważonego rozwoju w zakresie dobrostanu zwierząt, kwestii środowiskowych i społecznych.

Volvo EX90 Excellence i wyposażenie?

Pod względem technologicznym Volvo EX90 Excellence korzysta z rozwiązań wprowadzonych razem z EX90. Inżynierowie Volvo twierdzą, że model Excellence to najbezpieczniejszy czteromiejscowy samochód, jaki kiedykolwiek zbudowali.

EX90 Excellencejest seryjnie naszpikowane pionierską technologią, jak żadne inne Volvo do tej pory. Pakiet systemów bezpieczeństwa tworzą: LiDAR (radar laserowy zamontowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta), 8 kamer, 5 radarów, 16 czujników ultradźwiękowych. Ta elektroniczna armia zobaczy wszystko wokół auta (zakres działania to 360 stopni). Dane zebrane przez osprzęt analizuje wydajny procesor, który umie dokonywać nawet 250 bilionów operacji na sekundę. Jednocześnie Volvo deklaruje, że na drodze elektryczne EX90 zaimponuje możliwościami niewidocznej tarczy – to ma być najbezpieczniejszy samochód na świecie. LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego z odległości 250 m (dzięki temu kierowca ma na reakcję 7,5 sekundy), a małe obiekty – typu czarna opona na czarnej drodze – zauważy ze 120 m! Sygnały LiDAR-u są bardziej efektywne jako dane, niż obrazy kamer. Tym samym EX90 zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią obecne rozwiązania. W ocenie Szwedów pakiet systemów może nawet o 20 proc. zmniejszyć ryzyko wypadków śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami, a o 9 proc. spadnie liczba wypadków w

Z koli o rozrywkę zadba audio Bowers & Wilkins High Fidelity. To pierwsze Volvo z systemem Dolby Atmos. Układ jest specjalnie dostrojony do konfiguracji wnętrza czteromiejscowego EX90 Excellence.

Volvo EX90 Excellence to elektryczny SUV, jaki zasięg o osiągi?

Wreszcie napęd i jego możliwości. Volvo EX90 Excellence to dwa silniki gwarantujące moc 517 KM i moment obrotowy na poziomie 910 Nm. Ta elektryczna bestia od 0 do 100 km przyspieszy w 4,9 sekundy. Co przy aucie o masie ponad 2,8 t jest imponujące. Pociągnie też przyczepę o masie 2,2 t, a wśród elektryków to wybitny wynik. Prąd dostarcza akumulator o pojemności aż 111 kWh, co przekłada się na zasięg nawet 580 km.

Ładowanie z mocą 250 kWh pozwoli uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 min. A podłączenie do ładowarki na 10 min. wystarczy na wydłużenie zasięgu o 180 km. Nowy SUV będzie też zdolny naładować inny samochód elektryczny lub być magazynem energii do zasilenia domu.