Znak D-43 już nie uratuje kierowcy: Koniec obszaru zabudowanego to lawa

Dziś kierowca straci prawo jazdy "na miejscu", jeśli w obszarze zabudowanym zostanie przyłapany na przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h, czyli tzw. +50 km/h. Jednak już na początku marca 2026 roku wejdzie w życie nowelizacja, która zaostrza przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące i dodaje kolejny powód karania zmotoryzowanych. Kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – straci prawo jazdy.

Reklama

Krótko mówiąc:znika "wentyl bezpieczeństwa". Minięcie znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) dla kierowców ze zbyt ciężką nogą stanie się tak samo ryzykowne, jak złamanie przepisów za znakiem D-42 (obszar zabudowany). I tu, i tu za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h będzie można stracić prawo jazdy. Nowa sankcja nie obejmie wszystkich dróg w Polsce. Nie będzie obowiązywać na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych.

Zabiorą uprawnienia na stałe, to koniec taryfy ulgowej

Reklama

Zaostrzone przepisy przewidują również, że osoba, która wsiądzie za kierownicę mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy i złapie ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe. O nowe prawo jazdy będzie można starać się dopiero po 5 latach. Ta sankcja ma wyeliminować z ruchu recydywistów drogowych. A tych jest na pęczki. Z danych drogówki wynika, że wobec ponad 40 000 kierowców sądy orzekły więcej niż jeden zakaz prowadzenia. Ponad 50 osób ma więcej niż 10 zakazów. Rekordzista miał ich 23, z czego 6 dożywotnich. W 2025 roku policja zatrzymała za kółkiem ponad 16,7 tys. osób, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 kk) i 10,2 tys. kierujących pojazdami pomimo cofnięcia uprawnienia (art. 180a kk).

Ile masz punktów karnych? To masz problem

Zaostrzone prawo zablokuje kierowcom możliwości redukowania punktówkarnych za poważne wykroczenia. Dlatego wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych oczek. Te zmiany powinny wejść w życie w połowie 2026 roku. Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach WORD. Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów.

Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wybryków drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze), za które nie będzie można kasować punktów (znikną dopiero po upływie roku). Spis obejmuje następujące występki drogowe:

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo – 15 punktów karnych (kod A 01);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów karnych (kod A 02);

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 punktów karnych (kod A 03);

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 punktów karnych (kod A 04);

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 15 punktów karnych (kod A 05);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów karnych (kod A 06);

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu – 8 punktów karnych (kod A 07);

Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu – 8 punktów karnych (kod A 08);

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 15 punktów karnych (kod A 09);

Koniec redukcji punktów karnych za wykroczenia wobec pieszych

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych (kod B 01);

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych (kod B 02);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 punktów karnych (kod B 03);

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów karnych (kod B 04);

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów karnych (kod B 05);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów karnych (kod B 06);

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych – 8 punktów karnych (kod B 07);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo podczas jazdy po placu wspólnym – 8 punktów karnych (kod B 08);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 8 punktów karnych (kod B 09);

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 8 punktów karnych (kod B 10);

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych – 8 punktów karnych (kod B 11);

Koniec kasowania punktów za wykroczenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych:

Niezastosowanie się do sygnału kontroli w celu uniknięcia zatrzymania (inaczej ucieczka z miejsca kontroli) – 15 punktów karnych (kod C 01);

Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 punktów karnych (kod C 02);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 15 punktów karnych (kod C 03);

Niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 15 punktów karnych (kod C 04);

Wykroczenia na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:

Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – punkty karne jak w A 02, A 06 lub A 08 (kod D 01);

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 punktów karnych (kod D 02);

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów karnych (kod D 04);

Nie będzie kasowania punktów za przekroczenie prędkości

Z projektu rozporządzenia wynika również, że nie będzie już kasowania punktów karnych przyznanych za przekroczenie prędkości. Spis obejmuje:

Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych (kod E 01);

Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych (kod E 02);

Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych (kod E 03);

Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (kod E 04);

Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (kod E 05);

Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych (kod E 06);

Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych (kod E 07);

Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne (kod E 08);

Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty (kod E 09);

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt (kod E 10).

Nie skasujesz punktów za wykroczenia związane z wyprzedzaniem:

Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 02);

Wyprzedzanie przed wierzchołkiem wzniesienia – 10 punktów karnych (kod F 03);

Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów karnych (kod F 04);

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu, z wyjątkiem ronda lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów karnych (kod F 05);

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów karnych (kod F 06);

Wyprzedzanie na tortach tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych (kod F 07);

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" – 15 punktów karnych (kod F 08);

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów karnych (kod F 09).

Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym:

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 3 punkty (kod H 04);

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów karnych (kod H 09);

Objeżdżani opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 15 punktów karnych (kod H 10);

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle/sygnale migającym – 15 punktów karnych (kod H 11);

Wjeżdżania na przejazd kolejowy mimo braku możliwości kontynuacji jazdy – 15 punktów karnych (kod H 12);

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia – 10 punktów karnych (kod H 17);

Kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień – 10 punktów (kod H 21);

Blokowanie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego (blokowanie korytarza życia) – 8 punktów (kod H 22);

Jazda pod prąd autostradą lub drogą ekspresową – 15 punktów (kod H 23);

Wykroczenia związane z przewozem osób:

Przewożenie jednego dziecka niezgodnie z przepisami (np. bez fotelika) – 5 punktów karnych (kod J 01);

Przewożenie dwójki dzieci niezgodnie z przepisami – 10 punktów (kod J 02);

Przewożenie więcej niż dwójki dzieci niezgodnie z przepisami – 15 punktów (kod J 03);

Przewóz o 3 osoby ponad limit w pisany w dowodzie rejestracyjnym – 8 punktów (kod J 12);

Przewóz o 4 osoby ponad limit – 9 punktów (kod J 13);

Przewóz o 5 osób ponad limit – 10 punktów (kod J 14);

Przewóz o 6 osób ponad limit – 11 punktów (kod J 15);

Przewóz o 7 osób ponad limit – 12 punktów (kod J 16);

Przewóz o 8 osób ponad limit – 13 punktów (kod J 17);

Przewóz o 9 osób ponad limit – 14 punktów (kod J 18);

Przewóz o 10 osób i więcej ponad limit – 15 punktów (kod J 19);

Przewożenie osoby nietrzeźwej na motorowerze lub na motocyklu poza bocznym wózkiem – 10 punktów karnych (kod J 24).

Od 3 marca prawo jazdy od 17 lat. Jakie zasady dla młodych kierowców?

Od 3 marca 2026 roku wraca wydawanie prawa jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat (obecnie 18 lat). Przy czym młody kandydat na kierowcę będzie musiał uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawa jazdy nieletni poprowadzi samochód wyłącznie na terytorium Polski (do ukończenia 18 lat). Na tym jednak nie koniec ograniczeń.

Przez 6 miesięcy świeżo upieczony 17-letni kierowca będzie mógł prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku 25 l. Osoba towarzysząca na prawym fotelu musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B, w przeszłości nie podlegać zakazowi prowadzenia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa. W razie kontroli policjant będzie mógł także zbadać trzeźwość opiekuna.

3 lata okresu próbnego dla kierowców. Kogo dotyczy?

Po wydaniu prawa jazdy kategorii B ruszy okres próbny dla kierowców młodych wiekiem i stażem. W przypadku osoby, która pierwszy raz uzyskała uprawnienia mając ukończone 18 lat potrwa on 2 lata. 17-letni "świeżak" z uprawnianiami to 3-letni okres próbny, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat.

Starosta będzie mógł jednak przedłużyć okres próbny na kolejne 2 lata, jeżeli w tym czasie kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem. Przy trzecim podejściu o przedłużenie okresu próbnego uprawnienia do kierowania zostaną cofnięte.

Policja łatwiej rozpozna kierowcę. Dostaniesz nowy kod prawa jazdy

Prawo jazdy 17-latka zostanie opisane specjalnym kodem. Dzięki oznakowaniu dokumentów spotkanie z policją podczas jazdy bez opiekuna będzie traktowane jako jazda bez uprawnień. Za takie wykroczenie grozi utrata prawa jazdy, kara od 1500 zł w górę lub nawet areszt. "Młodych" kierowców w okresie próbnym będzie obowiązywał zerowy limit alkoholu (0,0 prom. w organizmie i 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu).

Od 3 marca nowy limit 12 punktów karnych: Przekroczysz i idziesz na płatne szkolenie

Przepisy wprowadzają także limit 12 punktów karnych podczas okresu próbnego. Kierowca, który przekroczy granicę będzie miał obowiązek ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (przed upływem 12 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów). W przypadku gdy prawomocne rozstrzygnięcie zapadło po upływie 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów, kurs trzeba ukończyć przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia.

Z nowych przepisów wynika, że taki kurs ma trwać 1 godzinę. Cenę ustalono na sztywno i kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł. Program szkolenia prowadzonego m.in. na płycie poślizgowej obejmuje następujące zadania:

1. Jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami z:

Włączonym systemem stabilizacji toru jazdy czyli ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione,

Wyłączonym (nieaktywnym) ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione.

W tych ćwiczeniach kierowca ma sobie uświadomić jak trudne może być utrzymanie toru jazdy w zakręcie. Instruktor ma wskazać na niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości na łuku, przecenienia umiejętności osoby za kierownicą oraz możliwości pojazdu. Zwraca się również uwagę na istnienie granicy efektywnego działania ESP oraz skutki, jakie powstają przy jej przekroczeniu.

2. Hamowanie awaryjne na wprost pojazdem z włączonym układem ABS. Próby podczas jazdy z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h;

3. Hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy pojazdem z włączonym ABS z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h.