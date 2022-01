Mazda zapisuje na swoim koncie fenomenalny wynik w Polsce. I to mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa czy przerwami w łańcuchach dostaw. W 2021 roku kierowcy nad Wisłą kupili 7409 samochodów z uskrzydlonym M w logo. To o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. Imponować może też liczba zebranych zamówień na nowe samochody, która zbliża się do 3 tys. egz. i będzie realizowana w pierwszej połowie 2022 r.

Najpopularniejszym modelem jest Mazda CX-30 (3257 szt.), której sprzedaż stanowi aż 44 proc. wyniku firmy z Hiroszimy. To ponad dwukrotnie więcej niż bestsellerowa w poprzednich latach CX-5 – ten SUV był wybierany przez co piątego kupującego Mazdę (1497 egz.). Zresztą to właśnie modele SUV stanowią 74 proc. sprzedaży japońskiej firmy w Polsce. Podium uzupełniła Mazda 3, z ponad 10-procentowym udziałem w ogólnej sprzedaży i 801 egz.

Mazda CX-30 hitem, CX-3 znika z oferty

Mazda CX-3 z wynikiem 741 rejestracji zdobył czwarte miejsce w 2021 i przyczyniła się do rekordowego wyniku rodziny SUV. Przy okazji kiepska wiadomość dla fanów tego modelu…

– Mazda CX-3 kończy swoją historię w Europie, w polskich salonach Mazdy pozostały jeszcze pojedyncze sztuki tego modelu – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland.

Mazda 6 w 2021 roku skusiła 738 kierowców czym zasłużyła sobie na 5. lokatę. Jak widać klasyczna linia sedana czy kombi ma się dobrze.

Mazda MX-30, czyli pierwszy elektryczny samochód producenta z Hiroszimy trzyma stabilną formę. Japońska marka do końca 2021 roku wydała 221 szt. swoich SUV-ów na prąd, czyli podobnie jak rok wcześniej. Dwa ostatnie miejsca zajęła Mazda MX-5 z wynikiem 103 wydanych aut i Mazda 2 (51 egz.).

– Miniony rok przyniósł sporo zaskoczeń – najpierw szybki powrót popytu na nowe samochody, a następnie niespodziewane zawirowania z dostawami podzespołów, a to wszystko w obliczu niegasnącej pandemii – powiedział Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Mazda okazała się nieźle przygotowana do nowych wyzwań – nasze fabryki w minionym roku zatrzymały się tylko na tydzień ze względu na wykrycie ogniska COVID-19 i zamknięcie jednego z azjatyckich portów, skąd nie dotarły komponenty do produkcji. Co prawda dostawy nowych samochodów Mazdy w ostatnich miesiącach 2021 r. zostały zredukowane tylko do zamówień klienckich, więc nasz magazyn dilerski niemal się wyczerpał, ale widzimy stopniową poprawę sytuacji w najbliższych miesiącach i spodziewam się powrotu do normalności w okolicach połowy tego roku. Cieszy mnie liczba zebranych zamówień na nowe samochody sięgająca niemal 3000, bo to daje nam spokojną perspektywę na pierwsze półrocze, a przecież przed nami tegoroczne debiuty rynkowe – Mazda CX-5 2022, Mazda2 Hybrid oraz nasz nowy flagowy SUV – Mazda CX-60 – zapowiedział.

Mazda CX-60 w 2022 roku i najmocniejszy silnik w historii

Mazda CX-60 będzie o rozmiar większa od CX-5. Przy długości ok. 4,7 m celuje w BMW X3 i inne SUV-y z półki premium. Razem z CX-60 japoński producent zapoczątkuje europejską ofensywę samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka – tu inżynierowie połączą czterocylindrowe rzędowe silniki benzynowe z jednostką elektryczną. Dzięki energii zgromadzonej w większym akumulatorze CX-60 PHEV wyłącznie na prądzie pokona ponad 50 km.

W 2022 roku Mazda spełni też długo oczekiwaną obietnicę – wprowadzi sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą wspomagane 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Mazda CX-60 powstanie na nowej platformie zaprojektowanej pod kątem tylnego napędu. Znając talent Mazdy do sprawiania frajdy z jazdy można spodziewać się, że nawet w konfiguracji 4x4 będzie rządzić tylna oś. CX-60 zostanie także najmocniejszym seryjnym modelem w historii firmy. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Czy to oznacza, że CX-60 przebije barierę 300 KM? Ta zagadka, podobnie jak niewiadomy wygląd, najwidoczniej nie przeszkadzają Polakom w walce o ten samochód.

Mazda CX-60 w Polsce już kusi

– Zainteresowanie CX-60 w Polsce jest olbrzymie – mamy ponad 5000 osób zarejestrowanych przez formularz Keep Me Informed (KMI), które zamierzamy informować na bieżąco o kolejnych krokach związanych z wprowadzeniem tego modelu, a potem zachęcić do złożenia zamówienia gdy samochód ujrzy światło dzienne – powiedział nam Sołtysik.

Liczba polskich rejestracji w KMI jest największa w Europie!

– Także w salonach widzimy duże zainteresowanie CX-60, są nawet klienci gotowi w ciemno wpłacić zaliczkę, by zająć miejsce na początku kolejki – podkreślił.