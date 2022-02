Mazda CX-5 pierwszej generacji zadebiutowała w 2012 roku. Styl i technika zastosowane pod karoserią przypadły kierowcom do gustu. Doszło nawet do tego, że w Hiroszimie trzeba było uruchomić dodatkową zmianę by sprostać zamówieniom. Wreszcie w 2017 roku wjechała druga generacja – bardziej luksusowa i elegancka, jakby z segmentu droższych aut. Takie postawienie sprawy okazało się strzałem w dziesiątkę.

Dziś w skali świata CX-5 jest najważniejszym i najpopularniejszym modelem Mazdy. Na drogi 130 krajów trafiło ponad 3,6 mln sztuk obu generacji. W Europie sprzedano 717 tys. egz. Jednak Japończycy są świadomi, że dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd zafundowali CX-5 kolejną modernizację, ale tym razem chirurg ciął bardzo głęboko. Zmienił się wygląd, technika i wyposażenie. Na warsztat trafił układ napędowy oraz zawieszenie. Doszły dwie wersje specjalne. Jak SUV w nowej odsłonie spisuje się na drodze? Sprawdziliśmy…

Mazda CX-5 2022 to nie tylko nowy styl

Aktualny język stylistyczny Mazdy, który przynosi jej ogrom nagród – w tym prestiżowe wyróżnienia Red Dot – pozwala tym japońskim autom błyszczeć na ulicy. Nie inaczej jest z CX-5, ale teraz styliści dali jej nowy outfit. Postawili na najbardziej zauważalne zmiany w pięcioletniej karierze drugiej generacji.

Powiększona osłona chłodnicy z trójwymiarowym wzorem zastąpiła siatkową powierzchnię. Nowe są także matrycowe reflektory LED z drapieżnym spojrzeniem. System składa się z 20 segmentów pod każdym kloszem zamiast dotychczasowych 12. Zaawansowane lampy znacznie skuteczniej rozpraszają noc: potrafią mocniej doświetlić kierunek skrętu i niezależnie "wycinać" snop światła, tak by nie oślepiać kierowców innych aut czy pieszych idących poboczem. Reflektory łączy przeprojektowane skrzydło, które w zależności od wersji może lśnić chromem lub połyskiwać czernią. Tylne ledowe światła także zmieniły układ.

Nowy metaliczny kolor Zircon Sand na żywo wygląda świetnie. Lakier powstał z inspiracji piaskiem krzemionkowym z formy odlewniczej. Mazda przy tym podkreśla, że jako pierwsza na świecie wprowadziła to rozwiązanie przy produkcji samochodów już w 1953 r.

Mazda CX-5, czyli jakie nowości we wnętrzu?

Aranżacją, ergonomią, poziomem wykonania i gatunkiem zastosowanych tworzyw Mazda CX-5 już w chwili debiutu wysoko zawiesiła poprzeczkę, nawet dla aut z półki premium. Kokpit prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Po zmianach na 2022 rok konsekwentnie aspiruje do grona motoryzacyjnej arystokracji. Za drzwiami wita solidnie zmontowane wnętrze, w którym człowiek czuje się dobrze przyjęty. Do wcześniejszych argumentów dołączył wyraźny nacisk na podniesienie komfortu.

Zmodyfikowane fotele od razu dają o sobie znać. To pierwsza odczuwalna korzyść. Lepiej podpierają i trzymają za boki, przy tym sprawiają wrażenie wygodniejszych niż w poprzedniku. Sekret tkwi pod tapicerką - zmieniona konstrukcja troszczy się o utrzymanie miednicy w pozycji pionowej i zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa w kształcie litery "S". Do tego sztywniejsze mocowanie ich szkieletu do nadwozia inaczej rozkłada siły działające na człowieka i w efekcie zmniejsza zmęczenie podróżą, a nawet ogranicza ryzyko choroby lokomocyjnej. Przynajmniej tak zapewnili nas inżynierowie Mazdy…

Nowa Mazda CX-5 to bagażnik o większej pojemności i dwustronna podłoga

Bagażnik dzięki regulowanej wysokości podłogi podzielonej na dwie osobne części zyskał aż 16 litrów przestrzeni. Teraz zapewnia 522 l pojemności przy komplecie pasażerów i 1638 l po rozłożeniu tylnych siedzeń. Wprowadzenie dwupoziomowego dna przełożyło się też na całkowicie płaską powierzchnię kufra. W nowej wersji Newground przydatnym gadżetem jest dwustronna podłoga pokryta od spodu materiałem odpornym na zarysowania i wilgoć.

Jak prowadzi się Mazda CX-5 2022?

Na wynagrodzenie zapracowali też spece od podwozia i wyciszenia. Dopieszczone zawieszenie wykorzystuje nowe amortyzatory. Układ kierowniczy reaguje bezpośrednio. Nadwozie zyskało na sztywności. Stąd CX-5 potrafi, jak mało który SUV, utrzymywać kontakt z kierowcą, angażować i dawać frajdę z lekkiego prowadzenia. Przez łuki – mimo nieznacznego wychylenia karoserii – przemyka zwinnie, posłusznie, przewidywalnie. Na autostradzie toczy się gładko, ujmuje stabilnością i poczuciem pełnej kontroli. Komfort akustyczny przy wyższych prędkościach to kolejny plus płynący z modyfikacji. W mieście progi zwalniające czy nierówności CX-5 pokonuje z większą gracją niż wcześniej. Nieprzyjemne wibracje to już przeszłość.

Zestaw systemów bezpieczeństwa i-Activsense wzbogacił się system wspierający jazdę w korku CTA (Cruising & Traffic Assist). Układ pomaga ograniczyć zmęczenie kierowcy, wspomagając operowanie pedałem gazu, hamulca i kierownicą podczas jazdy w korku. CTA automatycznie dostosowuje prędkość i odległość od poprzedzającego auta. Potrafi też utrzymać CX-5 na swoim pasie podczas pokonywania zakrętów (do prędkości 55 km/h wspomaga kierowanie).

Mazda CX-5 i silniki benzynowe wolnossące

Silniki? Znikome zainteresowanie przyczyniło się do skasowania w Polsce diesla. Mazda trzyma się tradycji i stawia na szlachetną siłę z pojemności ze szczyptą innowacji. Stąd w wolnossących jednostkach benzynowych rodziny Skyactiv-G 2.0/165 KM i 2.5/194 KM system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO 2 . Rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego układu.

Ile spala Mazda CX-5 i jak jeździ?

Mocniejszy benzyniak 2.5 z automatem i napędem 4x4 to optymalna konfiguracja jeśli ktoś planuje długi trasy. Całość pracuje kulturalnie, liniowo rozwija moc i bardzo przyjemnie brzmi, co również pasuje do komfortowego klimatu odmłodzonej Mazdy. Dobre maniery jednak idą w kąt po przełączeniu w tryb sport lub redukując przełożenia łopatkami przy kierownicy. Wtedy wskazówka obrotomierza wędruje znacznie wyżej, a CX-5 popisuje się temperamentem. Przeszło dwutonowy SUV od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy (z napędem na przód - 8,9 s). Nowością w wersji 4x4 jest tryb off-road. Ta funkcja sprawdzi się na śliskim, grząskim, kamienistym, piaszczystym, czyli wszędzie tam gdzie skończy się asfalt, a zaczną wertepy…

Silnikowi 2.0/165 KM brakuje elastyczności. Wystarczy jednak kilka szybszych ruchów lewarkiem sześciobiegowej skrzyni manualnej, by wziąć go do galopu i przekonać się o sensowności tego duetu w codziennej jeździe. Ręczna zmiana gwarantuje przy tym wrażenie lepszego połączenia człowieka z maszyną. Poszczególne przełożenia wskakują z przyjemnym klikiem, a benzynowiec chętniej zabiera się do pracy. CX-5 2.0/165 KM z napędem na przednie koła to najbardziej oszczędna odmiana (spalanie w cyklu mieszanym niecałe 7 l/100 km). Od 0 do 100 km/h rozpędzi się w 10,3 sekundy.

Mazda CX-5, czyli ceny i wyposażenie w Polsce

Mazda CX-5 2022 kosztuje od 123 900 zł za wersję KAI z silnikiem 2.0 Skyactiv-G/165 KM połączonym z sześciostopniową, manualną przekładnią i napędem na przód. Skrzynia automatyczna wymaga dopłaty 9 tys. zł. Napęd 4x4 to dodatkowe 16 tys. zł.

Wyposażenie seryjne KAI obejmuje m.in. reflektory diodowe, układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu, system monitorowania martwego pola, system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu, tempomat, system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości), czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania), lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane, 17-calowe alufelgi, radio cyfrowe DAB z 6 głośnikami, ekran multimedialny o przekątnej 7 cali, zestaw głośnomówiący Bluetooth, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń.

Silnik 2.5/194 KM jest dostępny od drugiej wersji KANJO. Mocniejsza CX-5 z napędem na przednie koła i sześciobiegowym automatem kosztuje od 160 900 zł. Samochód jest bogatszy m.in. o przednie i tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, Mazda Connect wyświetlacz 10,25 cala, moduł przewodowej integracji smartfona z systemem multimedialnym, nawigację,

Mazda CX-5 w wersjach specjalnych Newground i Homura

Linia Newground charakteryzuje się srebrnym wykończeniem zderzaka przedniego i tylnego oraz listew drzwiowych, czarnymi obudowami lusterek, zielonymi akcentami kolorystycznymi w przednim grillu oraz 17 lub 19-calowymi felgami. We wnętrzu czeka zamszowa tapicerka wykończona zieloną nicią i obudowami kratek wentylacji w tym samym kolorze. Taka przygodowa Mazda CX-5 Newground 2.0 Skyactiv-G/165 KM kosztuje od 146 400 zł.

CX-5 w wersji Homura (od 155 900 zł) to SUV podlany sportowymi dodatkami. Auto błyszczy czarnym wykończeniem: grilla, skrzydła pod atrapą chłodnicy, dolnej części zderzaka, nadkoli, listew drzwiowych i lusterek drzwiowych. Alufelgi (19 cali) pokrywa czarny lakier metalik, a wlot powietrza ożywiają czerwone akcenty. Czerwone przeszycia zdobią czarne skórzane fotele, kierownicę, dźwignię zmiany biegów i panele boczne drzwi.

Pierwsze wrażenie? Drobne detale robią ogromną różnicę. Mazda CX-5 w nowej odsłonie na drodze rozpieszcza komfortem, wyciszeniem, świetnym prowadzeniem i jakością. Dotychczasowi użytkownicy CX-5 natychmiast odczują zmiany, a nowi nie pożałują decyzji. Chyba, że ich serce skradnie większy SUV CX-60 z ponad 300-konną hybrydą plug-in i 6-cylindrowymi silnikami benzynowymi oraz diesla.

Mazda CX-5 cennik i wersje wyposażenia

Mazda CX-5 KAI KANJO NEWGROUND HIKARI HOMURA ENSO 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6MT 123 900 zł 132 900 zł 146 400 zł 143 900 zł 155 900 zł 156 900 zł 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6AT 132 900 zł 141 900 zł 155 400 zł 152 900 zł 164 900 zł 165 900 zł 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6MT 4×4 i-ACTIV AWD 139 900 zł 148 900 zł 162 400 zł 159 900 zł 171 900 zł 172 900 zł 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6AT 4×4 i-ACTIV AWD 148 900 zł 157 900 zł 171 400 zł 168 900 zł 180 900 zł 181 900 zł 2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT 4×2 - 160 900 zł 174 400 zł 171 900 zł 183 900 zł 184 900 zł 2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT 4×4 i-ACTIV AWD - 176 900 zł 190 400 zł 187 900 zł 199 900 zł 200 900 zł

