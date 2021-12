Mazda 2 nowej generacji została hybrydą i wchodzi do gry. Nie regulujcie ekranów ze zdziwienia. To najmłodsze dziecko biznesowego związku z Toyotą. Dlatego w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z Yarisem.

Nowa Mazda 2 skrywa pod karoserią trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5/93 KM połączony z jednostką elektryczną o mocy 59 kW. Łączna moc systemowa hybrydy wynosi 116 KM. To układ produkowany w zakładach Toyoty na Dolnym Śląsku.

Mazda 2 hybryda: ile spala?

Nowa hybrydowa Mazda będzie przyspieszać od 0-100 km/h w 9,7 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 175 km/h. Elastyczność? Zryw z 80 km/h do 120 km/h potrwa ok. 8 s. Producent deklaruje zużycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie 4,0-3,8 l/100 km (wg normy WLTP).

W tego rodzaju aucie ważniejsze jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. Zdaniem inżynierów nowa hybryda potrafi przez 80 proc. czasu jazdy poruszać się bezszelestnie na silniku elektrycznym. Podczas zwalniania i hamowania energia kinetyczna jest odzyskiwana w postaci energii elektrycznej, magazynowanej w akumulatorze.

Mazda 2 w Polsce i trzy wersje do wyboru

Mazda 2 Hybrid należy do segmentu B, jej podwozie ma rozstaw osi o długości 2560 mm, co przekłada się na przestrzeń we wnętrzu dla czterech dorosłych osób oraz bagażnik o pojemności 286 litrów. Nowość marki z Hiroszimy należy do najzwrotniejszych w klasie – promień skrętu 4,9 m.

Nowa Mazda 2 zadebiutuje w Polsce wiosną 2022 roku. Samochód będzie produkowany w Europie i dostępny w trzech poziomach wyposażenia – Mazda 2 Hybrid Pure, Mazda 2 Hybrid Agile oraz Mazda 2 Hybrid Select.