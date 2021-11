Ceny samochodów szaleją, a Mazda w Polsce jedzie pod prąd. Japoński producent rusza z akcją, w której gwarantuje niezmienne ceny zakupu samochodów zamówionych do końca listopada 2021 roku.

Mazda CX-30, CX-5, elektryczna Mazda MX-30 czy Mazda 3 lub 6 - stała cena dotyczy wszystkich modeli w dowolnej wersji silnikowej i wyposażenia, które zostaną wyprodukowane na konkretne zamówienie w 2022 r.

Nowa Mazda z roku 2022 z gwarancją ceny z 2021

– W okresie rosnących cen niemal wszystkich towarów i usług, chcemy zapewnić naszym klientom komfort wyboru dowolnej Mazdy do produkcji w 2022 r., bez ryzyka inflacyjnego – powiedział Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland. – W tej chwili przyjmujemy zamówienia na wszystkie modele z naszej gamy, najbliższa produkcja rocznika 2022 zaplanowana jest na I kwartał nowego roku, a dostawy – na II kwartał przyszłego roku – wyjaśnił.

Mazda zamraża ceny?

Ceny samochodów w 2021 roku poszybowały i nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. Droższe auta to m.in. efekt podwyżek u poddostawców branży motoryzacyjnej. Zdrożały surowce, a co za tym idzie – materiały do produkcji karoserii, silników i elementów wyposażenia, w górę poszła energia i koszty transportu, a pandemia COVID wymusiła większe nakłady na ochronę zdrowia.

– Z uwagą przyglądamy się także sytuacji na rynkach walutowych, bo dla nas ma ona duże znaczenie. Ceny naszych samochodów zależne są od notowań par jen-euro i euro-złoty, więc mamy do czynienia z szeregiem różnorodnych elementów, które kształtują nasze cenniki teraz i w przyszłości – wskazał Nowak. – Akcja gwarantująca ceny z 2021 na auta wyprodukowane w 2022 r. jest zatem ograniczona czasowo, choć nie wykluczamy jej przedłużenia przy sprzyjających okolicznościach – dodał.