Reuters poinformował o piątkowej decyzji Volvo, które zadecydowało o opuszczeniu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA - Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles).

Producent samochodów uzasadnił swoją decyzję "powołując się na różnice między swoją strategią zerowej emisji a strategią europejskiego lobby samochodowego" - napisał Reuters.

Agencja przypomniała, że Volvo zobowiązało się wprowadzić ofertę składającą się wyłącznie z samochodów elektrycznych do 2030 r., co "znacznie wyprzedza" decyzję Komisji Europejskiej o zakazie rejestracji nowych samochodów spalinowych począwszy od 2035 roku. ACEA odniosła się do decyzji KE twierdząc, że "jakiekolwiek długoterminowe regulacje wykraczające poza tę dekadę są przedwczesne na tym wczesnym etapie".

autorka: Ewa Nehring