Mazda CX-60 w nowej bieli Rhodium White przeważa wśród pierwszych 100 egzemplarzy zamówionych w tydzień przez polskich kierowców. Ten kolor wybrał co czwarty kupujący. Drugim w kolejności jest równie zjawiskowy kolor Soul Red Crystal (23 proc.).

CX-60 występuje w czterech wersjach wyposażeniowych. Największą popularnością cieszą się dwie najbogatsze odmiany. Niemal 60 proc. kupujących postawiło na wariant Homura (cena od 250 900 zł) charakteryzujący się jednorodnym kolorem nadwozia, 20-calowymi felgami i polakierowanym na ciemno motywem skrzydła Mazdy.

Mazda CX-60 nową rekordzistką w Polsce, czyli 100 aut w tydzień

Topową wersję Takumi (od 258 900 zł) wybrało 27 proc. zamawiających – w kabinie ucieszy ich biała skóra Nappa, naturalne drewno klonowe i "zawieszone ściegi" łączące tkaniny według dawnej japońskiej techniki. Ten wariant na żywo zachwyca jakością użytych materiałów czy troską o detale.

– Po raz pierwszy w historii Mazdy w Polsce zebraliśmy tak dużo zamówień w tak krótkim czasie i to zaledwie w tydzień od światowej premiery, która miała charakter prezentacji online – powiedział Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland. – Ten wynik cieszy jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że początkowo wprowadzamy CX-60 z napędem PHEV, który jest ciągle niszowym rozwiązaniem w segmencie D SUV. W zeszłym roku wszyscy konkurenci premium – Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 czy Volvo XC60 – zanotowali w Polsce łącznie 1628 rejestracji wersji z napędem hybrydowym ładowanym z gniazdka, co stanowiło zaledwie 5,3 proc. ogółu w tym segmencie – podkreślił.

Mazda CX-60 za 316 tys. zł skanuje kierowcę

Co piąta osoba konfigurująca CX-60 u dilera podpisywała zamówienie – to świadczy o dobrym przyjęciu auta przez rynek. Rekordzista wyspecyfikował swój egzemplarz za 316 tys. zł. W tej cenie wśród szeregu dodatków (panoramiczny dach, hak holowniczy, bagażnik na rowery) znalazł się też system personalizacji miejsca kierowcy nazwany Mazda Driver Personalisation. Jak działa to rozwiązanie? Kamera przy ekranie środkowym wykrywa lokalizację oczu prowadzącego, a komputer na podstawie zebranych informacji oblicza jego wzrost i ocenia typ sylwetki, po czym automatycznie ustawia fotel, kierownicę (zakres regulacji 45 mm na linii góra-dół i 70 mm na linii przód-tył), wysokość wyświetlacza head-up i położenie lusterek zewnętrznych.

Największą liczbę zamówień, 14 szt. zebrał do tej pory salon Pro-Moto w Katowicach. Tuż za nim plasuje się Mazda Mirai z Sosnowca z 13 zamówieniami.

– Popularność Mazdy CX-60 to też dowód na to, o czym mówili nam nasi klienci jeżdżący głównie Mazdą 6 i Mazdą CX-5, że myśląc o kolejnej Maździe poszukują czegoś większego, mocniejszego – wskazał Nowak.

Deklaracje znalazły odbicie w rzeczywistości. Blisko 70 proc. zebranych zamówień na CX-60 pochodzi od kierowców lojalnych japońskiej marce, czyli osób jeżdżących obecnie innym modelem Mazdy.

– Dla nich przygotowana została oferta specjalna, która pierwszym 60 osobom daje możliwość odbioru samochodów w pierwszej kolejności, a także propozycja wyboru panoramicznego dachu za złotówkę, vouchera na akcesoria Mazdy o wartości 5900 zł lub atrakcyjnej oferty ubezpieczenia samochodu w programie Mazda Ubezpieczenia – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland.

Mazda CX-60, hybryda plug-in najmocniejsza i napęd na tylne koła

Razem CX-60 debiutuje napęd hybrydowy typu plug-in. To autorska konstrukcja Mazdy. Zespół łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Współpraca silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Mazda CX-60 przebijając barierę 300 KM została najmocniejszym seryjnym modelem w historii japońskiej marki. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-60 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 200 km/h.

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-60 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym zapewnia prawie 70 km jazdy przy prędkościach do 100 km/h. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,5 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Mazda CX-60, czyli jazda próbna jesienią 2022 roku

Pierwsze egzemplarze nowej Mazdy CX-60 PHEV trafią do nowych właścicieli w październiku, wówczas we wszystkich polskich salonach pojawią się też samochody ekspozycyjne i demonstracyjne. Wówczas będą możliwe jazdy testowe. Jednak jeszcze w wakacje Mazda planuje cykl premierowych pokazów u dilerów.

– Jesteśmy przekonani, że nasz SUV znajdzie też nabywców wśród właścicieli samochodów innych marek. Mamy atrakcyjnie pozycjonowany model z wyróżniającą się stylizacją i wnętrzem ucieleśniającym hasło Crafted in Japan, który można zamawiać w dowolnej wersji wyposażenia z odbiorem na jesień tego roku, co w tych czasach też stanowi ogromny atut na rynku – zauważył Nowak. – W późniejszym czasie dołączymy nowe, sześciocylindrowe, rzędowe silniki Diesla i benzynowy, które uatrakcyjnią naszą ofertę i pozwolą na swobodne dopasowanie rodzaju napędu do potrzeb odbiorcy – podkreślił.

Mazda CX-60 i nowe silniki rzędowe, sześciocylindrowe

Razem z CX-60 Mazda spełnia też długo oczekiwaną obietnicę. Wprowadzi silniki rzędowe, sześciocylindrowe: benzynowy 3.0 e-Skyactiv X oraz dieslowski 3.3 Skyactiv-D z dwoma różnymi poziomami mocy. Oba będą wspomagane systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Mazda CX-60 i ceny w Polsce

Najtańsza Mazda CX-60 kosztuje od 229 900 zł - to cena bazowej wersji Prime-Line. Kolejna to Exclusive-Line za 239 900 zł. Pakiet Homura równa się minimum 250 900 zł. Topowa odmiana Takumi wymaga 258 900 zł. Niezależnie od tego, czy planujesz zakup prywatnie, czy na firmę japońska marka ma ciekawy program finasowania dla każdej odmiany (od 2050 zł netto miesięcznie przy 15 proc. wpłaty własnej, umowa na 36 miesięcy i 20 tys. km rocznie; leasing bez wykupu).