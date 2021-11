Mazda CX-50 debiutuje jako pierwszy SUV z gamy nowych modeli zapowiedzianych niedawno na najbliższe lata. Od dziś wiemy, czym uraczy kierowców marka z Hiroszimy…

Reklama

Mazda CX-50 korzysta z platformy, na której powstaje Mazda 3 i tak popularna w Polsce CX-30. Stylistycznie robi świetne wrażenie, szczególnie w lśniącym kolorze Polymetal Gray lub piaskowym Zircon Sand.

Mazda CX-50 i silnik benzynowy 2.5 turbo

Pod maską Mazda stawia na silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G w wersji wolnossącej (ok. 190 KM) lub mocniejszej z turbodoładowaniem (ok. 250 KM). Później dołączą hybrydy.

Do tego trakcję CX-50 zapewni napęd na cztery koła i-Activ AWD z trybem off-road. Ta funkcja ma sprawdzić się na śliskim, grząskim, kamienistym, piaszczystym, czyli wszędzie tam gdzie skończy się asfalt, a zaczną wertepy.

Wreszcie łamiąca wiadomość. Mazda CX-50 powstała z myślą o rynku USA. Tam w gamie japońskiej marki stanie powyżej CX-5. Samochód od stycznia 2022 roku będzie produkowany w nowej fabryce w Huntsville w Alabamie. Zakład to wspólna inwestycja z Toyotą. Obie firmy równo podzieliły się kosztami, stąd każda rocznie wytworzy tam po 150 tys. nowych aut. I aż szkoda, że na mapie wysyłkowej nie ma Europy. Po niej w Ameryce pojawią się nowe modele o zwiększonej szerokości nadwozi – nowa CX-70 i CX-90. Pięknie nas urządzili…

Mazda CX-60 jak BMW X3, Mazda CX-80 jak BMW X5 - hybrydy plug-in

Choć z drugiej strony nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Już w 2022 roku w Polsce pojawi się nowa Mazda CX-60. To będzie nowy SUV o długości ok. 4,7 m i o rozmiar większy od dzisiejszej CX-5; na celownik trafi BMW X3. Następnie zadebiutuje dłuższa Mazda CX-80 - odpowiednik BMW X5, a w niemal 5-metrowym nadwoziu Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń.

Jednocześnie nowe modele Mazdy zapoczątkują europejską ofensywę samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli z możliwością ładownia z gniazdka – tu inżynierowie połączą czterocylindrowe rzędowe silniki benzynowe z jednostką elektryczną. Dzięki energii zgromadzonej w większym akumulatorze oba SUV-y będą mogły jeździć bezemisyjnie, przykładowo CX-60 PHEV wyłącznie na prądzie pokona ponad 50 km.

Mazda wprowadzi nowy silnik sześciocylindrowy - benzyna i diesel

Mazda w 2022 roku spełni też długo oczekiwaną obietnicę – wprowadzi sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i silnik wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą połączone z 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.