Fiata 126p czy Poloneza pamiętają wszyscy. Ale czym był Ogar? W jakim aucie Jaroszewicz musiał walczyć z koszmarną nadsterownością? Czy Renault Twingo naprawdę bazuje na polskim projekcie? Oto quiz o motoryzacji PRL, w którym o wysoki wynik powalczą tylko eksperci. Zaliczasz się do tego grona?

Przejdź do quizu