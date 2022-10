Reklama

Volvo EX90 gotowe do debiutu. Nowy SUV jeszcze w 2022 roku zastąpi model XC90. Litera "E" w nazwie następcy oznacza całkowite przejście na napęd elektryczny i jednocześnie otwiera nowy rozdział w historii szwedzkiej marki.

EX90 to pierwszy przedstawiciel nowej elektrycznej rodziny EX i pierwszy owoc strategii zakładającej, że samochody na prąd do 2025 roku mają stanowić połowę oferty Volvo, a od 2030 roku – całość. Czego powinni spodziewać się kierowcy po najnowszym dziecku inżynierów?

Volvo EX90 zaskoczy wnętrzem i wyświetli tylko te informacje, których potrzebujesz

Wnętrze EX90 pod względem stylistycznym przypomina układ z prototypowego Volvo Concept Recharge. Po otwarciu drzwi wita nowa kierownica z przełącznikami pojemnościowymi (haptycznymi) do obsługi multimediów, tempomatu czy innych rozwiązań – wibracja pod palcem wywoła wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi. Jednak prawdziwym mistrzem pierwszego wrażenia jest duży ekran ustawiony w centrum minimalistycznie zaprojektowanej deski rozdzielczej. To właśnie ten pionowy wyświetlacz przewidziano jako centrum sterowania wszelkimi funkcjami nowego SUV-a. Zaszyty w nim ekosystem ma działać błyskawicznie, intuicyjnie i bez natłoku informacji. Inaczej mówiąc: to co zobaczysz na ekranie będzie zależało od sytuacji. Przykład?

Volvo upraszcza obsługę i kończy z natłokiem informacji

EX90 zaoferuje jazdę wspomaganą, a w przyszłości autonomiczną. System dzięki sztucznej inteligencji będzie wiedział, kiedy kierowca chce przejąć kontrolę nad autem i wyświetli "na wierzchu" odpowiednią ikonę – bez nerwowego przekopywania się przez kolejne poziomy menu. To oznacza, że nowe Volvo dobierze kontekst informacji i pod na tacy tylko najpotrzebniejsze komunikaty. Dokładnie te, które chciałeś znaleźć.

Także dostęp do nawigacji, telefonu, multimediów czy innych funkcjonalności będzie nadążał za potrzebą kierowcy. Przy parkowaniu system podpowie sterowanie funkcjami czujników i kamer. Podczas rozmowy telefonicznej pojawią się opcje przydatne do jej obsługi. Z kolei w trakcie jazdy funkcje będą dobrane jeszcze inaczej. Na ekranie pojawi się pasek z ikonami odpowiadającymi danej sytuacji.

Nowe Volvo EX90 pojedzie autonomicznie

Mniejszy ekran za kierownicą podpowie kierunek jazdy z nawigacji, prędkość, pasy ruchu czy zasięg. Samochód dobierze funkcje do aktualnych potrzeb. Jeśli wymagana jest jakaś decyzja kierowcy, również ta informacja pojawi się w polu widzenia prowadzącego. LiDAR (radar laserowy zamontowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta), 8 kamer, 5 radarów, 16 czujników ultradźwiękowych - ta elektroniczna armia zobaczy wszystko wokół auta (zakres działania to 360 stopni). Dane zebrane przez osprzęt przeanalizuje wydajny procesor, który umie dokonywać nawet 250 bilionów operacji na sekundę. W efekcie EX90 z wyprzedzeniem zareaguje na to, co dzieje się wokół niego, nawet gdy tryb jazdy wspomaganej (lub autonomicznej) jest nieaktywny.

– Chodzi o dostarczenie właściwych informacji we właściwym czasie – mówi Thomas Stovicek, szef UX w Volvo Cars. – Chcemy, aby wrażenia z jazdy były skoncentrowane, proste i bezpieczne. Ponieważ samochód rozumie również swoje otoczenie i kierowcę lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, możemy stworzyć jeszcze bezpieczniejszą sytuację, zmniejszając zamieszanie, rozpraszanie i nadmiar informacji – wskazał.

Volvo z naturalnym drenem w kabinie, koniec starego podejścia do luksusu

Volvo zrywa też z tradycyjnym pojęciem luksusu. W nowym EX90 zapach prawdziwej skóry nie będzie już łechtać zmysłów. Na pokładzie znajdziemy na przykład nowatorskie tworzywo o nazwie Nordico, które składa się z tekstyliów wykonanych z materiałów z recyklingu, takich jak butelki PET, oraz ekologicznych materiałów pochodzących z odpowiedzialnie eksploatowanych lasów Szwecji i Finlandii.

Na desce rozdzielczej EX90 Szwedzi zastosują panele z prawdziwego drewna pozyskanego ekologicznie. Dyskretne podświetlenie ma wydobyć piękno naturalnego usłojenia. Z kolei siedzenia w nowym Volvo EX90 mogą być opcjonalnie wykończone tkaniną wełnianą z atestem poświadczającym spełnienie surowych norm środowiskowych dotyczących hodowli zwierząt i kwestii społecznych. Obicia tapicerskie częściowo zawierają poliamid pochodzący z odzysku. Oprócz przerobionych butelek PET składnikiem EX90 jest też prawie 50 kg przetworzonych plastików i materiałów biologicznych. To największy udział materiałów z recyklingu wśród wszystkich modeli Volvo.

Volvo EX90, zasięg ok. 500 km i udoskonalone baterie litowo-jonowe

Volvo jest oszczędne jeśli chodzi o możliwości napędu EX90. Obecne samochody elektryczne Szwedów dzielą platformę podłogową z modelami spalinowymi (seria C40 Recharge i XC40 Recharge). EX90 jako pierwszy wykorzysta nową platformę podłogową SPA 2 zaprojektowaną specjalnie do napędu czysto elektrycznego (XC90 powstaje na SPA). Stąd będzie miał płaską podłogę i znacznie większy rozstaw osi niż w autach konwencjonalnych. Wiadomo, że nowy SUV na prąd zostanie wyposażony w udoskonalone baterie litowo-jonowe.

Zasięg? Tu inżynierowie puścili farbę i jeśli wierzyć zdjęciom, to na jednym ładowaniu będzie można pokonać ok. 500 km.