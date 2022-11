Reklama

Volvo EX90 gotowe do debiutu. Nowy SUV już za kilka dni zastąpi model XC90. Litera "E" w nazwie sukcesora oznacza całkowite przejście na napęd elektryczny i jednocześnie otwiera nowy rozdział w historii firmy.

EX90 to pierwszy przedstawiciel nowej elektrycznej rodziny EX i pierwszy owoc strategii zakładającej, że samochody na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Czym najnowsze dzieło skandynawskiej marki chce przekonać kierowców?

Volvo EX90 to siedmioosobowy i 5-metrowy SUV o zaskakującej aerodynamice

Z pewnością rozmachem sylwetki. Volvo EX90 szczyci się dopracowaną aerodynamiką. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej linii. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Redukcja Cx o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg e-auta o około 2,5 proc.

Reklama

EX90 powinien mieć znacznie łatwiej – jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,29 (dla porównania Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W siedmioosobowym SUV-ie o długości 5 m to doskonały rezultat. Jak to możliwe? Szwedzi wyjaśniają sekrety przy okazji drażniąc ciekawość kierowców detalami nadwozia...

Przednia część EX90 jest zaokrąglona. Szyby wpasowano w nadwozie tak, by tworzyły jedną, równą powierzchnię ze słupkami i drzwiami. W innych współczesnych autach nie jest tak gładko – szyby są osadzone najczęściej znacznie głębiej. Dodatkowo klamki z czujnikiem dotykowym są schowane na płasko z linią karoserii, jak w żadnym seryjnym Volvo do tej pory. Wielkie alufelgi mają specjalne nakładki redukujące zawirowania powietrza w okolicy kół.

Volvo EX90 wygląda jak elegancki jacht (wideo)

– Smukła i proporcjonalna sylwetka EX90 wynika z inspiracji designem jachtów – zdradza T. Jon Mayer, szef zespołu projektowego nadwozia. – Przód wygląda dostojnie, emanuje pewnością siebie – tak jak łodzie śmiało przecinające morskie fale. Ale jednocześnie nadwozie jest zaokrąglone, dzięki czemu powietrze opływa samochód w niezakłócony sposób – wyjaśnił.

Szwedzi jednocześnie zapewniają: EX90 będzie eleganckim, wydajnym rodzinnym autem elektrycznym, najbezpieczniejszym, jakie kiedykolwiek opuściło bramy fabryk Volvo. Ich numerem popisowym jest sztuka łączenia praktycznych rozwiązań z atrakcyjnym wyglądem. Za dowód stawiają LiDAR estetycznie wkomponowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta.

LiDAR w wyposażeniu seryjnym, czyli lepiej jest mieć oczy na wysokości głowy, niż kolan

– Umieszczenie LiDARu w taki sposób, by nie zaburzał linii nadwozia, a jednocześnie, by spełniał swoje zadanie, było poważnym wyzwaniem – mówi Mayer. – LIDAR to oczy samochodu. Szukając analogii do ciała: lepiej jest mieć oczy na wysokości głowy, niż na wysokości kolan. Stąd zamiast zamontować go na wysokości grilla, umieściliśmy go najwyżej jak się da, aby mógł "widzieć" jak najwięcej. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić go na linii dachu tak, aby maksymalnie wykorzystać możliwości technologii – podkreślił.

Inżynierowie podkreślają, że m.in. dzięki takiemu położeniu LiDAR nowego EX90 w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego z odległości 250 m (dzięki temu kierowca ma na reakcję 7,5 sekundy). Z kolei małe obiekty – typu czarna opona na czarnej drodze – zauważy ze 120 m!

Volvo EX90 zaskoczy wnętrzem i wyświetli tylko te informacje, których potrzebujesz

Wnętrze EX90 pod względem stylistycznym przypomina układ z prototypowego Volvo Concept Recharge. Po otwarciu drzwi wita nowa kierownica z przełącznikami pojemnościowymi (haptycznymi) do obsługi multimediów, tempomatu czy innych rozwiązań – wibracja pod palcem wywoła wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi. Jednak prawdziwym mistrzem pierwszego wrażenia jest duży ekran ustawiony w centrum minimalistycznie zaprojektowanej deski rozdzielczej. To właśnie ten pionowy wyświetlacz przewidziano jako centrum sterowania wszelkimi funkcjami nowego SUV-a. Zaszyty w nim ekosystem ma działać błyskawicznie, intuicyjnie i bez natłoku informacji. Inaczej mówiąc: to co zobaczysz na ekranie będzie zależało od sytuacji. Przykład?

Volvo upraszcza obsługę i kończy z natłokiem informacji

EX90 zaoferuje jazdę wspomaganą, a w przyszłości autonomiczną. System dzięki sztucznej inteligencji będzie wiedział, kiedy kierowca chce przejąć kontrolę nad autem i wyświetli "na wierzchu" odpowiednią ikonę – bez nerwowego przekopywania się przez kolejne poziomy menu. To oznacza, że nowe Volvo dobierze kontekst informacji i pod na tacy tylko najpotrzebniejsze komunikaty. Dokładnie te, które chciałeś znaleźć.

Także dostęp do nawigacji, telefonu, multimediów czy innych funkcjonalności będzie nadążał za potrzebą kierowcy. Przy parkowaniu system podpowie sterowanie funkcjami czujników i kamer. Podczas rozmowy telefonicznej pojawią się opcje przydatne do jej obsługi. A w trakcie jazdy funkcje będą dobrane jeszcze inaczej. Na ekranie pojawi się pasek z ikonami odpowiadającymi danej sytuacji. Mniejszy ekran za kierownicą podpowie kierunek jazdy z nawigacji, prędkość, pasy ruchu czy zasięg. Samochód dobierze funkcje do aktualnych potrzeb. Jeśli wymagana jest jakaś decyzja kierowcy, również ta informacja pojawi się w polu widzenia prowadzącego.

Volvo EX90, zasięg ok. 500 km i udoskonalone baterie litowo-jonowe

Volvo jest oszczędne jeśli chodzi o możliwości napędu EX90. Obecne samochody elektryczne Szwedów dzielą platformę podłogową z modelami spalinowymi (seria C40 Recharge i XC40 Recharge). EX90 jako pierwszy wykorzysta nową platformę podłogową SPA 2 zaprojektowaną specjalnie do napędu czysto elektrycznego (XC90 powstaje na SPA). Stąd będzie miał płaską podłogę i znacznie większy rozstaw osi niż w autach konwencjonalnych. Wiadomo, że nowy SUV na prąd zostanie wyposażony w udoskonalone baterie litowo-jonowe.

Zasięg? Tu inżynierowie jeśli wierzyć zdjęciom, to na jednym ładowaniu będzie można pokonać ok. 500 km.