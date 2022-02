Mazda CX-60 jako hybryda plug-in dostanie 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik benzynowy w duecie z jednostką elektryczną. Łączna moc przekroczy 300 KM! To oficjalne informacje z japońskiej centrali…

CX-60 przebijając barierę 300 KM zostanie najmocniejszym seryjnym modelem w historii firmy. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. W ten spektakularny sposób japoński producent zapoczątkuje europejską ofensywę samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Dzięki energii zgromadzonej w akumulatorze CX-60 PHEV wyłącznie na prądzie pokona ponad 50 km.

– Pierwszy układ napędowy PHEV Mazdy oferuje płynne i mocne przyspieszenie, zapewniając kierowcy większą pewność i przyjemność z prowadzenia w najróżniejszych sytuacjach drogowych – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland.

Mazda CX-60 już 8 marca 2022 roku, CX-80 następna

Mazda CX-60 oficjalnie zadebiutuje 8 marca 2022 roku. Na dowód firma ujawniła pierwsze wideo. Nowy SUV jest pierwszym z dwóch nowych modeli powstałych w oparciu o dużą platformę, wprowadzanych w Europie w perspektywie najbliższych dwóch lat. Po niej na Starym Kontynencie zadebiutuje CX-80.

Mazda CX-60 to SUV o rozmiar większa od CX-5. Przy długości ok. 4,7 m celuje w BMW X3 i inne SUV-y z półki premium. Z kolei dłuższa Mazda CX-80 to odpowiednik BMW X5, a w nadwoziu o długości 4,9 m Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń.

Mazda CX-60 i nowy silnik sześciocylindrowy benzynowy i diesel

W 2022 roku Mazda spełni też długo oczekiwaną obietnicę – wprowadzi sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą wspomagane 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Mazda CX-60 rozpędzi sprzedaż

Mazda CX-60 jest modelem strategicznym. Firma spodziewa się, że nowy SUV odegra kluczową rolę w zwiększeniu sprzedaży. Na razie japońska marka świętuje zwiększenie udziału w europejskim rynku za pierwsze trzy kwartały obecnego roku fiskalnego (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku).

W Europie sprzedaż Mazdy w pierwszych dziewięciu miesiącach wzrosła o 8 proc. do poziomu 147 tys. sztuk pojazdów. Lwia część tego wyniku (31 tys. aut), to zasługa Niemiec, czyli największego rynku dla japońskiej marki. W Wielkiej Brytanii sprzedaż wyniosła 21 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku.

Mazda CX-30 hitem w Polsce

Mazda w Polsce również zapisała na swoim koncie fenomenalny wynik. I to mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa czy przerwami w łańcuchach dostaw. W 2021 roku kierowcy nad Wisłą kupili 7409 samochodów z uskrzydlonym M w logo. To o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. Najpopularniejszym modelem jest Mazda CX-30 (3257 szt.), której sprzedaż stanowi aż 44 proc. wyniku firmy z Hiroszimy. To ponad dwukrotnie więcej niż bestsellerowa w poprzednich latach CX-5 – ten SUV był wybierany przez co piątego kupującego Mazdę (1497 egz.). W ofercie jest już dostępna CX-5 po głębokim liftingu stylistycznym i technicznym. Imponować może też liczba zebranych zamówień na nowe samochody, która sięga 3 tys. egz. i będzie realizowana w pierwszej połowie 2022 r.

Globalna sprzedaż Mazdy w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku osiągnęła 930 tys. aut.