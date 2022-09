Reklama

Volvo EX90 gotowe do debiutu. Nowy SUV jeszcze w 2022 roku zastąpi model XC90. Litera "E" w nazwie następcy oznacza całkowite przejście na napęd elektryczny i jednocześnie otwiera nowy rozdział w historii szwedzkiej marki.

EX90 to pierwszy przedstawiciel nowej elektrycznej rodziny EX i pierwszy owoc strategii zakładającej, że samochody na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Czego powinni spodziewać się kierowcy po najnowszym dziecku inżynierów?

Volvo EX90 zamiast XC90, czyli LiDAR na dachu i napęd elektryczny zamiast spalinowego

Volvo EX90 zaskoczy siłą rozwiązań, które mają zapewnić ochronę kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu. Tym razem potomkowie wynalazcy pasów bezpieczeństwa poprosili o pomoc programistów NVIDIA i firmy Luminar Technologies. Pierwsi zadbali o System-on-a-Chip (SOC) NVIDIA DRIVE Orin do komputerów nowego auta odpowiedzialnych za jazdę autonomiczną. Drudzy dostarczyli LiDAR. Sprzęt i własne oprogramowanie Volvo oraz firm Zenseact i Luminar pozwoliły stworzyć nową generację systemów unikania kolizji.

Nowe EX90 jest seryjnie naszpikowane pionierską technologią, jak żadne inne Volvo do tej pory. Pakiet systemów bezpieczeństwa tworzą: LiDAR (radar laserowy zamontowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta), 8 kamer, 5 radarów, 16 czujników ultradźwiękowych. Ta elektroniczna armia zobaczy wszystko wokół auta (zakres działania to 360 stopni). Dane zebrane przez osprzęt analizuje wydajny procesor.

Volvo EX90 wykryje inne samochody z 250 m

Jeśli wierzyć słowom szefa Volvo, to na drodze elektryczne EX90 zaimponuje możliwościami niewidocznej tarczy bezpieczeństwa. Szwedzi podkreślają, że LiDAR nowego modelu SUV w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta z odległości 250 m (kierowca ma na reakcję 7,5 sekundy), a małe obiekty – typu czarna opona na czarnej drodze – zauważy ze 120 m! Tym samym EX90 zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią obecne rozwiązania).

Volvo EX90 z układem kamer monitorujących ruch gałki ocznej kierowcy

EX90 dostanie też wewnętrzny system kamer monitorujący ruch gałki ocznej kierowcy i algorytm badający jej pracę - to dla wykrycia zmęczenia i niebezpiecznego mikrosnu.

Z kolei dzięki czujnikom pojemnościowym wbudowanym w wieniec kierownicy samochód sprawdzi, czy człowiek stracił panowanie nad pojazdem przez zasłabnięcie. W takiej sytuacji EX90 sam zjedzie na pobocze, włączy światła awaryjne i wezwie pomoc.

Zdaniem inżynierów raz wprowadzona sztuczna inteligencja będzie z czasem dojrzewać. Coraz mądrzejszy samochód będzie coraz skuteczniej wspierał kierowcę w krytycznych sytuacjach. Starsze generacje systemów wsparcia głównie ostrzegały kierowcę o potencjalnym zagrożeniu. Nowa technologia ma coraz częściej interweniować samodzielnie, by zapobiec zderzeniu. Volvo spodziewa się, że pakiet systemów bezpieczeństwa w nowym EX60 aż o 20 proc. zmniejszy ryzyko wypadków śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami, a o 9 proc. spadnie liczba wypadków w ogóle.

Nowe Volvo EX90 pojedzie autonomicznie

Nowe Volvo będzie również zaopatrzone w rezerwowe układy dotyczące kluczowych funkcji jak kierowanie i hamowanie, które pozwolą na jazdę autonomiczną. Takie uśpione rozwiązania, wraz z LiDAR-em i pozostałymi elementami umożliwią uruchomienie w EX90 funkcji jazdy autonomicznej po autostradzie Highway Pilot.

Jak będzie wyglądać nowe Volvo EX90?

Zdjęcia EX90 Volvo ujawni na początku listopada, ale pod względem stylistycznym obraz nowego SUV-a daje prototypowe Volvo Concept Recharge. Przy tak modnej sylwetce SUV-a maska i linia dachu zostały poprowadzone jak najniżej. Efekt to lepsza aerodynamika, która przekłada się na większy zasięg na jednym ładowaniu. Sztywna struktura baterii zamontowanych w podwoziu pozwoliła zrezygnować ze słupka B.

Tradycyjny grill zastąpiła jednolita tarcza. Reflektory ukształtowane w słynny już młot Thora skrywają technologię HD, dzięki czemu mogą zmieniać układ graficzny i świetlny. Przy włączeniu samochodu lampy oraz logo marki witają efektowną animacją. Podobną sztuczkę potrafią także tylne światła w kształcie litery L.

Wnętrze nowego modelu SUV Volvo

We wnętrzu mnóstwo miejsca z płaską podłogą. Kierowca i pasażerowie siedzą wysoko. Kokpit zdominował duży, pionowy ekran dotykowy o przekątnej 15 cali, który stanowi centrum dowodzenia funkcjami auta. Monitor daje też dostęp do systemu informacyjno-rozrywkowego nowej generacji, do którego rękę przyłożyło Google.

Volvo EX90 i udoskonalone baterie litowo-jonowe

Volvo jest oszczędne jeśli chodzi o możliwości napędu EX90. Obecne samochody elektryczne Szwedów dzielą platformę podłogową z modelami spalinowymi (seria C40 Recharge i XC40 Recharge). EX90, jako EV nowej generacji, otrzyma podwozie zaprojektowane specjalnie do napędu czysto elektrycznego. Stąd będzie miał płaską podłogę i znacznie większy rozstaw osi niż w autach konwencjonalnych. Wiadomo, że nowy SUV na prąd zostanie wyposażony w udoskonalone baterie litowo-jonowe.

Następnie w połowie dekady pojawi się trzecia generacja aut elektrycznych i wtedy Szwedzi spodziewają się kolejnego wzrostu zasięgu. Akumulatory będą wbudowane w płytę podłogową, a ich struktura korzystnie wpłynie na sztywność całej konstrukcji i ekonomikę jazdy.

Elektryczne Volvo EX z zasięgiem 1000 km

Żeby tego dokonać Volvo współpracuje ze szwedzkim producentem baterii, firmą Northvolt. Inżynierowie zajmują się podniesieniem wydajności energetycznej ogniw aż o 50 proc. w porównaniu do współczesnych baterii. Jeszcze w tym dziesięcioleciu (do 2030 roku) chcą pokonać barierę wydajności energetycznej 1000 Wh/l, co przełożyłoby się na realny zasięg rzędu 1000 km! Do tego dzięki wszystkim usprawnieniom w ciągu 4-5 lat czas ładowania baterii ma zostać skrócony o połowę!

Volvo z izraelską technologią akumulatorów, czyli ładowanie w 5 minut

Tu kluczową rolę ma odegrać technologia StoreDot, do której Szwedzi zyskali dostęp. Ta izraelska firma pracuje nad akumulatorami, które po 5 minutach pod ładowarką pozwalają uzupełnić energię elektryczną potrzebną do pokonania 160 km. Nowe rozwiązania mają trafić na rynek już 2024 roku.

Nowe akumulatory do 500 tys. elektrycznych Volvo i Polestar

Nowe akumulatory na potrzeby przyszłych samochodów elektrycznych Volvo wyprodukuje w nowej gigafabryce. Zakład oraz centrum badawczo-rozwojowe powstanie w rejonie Goeteborga. Inwestycja pochłonie przynajmniej 30 mld koron szwedzkich (ok. 13 mld zł). Roczna moc produkcyjna akumulatorów wyniesie 50 GWh, co przekłada się na baterie do pół miliona aut typu BEV.

Budowa ruszy w 2023 roku. Dwa lata później z jej taśm zjadą ogniwa akumulatorowe, opracowane specjalnie do użytku w elektrycznych samochodach Volvo i Polestar nowej generacji (auta mają zapewnić duży zasięg i krótki czas ładowania). Pracę przy ich produkcji znajdzie około 3 tys. osób. Rekrutacja inżynierów na dużą skalę rozpocznie się pod koniec przyszłego roku.