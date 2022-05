Reklama

Mazda MX-30 po trzech latach od debiutu doczekała się pierwszej modernizacji. Inżynierowie zajrzeli tu i tam, wytropili niedociągnięcia i w efekcie japoński samochód elektryczny ma być łatwiejszy w obsłudze.

MX-30 dostała pokładową ładowarkę, która teraz obsługuje trójfazowe ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW. Wydajność szybkiego ładowania prądem stałym także została poprawiona poprzez zwiększenie maksymalnej mocy, jaką może przyjąć pojazd, z 40 do 50 kW. W efekcie szybkie ładowanie skróci się o 6 minut i ma potrwać pół godziny.

Mazdę MX-30 2022 to szybsze ładowanie i nowy dźwięk

Mazdę MX-30 napędza 145-konny silnik synchroniczny na prąd przemienny. Żeby kierowca w trakcie jazdy miał świadomość szybkości i przyspieszania samochód emitował syntetyczny dźwięk. W przypadku modelu 2022 jego częstotliwość została dobrana tak, aby była podobna do pozostałych dźwięków słyszanych podczas jazdy, takich jak szum kół i wiatru. W ocenie Japończyków dzięki temu prowadzący naturalnie rozpozna wielkość momentu obrotowego trafiającego na koła, bez poczucia, że dźwięk jest nienaturalny.



Mazda wzbogaciła też wnętrze MX-30. Nowością jest całkowicie czarna wersję wykończenia Urban Expression. W tej odmianie kabinę ożywiają szare i białe akcenty na tapicerce oraz ciemnobrązowe, korkowe wykończenia konsoli środkowej i uchwytów drzwi.

Mazda MX-30 w nowej odsłonie, ale jaka cena i wyposażenie?

Paleta barw nadwozia zyskała nowe kombinacje. Lakier czarny Jet Black można mieć ze srebrnym obramieniem słupków. Nowy metaliczny kolor Zircon Sand powstał z inspiracji piaskiem krzemionkowym z formy odlewniczej. Mazda przy tym podkreśla, że jako pierwsza na świecie wprowadziła to rozwiązanie przy produkcji samochodów już w 1953 r. Wreszcie zjawiskową czerwień Soul Red Crystal można łączyć z całkowicie czarnym dachem.

Mazda MX-30 po modernizacji jest już dostępna w Polsce. Cena? Bogato wyposażona wersja Prime-Line kosztuje od 145 900 zł. Pierwsze egzemplarze tego modelu pojawią się w salonach jeszcze w lipcu 2022 r.

Mazda MX-30 w nowej odsłonie, silnik Wankla zwiększy zasięg

Prawdziwą bombą będzie jednak MX-30 REV, która wykorzysta nowy silnik Wankla do zwiększenia zasięgu. Zwykła MX-30 skrywa niewielki zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 35,5 kWh, w którym energii po naładowaniu do pełna powinno wystarczyć na pokonanie ok. 265 km w cyklu miejskim (WLTP). Jednostka z wirującym tłokiem będzie pełnić rolę pokładowej elektrowni. Auto wejdzie do produkcji w lipcu 2022 roku.

– W tym samochodzie silnik Wankla nigdy nie będzie napędzał samochodu. MX-30 REV jest napędzana w 100 proc. silnikiem elektrycznym – powiedział dziennik.pl Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Motor Europe odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta. – Jednostka spalinowa wytworzy prąd by zwiększyć elektryczny zasięg. I jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że potencjalnie silnik Wankla może zużywać różne paliwa. Tym sposobem jesteśmy przygotowani na trend szerokiego zastosowania biopaliw, paliw syntetycznych czy nawet wodoru albo gazu LPG. Tego typu hybryda, która jest jednocześnie bardzo czysta, może stać się napędem przyszłości, a nie jedynie technologią przejściową. W zależności od sukcesu tej technologii rozważymy czy nie zastosować jej w innych modelach naszej gamy – stwierdził przedstawiciel japońskiej marki.