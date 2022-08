Reklama

Volvo XC60 podbija serca polskich kierowców. W segmencie premium to najpopularniejszy model. Od początku roku do końca lipca w wydziałach komunikacji zarejestrowano ponad 3,1 tys. sztuk szwedzkiego SUV-a. To niemal 1000 szt. więcej niż BMW serii 3 i o 1200 egz. lepiej niż Audi Q5.

Za XC60 podąża mniejsze o klasę Volvo XC40 (1630 sztuk), które wyprzedziło największy w gamie model XC90 (814 sztuk).

Teraz Volvo chce zwiększyć słupki sprzedaży i tnie ceny wybranych wersji XC60, XC40 i XC90 o podatek VAT. Do tego Szwedzi obiecują dostawy aut jeszcze w 2022 roku, a to może okazać się nawet silniejszym argumentem niż rabat. Szczególnie, że przy dzisiejszych problemach z dostępnością samochodów u niektórych producentów na realizację zamówienia trzeba czekać ponad rok od podpisu w salonie. O ile tanieje trio spod szwedzkiej flagi?

Reklama

Volvo XC60 taniej o 45 tys. zł, ale to nie wszystko

Volvo XC60 do końca sierpnia jest oferowane w cenie obniżonej nawet o 45 200 zł. Rabaty dotyczą wersji Plus Bright, Plus Dark oraz Ultimate. Wyposażenie wersji Plus Bright obejmuje m.in. regulowany elektrycznie fotel kierowcy i pasażera, 19-calowe alufelgi, najwyższy pakiet oświetlenia wnętrza, skórzaną tapicerkę i chromowane detale nadwozia.

W przypadku droższych wersji XC60 upust będzie jeszcze wyższy – nawet 18,7 proc. od ceny bazowej. Ta oferta dotyczy modeli napędzanych układem typu mild-hybrid.

Volvo XC40 w cenie bez podatku VAT

Volvo XC40 T2 Essential z manualną skrzynią biegów jest dostępny w cenie 137 300 zł, co oznacza upust o 22 400 zł. Wersja T2 napędzana jest benzynowym silnikiem o mocy 122 KM. Standard obejmuje m.in. 17-calowe alufelgi, światła LED i czujniki cofania. Samochód ma także bogaty, seryjny pakiet systemów bezpieczeństwa. Sierpniowa akcja szwedzkich rabatów obejmuje także pozostałe wersje wyposażeniowe XC40 z silnikami mild-hybrid.

XC90 taniej o 65 tys. zł, to ostatni dzwonek na spalinowe Volvo?

Wreszcie największy SUV szwedzkiej marki, czyli niemal 5-metrowe Volvo XC90. Ceny z obciętym VAT dotyczą wszystkich wersji począwszy od Plus Bright i wyższych. Stąd w kieszeni może zostać 65 400 zł, a w przypadku droższych odmian nawet więcej.

Na koniec jeszcze jedna informacja - jedni uznają ją za złą, innych ucieszy. Volvo jeszcze w tym roku zastąpi XC90 całkowicie nowym elektrycznym SUV-em wyposażonym w udoskonalone baterie litowo-jonowe. To efekt strategii, która zakłada, że w gamie szwedzkiej firmy auta na prąd do 2025 roku będą stanowić połowę oferty, a od 2030 całość. Obraz nadchodzących modeli daje prototypowe Volvo Concept Recharge.