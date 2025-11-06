Pamiętasz te auta z PRL? 8/11 punktów to już poziom ekspert
dzisiaj, 11 minut temu
Fiata 126p czy Poloneza pamiętają wszyscy. Ale czym był Ogar? W jakim aucie Jaroszewicz musiał walczyć z koszmarną nadsterownością? Czy Renault Twingo naprawdę bazuje na polskim projekcie? Oto quiz o motoryzacji PRL, w którym o wysoki wynik powalczą tylko eksperci. Zaliczasz się do tego grona?
