Volvo EX90 to nowy flagowy SUV marki i jeden z najnowocześniejszych modeli tej klasy na rynku. Jego oficjalna premiera pod koniec ubiegłego roku wywołała duży entuzjazm klientów. Niestety, teraz muszą oni uzbroić się w cierpliwość.

Volvo poinformowało bowiem, że "w celu zapewnienia najwyższej jakości w momencie debiutu nowego modelu i zmaksymalizowania korzyści dla klientów wynikających z wykorzystania jego technologii już od pierwszego dnia użytkowania, potrzebuje dodatkowego czasu na rozwój i testowanie oprogramowania". W efekcie koncern jest zmuszony do przesunięcia terminu uruchomienia seryjnej produkcji nowego flagowego SUV-a EX90 na pierwszą połowę przyszłego roku. A to oznacza, że zamówione samochody dotrą do klientów z odpowiednim opóźnieniem, o ile do tego czasu nie wystąpią inne problemy.

Faktem jest, że raczej warto poczekać, bo auto wyróżnia się nie tylko oryginalną stylistyką, lecz przede wszystkim wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa, która ma czynić je najbezpieczniejszym SUV-em na świecie. Napęd oczywiście elektryczny. Do wyboru wersje Twin Motor o mocy 408 KM lub Twin Performance dysponujące mocą 517 KM. W obydwu akumulator o pojemności 111 kWh ma zapewniać zasięg ponad 580 km. Cennik Volvo EX90 otwiera kwota minimum 479 900 zł.