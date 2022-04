Reklama

Mazda CX-60 czy BMW X3, a może Mercedes GLC lub Audi Q5? Lepiej jednak Volvo XC60? Który samochód wybrać, żeby szybko nie taniał?

Specjaliści firmy Eurotax przygotowali prognozy wartości rezydualnych dla pięciu SUV-ów klasy premium. Na potrzeby obliczeń założono 3 lata eksploatacji i roczny przebieg na poziomie 20 tys. km (łącznie 60 tys. km).

Wartość rezydualna, czyli żeby samochód szybko nie tracił

Trzeba wiedzieć, że wartość samochodu spada już od momentu, w którym wyjedzie on z salonu. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu 3-4 pierwszych lat eksploatacji - powinni to zapamiętać jako wskazówkę zarówno kupujący (wybieraj trzy- lub czterolatki), jak i ci którzy chcą sprzedać młode auto (nie śpiesz się, poczekaj rok lub dwa, bo teraz stracisz). Dlatego przy wyborze nowych czterech kółek warto pomyśleć o jego wartości rezydualnej (RV), czyli sumie, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku.

Mazda CX-60 ma najmniejszą utratę wartości w klasie

Z najnowszego raportu Eurotax wynika, że debiutująca na rynku Mazda CX-60 z 327-konnym napędem hybrydowym typu plug-in (ładowanym z gniazdka) jest jednym z liderów w swoim segmencie. Japoński SUV po trzech latach eksploatacji i przejechaniu 60 tys. km będzie wart na rynku wtórnym 62 proc. wartości nowego samochodu (ok. 142 600 zł po 3 latach; cena w salonie od 229 900 zł).

Podobnym wynikiem procentowym może pochwalić się Mercedes GLC 300 e 4MATIC (320 KM; PHEV). Na pobitym polu zostały trzy hybrydy plug-in: BMW X3 (292 KM), Audi Q5 (299 KM) oraz Volvo XC60 (350 KM).

Utrata wartości i SUV premium z napędem hybrydowym plug-in

Marka i model PHEV Wartość rezydualna na 2022 rok Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV 62 proc. Mercedes GLC 300 e 4MATIC 62 proc. Volvo XC60 Recharge 56 proc. BMW X3 xDrive30e 54 proc. Audi Q5 50 TFSI e quattro S tronic 50 proc.

– Wynik wartości rezydualnej na poziomie 62 proc. wartości początkowej napawa nas optymizmem. Z jednej strony mamy klientów, którzy uwierzyli w ofertę Mazdy. A z drugiej specjalistów, którzy mówią: Tak ten samochód ma wartość i warto go kupować, bo trzyma tę wartość w czasie – powiedział dziennik.pl Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Na tle rywali jesteśmy najwięksi, oferujemy najwięcej w kontekście wymiarów zewnętrznych, ale też i wewnątrz. CX-60 to samochód przełomowy i jestem przekonany, że zamieszamy na rynku premium – ocenił.

Wartość rezydualna ma znaczenie nie tylko dla nabywców indywidualnych. Dotyczy także osób "biorących auto na firmę" i korzystających z wynajmu długoterminowego lub leasingu. W takiej sytuacji przedsiębiorca zazwyczaj jest zainteresowany jak najniższą ratą. A jedną ze składowych kalkulacji raty, obok ceny zakupu auta, pozostaje właśnie jego wartość na rynku wtórnym po zakończeniu kontraktu. Dlatego im wyższa wartość rezydualna, tym większe szanse na niższą miesięczną opłatę. Dodatkowo większość klientów biznesowych korzystających z leasingu, po okresie kontraktu decyduje się na wykup samochodu, w konsekwencji stając się jego właścicielem. Wyższa wartość posiadanego auta może być argumentem za wyborem danej marki i modelu.

Wartość rezydualna (zwana też wartością odtworzeniową) to prognozowana cena samochodu, za jaką będzie go można odsprzedać na rynku wtórnym po ustalonym okresie eksploatacji. W związku z tym, wybierając samochód (szczególnie firmowy), warto brać pod uwagę spadek jego wartości w czasie, im mniejszy, tym korzystniej.

Mazda CX-60, hybryda plug-in najmocniejsza i napęd na tylne koła

Razem CX-60 debiutuje napęd hybrydowy typu plug-in. To autorska konstrukcja Mazdy. Zespół łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Współpraca silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Mazda CX-60 przebijając barierę 300 KM została najmocniejszym seryjnym modelem w historii japońskiej marki. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-60 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 200 km/h.

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-60 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym zapewnia prawie 70 km jazdy przy prędkościach do 100 km/h. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,5 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Mazda CX-60 w Polce znika w ciemno

Najtańsza Mazda CX-60 kosztuje od 229 900 zł - to cena bazowej wersji Prime-Line. Kolejna to Exclusive-Line za 239 900 zł. Pakiet Homura równa się minimum 250 900 zł. Topowa odmiana Takumi wymaga 258 900 zł. Niezależnie od tego, czy planujesz zakup prywatnie, czy na firmę japońska marka ma ciekawy program finasowania dla każdej odmiany (od 2050 zł netto miesięcznie przy 15 proc. wpłaty własnej, umowa na 36 miesięcy i 20 tys. km rocznie; leasing bez wykupu).

– Akcję przedsprzedażową rozpoczęliśmy 8 marca i w niecały miesiąc zebraliśmy ponad 260 zamówień – powiedział nam Łukasz Paździor. – Z naszej perspektywy to ogromny sukces, bo musimy pamiętać, że klienci zdecydowali się na te samochody w ciemno, jeszcze ich nie widzieli. To pozwala spodziewać się jeszcze wyższej sprzedaży w najbliższych latach. Na ten rok fiskalny chcemy sprzedać w Polsce 1285 sztuk CX-60 – wyliczył dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland

Mazda CX-60 PRIME-LINE EXCLUSIVE-LINE HOMURA TAKUMI 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 KM 8AT AWD 229 900 zł 239 900 zł 250 900 zł 258 900 zł Pakiety opcjonalne COMFORT - 13 500 zł 7900 zł 7900 zł CONVENIENCE & SOUND - 12 900 zł 12 900 zł 12 900 zł DRIVER ASSISTANCE - 7900 zł 7900 zł 7900 zł Dach panoramiczny - 5900 zł 5900 zł 5900 zł

Mazda CX-60, Audi Q5, Mercedes GLC, Volvo XC60 i różnice w osiągach, wymiarach i cenie

Mazda CX-60 Audi Q5 Mercedes GLC Volvo XC60 Rodzaj napędu PHEV 4x4 PHEV 4x4 PHEV 4x4 PHEV 4x4 Maksymalna moc układu 327 KM 299 KM 320 KM 350 KM Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 5,8 6,1 5,7 5,7 Pojemność baterii (kWh) 17,8 14,4 9,3 14,9 Zasięg w trybie EV (km) 63 67 44 78 Długość całkowita (mm) 4745 4682 4658 4708 Szerokość całkowita (mm) 1949 1893 1890 1902 Wysokość całkowita (mm) 1680 1662 1644 1658 Rozstaw osi (mm) 2870 2819 2873 2865 Średnica zawracania (m) 10,8 11,8 11,8 11,4 Masa pojazdu z kierowcą (kg) 2056 2150 2030 2161 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2667 2660 2615 2660 Masa holowanej przyczepy (kg) 2500 2000 2000 2250 Pojemność bagażnika VDA (l) 570 465 395 468 Pierwsza cena 229 900 zł 249 600 zł 249 500 zł 254 900 zł

Wyposażenie Mazdy CX-60 kontra Audi, Mercedes i Volvo