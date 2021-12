Mazda CX-60 dla japońskiej marki jest modelem strategicznym. Firma spodziewa się, że nowy SUV odegra kluczową rolę w zwiększeniu europejskiej sprzedaży do poziomu minimum 200 tys. aut (ze 157 tys. w 2021). Nad Wisłą pojawi się w 2022 roku, ale już rozpala emocje. Oto plany model po modelu…

Mazda CX-60 będzie o rozmiar większa od CX-5. Przy długości ok. 4,7 m celuje w BMW X3 i inne SUV-y z półki premium. Razem z CX-60 japoński producent zapoczątkuje europejską ofensywę samochodów hybrydowych typu plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka – tu inżynierowie połączą czterocylindrowe rzędowe silniki benzynowe z jednostką elektryczną. Dzięki energii zgromadzonej w większym akumulatorze CX-60 PHEV wyłącznie na prądzie pokona ponad 50 km.

Mazda CX-60 w 2022 roku i najmocniejszy silnik w historii

W 2022 roku Mazda spełni też długo oczekiwaną obietnicę – wprowadzi sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i wysokoprężny Skyactiv-D. Oba będą wspomagane 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Mazda CX-60 powstanie na nowej platformie zaprojektowanej pod kątem tylnego napędu, a dowodzą tego choćby zdjęcia możliwych konfiguracji napędu opublikowane przez producenta. Widać na nich wał napędowy biegnący od silnika do tylnych kół. Znając talent Mazdy do sprawiania frajdy z jazdy można spodziewać się, że nawet w konfiguracji 4x4 będzie rządzić tylna oś. A duży SUV z genami MX-5 może namieszać.

Mazda CX-60 zostanie także najmocniejszym seryjnym modelem w historii firmy. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Czy to oznacza, że CX-60 przebije barierę 300 KM? Ta zagadka, podobnie jak niewiadomy wygląd, najwidoczniej nie przeszkadzają Polakom w walce o ten samochód.

Mazda CX-60 w Polsce spędza sen z powiek, a ceny w tajemnicy

– Zainteresowanie CX-60 w Polsce jest olbrzymie – mamy ponad 5000 osób zarejestrowanych przez formularz Keep Me Informed (KMI), które zamierzamy informować na bieżąco o kolejnych krokach związanych z wprowadzeniem tego modelu, a potem zachęcić do złożenia zamówienia gdy samochód ujrzy światło dzienne – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik.

Liczba polskich rejestracji w KMI jest największa w Europie!

– Także w salonach widzimy duże zainteresowanie CX-60, są nawet klienci gotowi w ciemno wpłacić zaliczkę, by zająć miejsce na początku kolejki – podkreślił.

Mazda CX-5 2022 od stycznia w salonach

W styczniu w salonach zadebiutuje Mazda CX-5 z nową twarzą i techniką. Odmłodzony SUV wyróżnia się drapieżnym spojrzeniem matrycowych reflektorów diodowych. Nowe lampy LED wykorzystują po 20 segmentów wobec 12 w poprzedniku, stąd powinny znacznie skuteczniej przecinać ciemność i oświetlać trasę. Między kloszami szczerzy się też trójwymiarowy grill z charakterystycznym skrzydłem nad przeprojektowanym zderzakiem.

Tylne światła również zmieniły układ. A nowy kolor nadwozia to Zircon Sand. Do tego debiutują dwie nowe wersje specjalne: Newground nawiązująca do off-roadu i Homura ze sportowym sznytem.

W wybranych wersjach nowa Mazda CX-5 z napędem i-Activ AWD będzie dostępna w trybem off-road (obok Normal i Sport). Ta funkcja pomoże na śliskim, grząskim, kamienistym, piaszczystym, czyli wszędzie tam gdzie zabraknie asfaltu, a zaczną się wertepy. Spece od komfortu poprawili zawieszenie i fotele. Znikną hałasy dochodzące od kół w chwilach wjeżdżania na różne nawierzchnie drogi.

Silniki? Jednostki benzynowe 2.0 SKYACTIV-G/165 KM i 2.5 SKYACTIV-G/194 KM zaoferują minimalnie mniejsze spalanie. A to będzie zasługą m.in. poprawionej aerodynamiki nadwozia. Cena? Bazowa wersja kosztuje od 120 900 zł. To samochód z benzynowym silnikiem 2.0 Skyactiv-G/165 KM, manualną skrzynią biegów i napędem na przednią oś.

Nowa Mazda 2 hybryda w Polsce od kwietnia 2022 roku

Mazda 2 to najmłodsze dziecko biznesowego związku z Toyotą. Dlatego w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z Yarisem. Pod maską z uskrzydlonym M w logo skrywa trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5/93 KM połączony z jednostką elektryczną o mocy 59 kW. To układ hybrydowy produkowany w zakładach Toyoty na Dolnym Śląsku. Łącznie system zapewni 116 KM.

Nowa hybrydowa Mazda przyspieszy od 0-100 km/h w 9,7 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 175 km/h. Elastyczność? Zryw z 80 km/h do 120 km/h potrwa ok. 8 s. Producent deklaruje zużycie benzyny w cyklu mieszanym na poziomie 4,0-3,8 l/100 km (wg normy WLTP).

Mazda 2: jaka cena w Polsce?

W Polsce Mazda 2 zadebiutuje w kwietniu i będzie dostępna w trzech poziomach wyposażenia: Pure, Agile oraz Select. Cena? Toyota Yaris Hybrid obecnie startuje z poziomu 82 900 zł (bez promocji). Można spodziewać się, że Mazda 2 Hybrid będzie kosztować podobnie lub delikatnie więcej (ok. 85 tys. zł) ale zaoferuje lepsze wyposażenie standardowe jeśli chodzi np. o systemy asystujące kierowcy.

Mazda MX-5 i jeszcze lepsza jazda

Mazda MX-5 na 2022 rok to wyższy poziom wrażeń z jazdy i jeszcze więcej stabilności na zakrętach. Całość podlana lepszym wyposażeniem i opakowana w nadwozie pokryte nowym lakierem Platinum Quartz Metallic z wnętrzem w odważnym kolorze Terracotta z gładką skórą Nappa pod miękkim dachem typu soft top w granatowym odcieniu.

MX-5 po zmianach zyska system o nazwie Kinematic Posture Control. Elektronika ukryta za skrótem KPC zwiększa możliwości tylnego zawieszenia skonstruowanego tak, aby zapobiec unoszeniu nadwozia podczas hamowania. Teraz, gdy MX-5 pokonuje zakręt – szczególnie przy dużych przeciążeniach – nowy system delikatnie hamuje wewnętrzne tylne koło i dzięki temu przechyły są tłumione jeszcze skuteczniej niż w poprzedniku. Na przykład na ciasno wijącej się drodze, układ KPC natychmiast rozpoznaje różnicę prędkości pomiędzy tylnymi kołami i reaguje, zwiększając poziom interwencji w razie potrzeby, aby wyostrzyć reakcję tylnego zawieszenia i ustabilizować samochód.

Mazda CX-30 najpopularniejsza w Polsce

Mazda do końca 2021 roku sprzeda w Polsce ok. 7,4 tys. samochodów. To wynik lepszy o 49 proc. od zeszłorocznego. Dziś najpopularniejszym modelem z Hiroszimy jest CX-30 (3113 szt.). Kolejne lokaty zajmują: CX-5 (1474 szt.) i Mazda 3 (777 aut). A następne są: CX-3 (684 sztuki), Mazda 6 (681 aut.), elektryczna Mazda MX-5 (212 samochodów), MX-5 (102 egz.) i Mazda 2 (50 szt.).