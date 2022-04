Reklama

Mazda CX-60 w wersji Homura polakierowana czerwienią Soul Red Crystal na 20-calowych felgach i z czarnym skrzydłem pod kratownicą grilla to pierwsza seryjna sztuka wyprodukowana w zakładzie nr 2 fabryki Hofu w Prefekturze Yamaguchi. Od tej pory nowy SUV japońskiej marki powstaje na jednej linii z Mazdą 6.

– Kryzys związany z półprzewodnikami i ograniczoną dostępnością wymusił na nas zmianę procesów decyzyjnych – powiedział dziennik.pl Wojciech Halarewicz, wiceprezes ds. komunikacji i public affairs w Mazda Motor Europe. – W fabryce w Hofu na jednej linii produkujemy najnowszą CX-60 i Mazdę 6. Dlaczego? Ponieważ mamy zupełnie inną konfigurację dostawców do jednego i drugiego samochodu. W efekcie, jeżeli brakuje komponentów do jednego auta, to przyspieszamy produkcję drugiego i wytwarzamy więcej np. Mazdy CX-60 na inne rynki – wyjaśnił.

Mazda CX-60 w produkcji, hybryda plug-in i napęd na tylne koła

Mazda CX-60 to nie tylko najważniejsza premiera 2022 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich 10 lat. W historii japońskiej marki to początek nowej ery, ponieważ razem CX-60 debiutuje napęd hybrydowy typu plug-in. To autorska konstrukcja Mazdy. Zespół łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Jak jeździ i przyspiesza Mazda CX-60?

Współpraca silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Mazda CX-60 przebijając barierę 300 KM została najmocniejszym seryjnym modelem w historii japońskiej marki. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-60 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 200 km/h.

Mazda CX-60 spali 1,5 l benzyny na 100 km, ale jest haczyk

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-60 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym zapewnia prawie 70 km jazdy przy prędkościach do 100 km/h. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,5 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Mazda CX-60 wprowadza nowe silniki rzędowe, sześciocylindrowe

Razem z CX-60 Mazda spełnia też długo oczekiwaną obietnicę. Wprowadzi silniki rzędowe, sześciocylindrowe: benzynowy 3.0 e-Skyactiv X oraz dieslowski 3.3 Skyactiv-D. Oba będą wspomagane systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy.

Mazda CX-60 z sukcesem w Polsce, a ceny i wyposażenie?

Statek z pierwszą partią wyprodukowanych CX-60 ma 26 kwietnia opuścić port Nakanoseki i wyruszyć w rejs do Europy. Jeszcze w czerwcu pierwsze egzemplarze nowego modelu trafią do pierwszych klientów w Niemczech i krajach skandynawskich. Na pozostałych rynkach europejskich, w tym w Polsce, Mazda CX-60 pojawi się na przełomie września i października.

Najtańsza Mazda CX-60 kosztuje od 229 900 zł - to cena bazowej wersji Prime-Line. Kolejna to Exclusive-Line za 239 900 zł. Pakiet Homura równa się minimum 250 900 zł. Topowa odmiana Takumi wymaga 258 900 zł. Niezależnie od tego, czy planujesz zakup prywatnie, czy na firmę japońska marka ma ciekawy program finasowania dla każdej odmiany (od 2050 zł netto miesięcznie przy 15 proc. wpłaty własnej, umowa na 36 miesięcy i 20 tys. km rocznie; leasing bez wykupu).

– Akcję przedsprzedażową rozpoczęliśmy 8 marca i w niecały miesiąc zebraliśmy ponad 260 zamówień – powiedział dziennik.pl Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Z naszej perspektywy to ogromny sukces, bo musimy pamiętać, że klienci zdecydowali się na te samochody w ciemno, jeszcze ich nie widzieli. To pozwala spodziewać się jeszcze wyższej sprzedaży w najbliższych latach. Na ten rok fiskalny chcemy sprzedać w Polsce 1285 sztuk CX-60 – wyliczył.